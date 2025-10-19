Música de los Beatles, un menú con paella y las hijas de Obama entre los invitados: los detalles de la boda de Stella del Carmen

Antonio Banderas, en la boda de su hija Stella del Carmen con Alex Gruszynski. GTRES

El pasado sábado, 18 de octubre, la localidad de Sardón de Duero, en Valladolid, acogió la boda con más glamour que los habitantes de este pequeño pueblo -de poco más de 600 vecinos- jamás imaginaron tener dentro de sus límites: la de Stella del Carmen Banderas (29 años) y Alex Gruszynski.

La única hija de Antonio Banderas (65) y Melanie Griffith (68), separados desde el año 2015, ha contraído matrimonio en un enlace al que han asistido numerosos rostros de Hollywood. Y que, precisamente por la relevancia internacional de los 200 invitados, se ha protegido lo máximo posible de cara a la prensa.

El lugar elegido, el hotel Abadía Retuerta, se ha convertido estos días en una especie de fortaleza. Los novios y sus seres queridos han procurado preservar su intimidad. Pero, dada la fama del orgulloso padrino y de la madre de la novia, ha sido inevitable que hayan salido a la luz algunos detalles...

Stella del Carmen en un evento en Madrid. Gtres

Velas y una melodía familiar

Así, horas después de finalizar la fiesta se ha podido conocer que la hija del actor malagueño ha caminado al altar al son de una melodía muy especial, compuesta por su tío abuelo que nunca se había interpretado con anterioridad.

En la ceremonia ha sonado también música de los Beatles. Tras darse el el 'sí, quiero', la canción elegida para celebrar este instante ha sido Here, There and Everywhere, de The Beatles.

Los encargados de la música han sido los guitarristas del Teatro del Soho, el proyecto empresarial y artístico de Antonio Banderas en su Málaga natal.

Respecto a la decoración, Stella del Carmen y Alex han optado por la iluminación de velas en el lugar donde han formalizado su relación. Con ello ha conseguido dar un aire romántico y bucólico al establecimiento, ubicado en el corazón de la Ribera del Duero.

Blake Lee, maestro de ceremonias

La ceremonia ha sido oficiada por Blake Lee (42), conocido por sus papeles en Mixology, Parks and Recreation o Freeform Cruel Summer.

El actor estadounidense mantiene una gran amistad con la hermana de Stella, Dakota Johnson (36). Ambos han trabajado juntos en el cortometraje Loser Baby (2024), dirigido por la propia Dakota.

Además de esta colaboración profesional, Blake Lee y Dakota Johnson mantienen una estrecha relación fuera de la pantalla, como han mostrado en redes sociales y en diversos eventos públicos en los que se les ha visto juntos.

Michelle, Sasha y Malia Obama en una imagen de 2014. Gtres

Las hijas de los Obama, invitadas

También se ha desvelado, tal y como ha adelantado ¡HOLA!, que entre los asistentes al enlace se encontraban las hijas del expresidente Barack Obama (64) y Michelle Obama (61): Malia (27) y Sasha (24).

La relación entre Antonio Banderas y los Obama viene de lejos. Ya en 2012, durante la campaña de reelección de Obama, el expresidente y su equipo eligieron la casa del malagueño y Melanie Griffith en Los Ángeles.

Así, el hogar del ya extinto matrimonio sirvió como punto de inicio para eventos de reflexión y reuniones con líderes de la comunidad hispana en Estados Unidos.

Desde entonces han mantenido una amistad que se ha trasladado también a sus respectivas hijas.

Marc Segarra es el chef ejecutivo de Abadía Retuerta LeDomaine. Abadía Retuerta.

Un cóctel con tapas

Sobre el menú que se se ha servido en la boda, cabe destacar que el cóctel ha estado marcado por el acento español. Este ha incluido, tal y como ha adelantado la citada publicación, por un popurrí de tapas.

Entre las delicias ofrecidas a los asistentes: quesos, jamón -con cortador incluido-, croquetas y gildas y un espacio de paellas. Tampoco han faltado las berenjenas fritas, un plato típico de Málaga.

La cena, que dio comienzo a las 20:00 horas, se ha servido en Refectorio, el restaurante de Abadía Retuerta LeDomaine, a cuya cabeza se encuentra el chef Marc Segarra.

Refectorio, el restaurante Abadía Retuerta LeDomaine, ostenta una estrella Michelin desde 2014, dos Soles Repsol desde 2020 y una estrella verde Michelin desde 2020.

Stella del Carmen y su prometido celebrarán su boda con un marcado acento español. GTRES

Menú español

El menú consistía en los siguientes platos: ravioli de coquelet, manzana y tomate seco con salsa pomodoro y parmesano; bogavante lacado acompañado de ensalada de marujas, gajos de naranja y cebolla encurtida y sorbete de fruta de la pasión y menta.

El segundo plato estaba compuesto por unas milhojas de solomillo de ternera acompañado de crema de calabaza, patatitas risoladas y guisantes lágrima.

Como postre: coulant de chocolate con toffee y sopa de chocolate blanco. La tarta de los novios, por su parte, estaba elaborada con nutella y frambuesas.

Antonio Banderas brinda con la prensa tras la boda de su hija, Stella del Carmen. GTRES

"Ha habido alguna lagrimilla"

Unas horas después de que su hija se convirtiera en una mujer casada, Antonio Banderas ha salido a saludar a los medios y ha brindado con la prensa.

Ha sido entonces cuando ha desvelado que la boda ha sido tan bonita como soñaban los novios desde la más tierna infancia. "Ellos se conocen desde que tienen cuatro añitos... Es una relación muy larga en el fondo. Es una relación de 25 años", ha recordado.

Asimismo, reconocía que fue inevitable reprimir las emociones "Ha habido lagrimilla, un sí, quiero... y luego los anillos".