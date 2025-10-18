Del 'glamour' de Mariló Montero al vestido premamá de la novia: Alberto Herrera y Blanca Llandres celebran su boda

Alberto Herrera (32 años) y Blanca Llandres (29) ya son marido y mujer. La pareja se ha dado el 'sí, quiero' este sábado, 18 de octubre, en una ceremonia íntima que ha reunido a sus familiares y amigos en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. Y que ha estado marcada por los nervios, las emociones a flor de piel... y un sinfín de anécdotas.

La ceremonia religiosa ha tenido lugar en la iglesia de Santo Domingo, un templo del siglo XVIII que acoge a la patrona de Sanlúcar.

Allí se ha podido ver a una radiante novia, ataviada con un espectacular vestido, diseñado especialmente para ella por Nicolás Montenegro (35) su cuñada, Rocío Crusset (31). El novio, por su parte, ha optado por un clásico traje de chaqueta en color gris.

Blanca Llandres, al entrar en la iglesia donde se ha celebrado su boda con Alberto Herrera. Instagram

La emoción de Carlos Herrera

Pero, además de la novia, si alguien ha acaparado todas las miradas ha sido Mariló Montero (60). La periodista y presentadora, enfundada en un precioso vestido en color azul, ha acompañado a su hijo en la entrada de la basílica.

Ambos han posado sonrientes ante las puertas de la iglesia, cuyos alrededores estaban abarrotados de vecinos, curiosos y profesionales de la prensa gráfica.

Uno de los primeros en llegar al templo ha sido Carlos Herrera (68). El periodista, del brazo de su pareja, la periodista Pepa Gea (54), estaba visiblemente conmovido. No es para menos: se trata de la primera boda de uno de sus hijos.

Blanca Llandres ha lucido un vestido vaporoso con cola de seis metros diseñados por Nicolás Montenegro. Instagram

Blanca, con un vestido de cola de 6 metros

Blanca Llandres, fiel a su estilo discreto, ha elegido un vestido vaporoso de escote cuadrado y cola de 6 metros que no ocultaba su barriga de embarazada. Un outfit premamá que ha combinado con un precioso ramo de flores en tonalidades moradas y granates.

Su vestido nupcial, por cierto, se ha confeccionado con 20 metros de bambula de seda y ha requerido de más de 100 horas de trabajo.

Como se sabe, y tal y como anunciaron el pasado 5 de septiembre, esperan su primer hijo. Una noticia que ambos han recibido con enorme alegría. Es, en palabras de la propia Blanca, "el mayor regalo que nos ha hecho la vida".

Después de la ceremonia religiosa se prevé que los novios y los invitados se trasladen hasta la Finca Marbella, propiedad de la periodista Teresa de la Cierva, donde tendrá lugar el banquete y la fiesta posterior.

Pepa Gea desvela cómo se encuentran Alberto Herrera y Blanca Llandres en su boda Alina Varela

Pepa Gea revela cómo están los novios

Pepa Gea, mujer de Carlos Herrera, ha sido una de las invitadas que ha atendido a los medios de comunicación poco antes de que comenzara la boda.

Algo "nerviosa", ha explicado que ha podido hablar con los novios. Y que estos están "ilusionadísimos" ante la idea de convertirse en marido y mujer.

Según ha podido conocer EL ESPAÑOL, Alberto Herrera y Blanca Llandres tendrán que aplazar su luna de miel. La razón es que él regresa al trabajo el próximo lunes, día 20.

Debido al "compromiso" que tiene con sus proyectos profesionales y con la cadena COPE, donde es locutor de Herrera en COPE, ambos han decidido posponer su viaje de novios para cuando encuentren un periodo más conveniente. "Dejará la luna de miel para más adelante", dicen a este periódico.