Ana Guerra, sobre convertirse en madre: "Te casas y parece que tu labor es dejar tu carrera, tener hijos y dedicarte al hogar"

Ana Guerra (31 años) vive un momento de calma. La cantante, que lleva meses recorriendo España con su última gira, se prepara para poner el broche final con una cita íntima y especial que aún no ha anunciado oficialmente.

"Voy a cerrar gira con una nueva fecha que probablemente sea en Madrid", ha comenzado diciendo al inicio de esta entrevista.

La cantante se ha convertido en una de las mujeres más conocidas de nuestro país y tanto ella como su marido, el músico Víctor Elías (34), se han convertido en un reclamo para las marcas, llevando su voz por bandera a infinidad de escenarios, entre ellos, los más conocidos de la geografía.

EL ESPAÑOL ha hablado con la cantante sobre su vida profesional y su lado más íntimo. "Me apetece contar muchas historias antes de que acabe el año", ha adelantado entre risas. Una manera simbólica de cerrar un ciclo y empezar otro, quizás con nuevas canciones en el horizonte.

A una semana de celebrar su primer aniversario de boda, la cantante ha confesado sentirse en un momento pleno. Su matrimonio con el músico -con quien se dio el 'sí, quiero' el 21 de octubre de 2024- fue uno de los acontecimientos más celebrados del panorama musical español.

Sin embargo, lejos de grandes cambios, la artista asegura que la convivencia sigue siendo exactamente igual.

Ana Guerra y Víctor Elías en un acto público. Gtres

"Pues muy normal. ¿Qué quieres que te diga? No ha cambiado nada", ha dicho entre risas. Y añade: "Están esas expectativas de que cuando te casas algo tiene que pasar, pero cuando no pasa nada es porque todo va bien, ¿no?".

Al ser preguntada por su boda, la cantante la recuerda con una mezcla de emoción y nostalgia: "Un anillo, unas fotos maravillosas, una celebración maravillosa y una nostalgia también maravillosa, porque como que quiero volver a casarme otra vez", ha revelado, contando que no le importaría casarse todos los años.

De hecho, ha bromeado ante EL ESPAÑOL con la idea de celebrar cada aniversario como si fuera una nueva boda: "Este año nos toca celebrar las bodas de papel". Y, muy divertida, incluso ha confesado haber recurrido a la Inteligencia Artificial para informarse.

"El ChatGPT te dice un montón de regalitos súper originales para el primer año de boda", ha deslizado a este diario.

Además de su faceta musical, Ana Guerra ha trabajado como actriz y presentadora. Esteban Palazuelos

Con su característico humor y espontaneidad, Ana Guerra ha demostrado que está en un punto de equilibrio vital: agradecida, creativa y feliz. "Sí, me siento plena", ha afirmado sin dudar, evitando pronunciarse sobre la posibilidad de ampliar la familia.

De hecho, hace unos meses expresó su indignación en una entrevista a Europa Press tras ser preguntada sobre su futura maternidad: "Te casas y parece que tu labor es dejar tu carrera, tener hijos y dedicarte a la casa", comentó en ese momento.

Sin embargo, quizás ese sea el secreto de su felicidad actual: no forzar, no correr y seguir disfrutando del camino, tanto dentro como fuera del escenario.

En su faceta profesional, la canaria se encuentra inmersa en el fin de su gira y en la búsqueda de nuevos sonidos para su próximo trabajo. "Estoy componiendo, en búsqueda y captura de canciones", ha reconocido, dejando entrever que la creatividad sigue muy presente en su día a día.

Ana Guerra y Víctor Elías en un acto público. Gtres

La artista asegura que está en una etapa tranquila, sin prisas, disfrutando del presente y de lo que la música le sigue regalando. "Tengo salud, los míos están bien, tengo trabajo y la oportunidad de vivir de la música. Me gusta mi entorno", ha comentado.

Y añade: "Creo que desde hace unos años, que se desordenó todo, hasta ahora, han pasado cosas maravillosas". Así ha concluido, con esa serenidad que solo da la madurez personal y profesional.

El próximo 31 de octubre, Ana Guerra y Víctor Elías celebrarán su primer año de casados.

La boda de la pareja fue una de las más comentadas del pasado año, marcada por la ausencia de la reina Letizia (53), prima del músico, y por las anécdotas recogidas por personajes como Lydia Lozano (64) o Fran Perea (46).

Algo que Guerra recuerda con mucha ilusión y que ha querido transmitir a EL ESPAÑOL en esta charla íntima.