Picoteo español e invitados 'USA': las fotos de la preboda de Stella del Carmen, que organizó su suegra con un 'mix' cultural

Apenas unas horas antes de convertirse en marido y mujer, el pasado viernes 17 de octubre, Stella del Carmen Banderas (29 años) y su prometido, Alex Gruszynski, han celebrado una fiesta preboda para algunos de sus 200 invitados.

La organización de esta cita ha corrido a cargo de la madre del novio, Ellen Gruszynski. La suegra de la joven, con la que mantiene una excelente relación, se ha encargado personalmente de elegir cada detalle: desde el menú hasta la decoración.

Al tratarse de una celebración familiar y entre dos culturas, -la de España y Estados Unidos-, la cita ha estado marcada por tan singular mix cultural.

La fiesta preboda de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas, se ha celebrado en un lugar próximo al hotel de la boda, el Abadía Retuerta, en Sardón de Duero, en Valladolid. GTRES

Platos 'made in Spain'

Así, al tratarse de un emplazamiento de marcado sello patrio, como la Ribera del Duero, el menú de la fiesta ha estado compuesto por platos típicos de la gastronomía local.

Así, la orgullosa anfitriona, la consuegra de Antonio Banderas (65) y Melanie Griffith (68) ha ofrecido bebidas nacionales. Entre ellas, vinos con D.O de la zona, así como una variada oferta de picoteo en la que no han faltado los quesos manchegos y los mejores embutidos y jamones.

Los asistentes a la preboda han sido en su mayoría amigos de la pareja procedentes de Los Ángeles, donde ambos se criaron.

Algunos invitados a la fiesta preboda de Stella del Carmen, en la Ribera del Duero. GTRES

Ni rastro de 'celebrities' en la preboda

En este encuentro no se ha visto desfile alguno de celebrities o estrellas de Hollywood. El séquito de íntimos internacionales del malagueño y su exmujer sí estará presente en la boda.

En esta ocasión, los protagonistas de la jornada han sido los jóvenes novios y quienes han formado parte de su pandilla de toda la vida.

Stella Banderas y Alex Gruszynski contraerán matrimonio este sábado, 18 de ocrubre. GTRES

Traslado de asistentes en autocar

Cabe recordar que Stella y Alex se conocen desde que eran niños, cuando iban a la escuela. Por eso, a lo largo de su vida han forjado el mismo círculo de amistades. Casi todas sus personas de confianza son en común.

La fiesta ha tenido lugar en un lugar próximo al hotel donde tendrá lugar el enlace, el Abadía Retuerta LeDomaine, en Sardón de Duero, un pequeño pueblo de Valladolid.

Con el objetivo de facilitar la llegada de los invitados y mantener un ambiente relajado, todos ellos se han trasladado hasta el enclave de la preboda en autocares privados.

Stella del Carmen y su prometido celebrarán su boda con un marcado acento español. GTRES

Invitados 'VIP'

Entre los asistentes se espera la presencia de Tippi Hedren, abuela de la novia y musa de Alfred Hitchcock. Asimismo, será testigo del 'sí, quiero' Dakota Johnson (36), hermana de Stella; Don Johnson (75), exmarido de Melanie Griffith; y amigos de la familia como Pedro Almodóvar (76).

Anunciaron su boda hace 14 meses

Stella del Carmen y su novio, Alex Gruszynski, anunciaron sus planes de boda en agosto de 2024. La joven no dudó entonces en compartir la feliz noticia a través de las redes sociales.

"Tengo que pasar el rato con mi persona favorita en la tierra para siempre", escribió entonces la protagonista de esta bonita historia de amor. Y es que ambos se conocen desde que eran pequeños y empezaron su noviazgo siendo adolescentes. Llevan prácticamente toda su vida juntos.



Melanie Griffith, por su parte, compartió orgullosa el anuncio a través de su cuenta de Instagram. "Él preguntó... De rodillas... Ella dijo que sí. Stella y Alex están comprometidos para casarse. ¡Su historia de amor comenzó en preescolar! ¡Amor verdadero, amor profundo! ¡Felicidades a los amados", plasmó en sus redes.