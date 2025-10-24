Iker Casillas, víctima de un robo de 200.000 euros en su casa de La Finca: su empleada del hogar y un vigilante, detenidos

El exfutbolista Iker Casillas (44 años) ha sido víctima de un robo en su residencia de La Finca, una exclusiva urbanización en Pozuelo de Alarcón. El suceso se ha hecho público este viernes, 24 de octubre, en El programa de Ana Rosa, en Telecinco.

Este espacio ha sostenido que el robo habría sido llevado a cabo por "dos personas de confianza" del exportero. Estos presuntos ladrones le habrían sustraído relojes por valor de 200.000 euros.

"El plan era meticuloso. Sustituían piezas originales por imitaciones, pero Casillas, que es un gran aficionado a los relojes, se dio cuenta de que eran falsos y avisó a la policía", se ha asegurado en el mencionado programa de Mediaset España.

Iker Casillas en un acto público. Gtres

La investigación policial ha revelado que el robo fue ejecutado, presuntamente, por la empleada del hogar de Casillas y su pareja, vigilante de seguridad en la misma urbanización.

Ambos han sido detenidos y puestos a disposición judicial. La mujer llevaba cinco años trabajando en la casa del exguardameta, lo que agrava la sensación de traición que ha manifestado el propio Casillas.

El plan consistía en sustituir relojes originales por imitaciones de alta calidad, con la intención de vender las piezas auténticas por separado. Sin embargo, la afición del exjugador por la relojería fue clave para detectar el engaño.

Al notar irregularidades en sus relojes, dio aviso a las autoridades, lo que permitió iniciar una operación encubierta que culminó con la detención de los sospechosos.

El exportero en un evento público. Gtres

Los ladrones sustrajeron cinco relojes, algunos con inscripciones conmemorativas de los títulos obtenidos por Casillas a lo largo de su carrera.

Aunque el valor estimado ronda los 200.000 euros, el componente emocional y simbólico de las piezas eleva su importancia.

La policía ha logrado recuperar uno de los relojes íntegros y partes de otro, mientras que en el domicilio de los detenidos se hallaron varias falsificaciones, lo que sugiere que el plan estaba en marcha para continuar.

Fuentes cercanas aseguran que Casillas está profundamente afectado por el suceso, especialmente por la confianza depositada en las personas implicadas. El caso sigue abierto y no se descarta que el valor total del robo aumente conforme avance la investigación.

La actual vida de Iker

Iker Casillas, retirado del fútbol profesional desde 2020, ha consolidado una nueva etapa como empresario y comunicador. Actualmente participa activamente en proyectos como la Kings League y conduce el pódcast Bajo los Palos by Flexicar, donde comparte reflexiones sobre deporte y actualidad.

Además, ha invertido en sectores tecnológicos, incluyendo startups de software y drones, y ha expandido su presencia internacional con iniciativas que lo han llevado de Madrid a Los Ángeles.

En el plano sentimental, Casillas sigue siendo objeto de atención mediática desde su separación de Sara Carbonero (41) en 2021.

Aunque se le ha vinculado ocasionalmente con algunas mujeres, como la joven colombiana Juliana Pantoja, el exfutbolista ha evitado confirmar relaciones y ha mostrado incomodidad ante preguntas sobre su vida amorosa.

En eventos públicos, ha respondido con firmeza que su estado sentimental no debería ser motivo de interés, dejando claro que prefiere mantener esa faceta en privado.