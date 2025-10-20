Paloma Lago se convertirá en abuela: su hijo, Javier García-Obregón, anuncia que será padre junto a Eugenia Gil

Javier García-Obregón (29 años) y su mujer, Eugenia Gil, están de enhorabuena. Casi un año y medio después de contraer matrimonio, anuncian que se convertirán en padres. Una feliz noticia también para Paloma Lago (58), quien se estrenará como abuela.

Ha sido en la noche de este domingo, 19 de octubre, cuando la pareja ha anunciado la buena nueva, con una publicación conjunta en la que posan muy tiernos mientras Eugenia presume de su figura premamá.

"La vida nos ha regalado el milagro más bonito. Muy pronto seremos uno más y no podemos estar más felices", han escrito en la descripción de esta imagen, publicada en sus respectivos perfiles de Instagram.

Una feliz noticia que ha emocionado a gran parte de sus seguidores. Han sido muchos los que han celebrado, dejando un sinfín de comentarios y likes en el post. Entre todos ellos, destaca el 'me gusta' de Paloma Lago.

Hasta ahora, ese discreto like ha sido la única reacción de la presentadora. De momento, no ha replicado la noticia en su propio perfil. Tampoco se ha manifestado Ana Obregón (70), tía paterna de Javier.

La pareja da un paso más en su historia de amor un año y cinco meses después de convertirse en marido y mujer. Fue el 1 de mayo de 2024, cuando Javier García-Obregón y Eugenia Gil se dieron el 'sí, quiero' tras siete años de relación.

Sellaron su amor ante Dios en la iglesia San Fermín de los Navarros, situada en el barrio de Chamberí de Madrid. La novia entró en la iglesia velada y del brazo de su madre, por lo que la boda contó con dos madrinas. La madre de ella y la presentadora Paloma Lago, madre del novio y quien fue una de las primeras en llegar, acompañando a su hijo, tal y como manda la tradición.

Javier García-Obregón y Eugenia Gil tras darse el 'sí, quiero'. Gtres

Eugenia Gil lució un sencillo vestido nupcial de escote halter y lazada en la parte trasera, a la altura de la cintura. Completó el look con unas sandalias y unos guantes. En su melena no arriesgó demasiado, dejándola suelta y con algunas ondas. El diseño de novia lo firmó Anmargo, la misma marca que vistió a su madre y a su suegra.

Ana Obregón también fue una de las protagonistas del enlace. En un determinado momento de la misa se rindió homenaje a sus padres y abuelos paternos de Javier, Ana y Antonio, quienes fallecieron en mayo de 2021 y en septiembre de 2022, respectivamente. También se dedicó unas palabras al hijo de la actriz, Álex Lequio, quien mantenía una estrecha relación con su primo.

Paloma Lago junto a su hijo el día de su boda. Gtres

Más tarde, junto a todos sus invitados, continuaron la celebración en El Soto de Mónico.

Una celebración discreta, siguiendo así la misma línea con la que llevaron su relación y en la que ahora se mantienen respecto al embarazo de Eugenia. Más allá de anunciar la noticia, el matrimonio no ha desvelado ningún otro detalle. Todavía, al menos públicamente, se desconoce el sexo del bebé.

Javier, pese a la fama de su madre y su tía Ana, siempre ha querido vivir apartado de la primera línea mediática. Solo ha aparecido en el papel couché en contadas ocasiones.

Así, discreto, se ha mantenido en los últimos meses, después de que trascendiera que su madre, Paloma Lago, había interpuesto una denuncia contra Alfonso Villares (55), exconselleiro de Mar de la Junta de Galicia, por presunta agresión sexual.

Un caso que vio la luz el pasado 4 de junio y que mantuvo en el ostracismo a la presentadora hasta el 25 de septiembre, cuando reapareció en su primer acto público, celebrado en Barcelona. Un regreso progresivo a su rutina que coincide con una feliz noticia personal: la próxima paternidad de su único hijo.