Alejandro Sancho, el hijo de María Jiménez, habla de la venta de sus objetos en su homenaje: "He sacado 200 bolsos"

Alejandro, el hijo de María Jiménez, en el homenaje que se le ha hecho en Sevilla. GTRES

La familia Jiménez ha vivido horas de satisfacción y felicidad. Este sábado, 25 de octubre, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha presidido el acto de rotulación de los 'Jardines María Jiménez', en honor a la popular cantante María Jiménez, fallecida el 7 de septiembre de 2023.

Al acto han asistido los familiares de la artista: su hijo, Alejandro Sancho (41 años), acompañado de sus dos hijos, Julia y Álex; y su hermana, Isabel Jiménez.

Allí, Alejandro ha confesado que su madre estaría encantada con el homenaje que se le ha realizado en la ciudad que la vio nacer: "Sería feliz, sería una alegría tener su propio muelle en Sevilla con sus jardines, su sitio, su Giralda, su río donde ella nació, donde se bañó, donde jugó".

Alejandro Sancho, junto a su tía Isabel, su esposa y sus hijos, en el acto de rotulación de los 'Jardines María Jiménez'. Europa Press

"He sacado 200 bolsos"

Al hijo de María Jiménez, este reconocimiento le ha parecido "una maravilla". Jiménez, nacida en el barrio de Triana, desarrolló una carrera artística de casi 50 años.

Comenzó su andadura como cantante a mediados de la década de 1970 y permaneció activa hasta 2020, cuando lanzó su último álbum, La vida a mi manera. Ahora, a Alejandro Sancho, este tributo les sabe a mieles. Un gesto de cariño más que merecido para una de las artistas más queridas del país.

Sancho ha asegurado, además, que no ha descuidado la casa de su madre. A pesar de las informaciones que se han publicado sobre el estado de la vivienda recientemente, sostiene que hace todo lo posible para mantener la casa en perfecto estado.

Alejandro, el hijo de María Jiménez, en el plató de 'Fiesta'. Mediaset

"Muchísimas pulseras"

"Fueron y enfocaron el banco oxidado que está en la casa, pero bien, contento. Yo sigo trabajando como llevo 40 años en esa casa y haciéndola mía. Todos tenemos defectos en nuestras casas. ¿O tu casa es un hotel de cinco estrellas siempre?", ha destacado.

Alejandro Sancho también ha contado que están teniendo mucha demanda los objetos personales de la artista que ha puesto a la venta online porque "la gente quiere".

"Se han vendido muchísimas pulseras, collares... de todo y ahora viene ropa y bolsos", ha explicado.

Uno de los motivos por los que ha decidido desprenderse de los objetos personales de la cantante es evitar su deterioro: "No puedo almacenar en baúles durante tanto tiempo con la humedad que hay en la playa. De hecho, he sacado a lo mejor 200 bolsos y he tenido que tirar 10 o 12 que se estropearon".

Alejandro Sancho, hijo de María Jiménez. Gtres/Europa Press

"Tenía montones de collares"

Por su parte, Isabel, la hermana de María Jiménez, ha asegurado que mantiene una relación estrecha con su sobrino: "Su hijo está aquí. Mi hermana no quería que yo lo dejara. Y aquí estoy con él... Yo estoy conforme con cómo ha hecho mi hermana las cosas".

Asimismo, ha apoyado que Alejandro haya decidido vender algunos abalorios de la artista, ya que "mi hermana tenía montones de collares, de pulseras, de cosas".

"El niño no se las va a poner. Los niños son pequeñitos y yo no me las pongo. ¿Qué va a hacer con ellas? ¿Dejarlas en el chalé?", añadía.

Por ello, le parece buena idea que "si alguien quiere un recuerdo de mi hermana, si lo vende o lo regala, que haga lo que quiera, yo ahí no lo veo mal".