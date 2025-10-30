Najwa Nimri revela que está en la ruina a sus 53 años: "Lo he perdido todo, como unos 12 millones y medio de euros"

Najwa Nimri (53 años) ha visitado este pasado martes, día 28 de octubre, el plató de La Revuelta y, como siempre, sus declaraciones no han pasado inadvertidas. La actriz se encuentra en plena promoción de la segunda temporada de Respira, que llegará a Netflix el próximo, 31 de octubre.

David Broncano (40), como suele hacer con todos sus invitados, le ha interpelado a la actriz con las clásicas preguntas. Una de ellas tiene que ver con el dinero que Nimri tiene en el banco.

Considerada una de las actrices más activas del panorama audiovisual español -por sus constantes apariciones en series y películas-, la curiosidad por conocer su patrimonio o el montante que dispone es mayúscula.

Sin embargo, Najwa ha revelado lo que nadie esperaba: está en la ruina. "Está fatal", ha deslizado, para agregar: "Estoy a menos 12 millones y medio de euros". Así, ha revelado la difícil situación financiera que encara.

Najwa no se merece ese cero absoluto. Muy crudo lo de "cero en todo" #LaRevuelta @Najwa_Nimri pic.twitter.com/wLxBFyUf33 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 28, 2025

"Cero en todo. Estoy a cero en todo, pero de verdad", ha apostillado. "No puedo entrar en detalles porque me meto en un lío", ha seguido detallando.

Acto seguido, la actriz ha sostenido que está intentando solucionar este período. "Estoy en ello", ha expresado.

La artista ha confirmado que su cuenta bancaria se encuentra en una situación crítica y que, actualmente, su patrimonio registra un déficit de 12 millones y medio, algo que ha escandalizado a Broncano.

Najwa Nimri en 'La Revuelta' el pasado 28 de octubre de 2025. Instagram

"Estoy a menos mogollón de dinero", ha exclamado. La situación financiera de la actriz ha cambiado en los últimos años.

La primera vez que visitó el programa de Broncano confesó que tenía 12 millones en el banco, comparándose con Antonio Resines (71), que en aquel momento era quien alcanzaba el récord en el programa.

En su siguiente visita, en 2024, dijo que había podido doblar su patrimonio gracias a su trabajo, cifrándolo en 25 millones de euros, algo que dejó sin palabras incluso al propio presentador.

Ahora, tras un año de trabajo y algún que otro problema económico por en medio, ha confesado que lo ha perdido todo.