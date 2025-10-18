Chales para las invitadas y un vestido de volantes: las fotos privadas de la boda de Alberto Herrera y Blanca Llandres

Después de meses de preparativos, Alberto Herrera (32 años) y Blanca Llandres (29) se han convertido, por fin, en marido y mujer. El hijo de Carlos Herrera (68) y Mariló Montero (60) han formalizado su relación en uno de los momentos más dulces de su noviazgo: en la espera del que será su primer hijo en común.

Radiantes y visiblemente felices han formalizado su historia de amor en la Basílica Menor de Nuestra Señora de la Caridad, en Sanlúcar de Barrameda. A la cita no han faltado Lourdes Montes (41), mujer de Fran Rivera (51), y su hermana, Sibi Montes (32). Ambas son primas de la novia.

También han estado presentes Goyo González (63) y el cantante José Manuel Soto (64), amigos de la familia, quienes han asistido con sus respectivas parejas: Sara García y Pilar Parejo. Poco después de darse el 'sí, quiero' han ido apareciendo en las redes sociales las imágenes privadas de este día tan especial.

Blanca Llandres, con otro de sus atuendos nupciales, en una foto compartida en las redes sociales por Patricia Cadaval. Instagram

El vestido de la fiesta

Una de las primeras fotos de las celebraciones que se han podido ver en las plataformas digitales las ha publicado Patricia Cadaval.

La hija de César Cadaval (61), componente del dúo Los Morancos, ha posteado una imagen que muestra uno de los secretos mejor guardados: otro de los looks nupciales de la novia.

Al igual que el diseño que ha llevado para la ceremonia religiosa, los encargados de confeccionar su atuendo festivo han sido el diseñador sevillano Nicolás Montenegro (35) y la hermana del novio, Rocío Crusset (31).

En la celebración que los novios organizaron para algunos de sus invitados se ve cómo Blanca luce un precioso vestido de volantes, con escote redondo, que deja sus hombros al descubierto.

Blanca Llandres, en una imagen de las redes sociales, durante la fiesta ofrecida a sus invitados en su boda con Alberto Herrera. Instagram

Los regalos

Pero este no es el único 'secreto' que ha salido a la luz poco después de finalizar la boda en el interior del templo.

Tal y como ha publicado la empresa especializada en organización de bodas La madrina Weddings, todos los regalos para los invitados tenían un toque especial. Todos ellos han sido elaborados a mano.

Uno de los obsequios, que ha corrido a cargo de la empresa Elephant Rooms, han sido unos preciosos chales (o fulares) en distintos colores. Desde el verde oliva al azul marino o el burdeos, que ha sido el preferido de Blanca.

Blanca Llandres, ante los regalos para los invitados de su boda con Alberto Herrera. Instagram

Detalles decorativos

Los novios también han dispuesto unas bonitas cestas de esparto. En ellas han colocado bonitos adornos de pared realizados a mano por Chiticris, una tienda especializada en productos artesanales.

"Regalitos para los invitados por aquí", han escrito orgullosos desde la firma encargada de organizar los detalles del enlace.

Curiosamente, la wedding planner de la boda no es otra que Alejandra Lacida, "una gaditana enamorada de Sevilla", tal y como ella misma se describe en sus redes sociales.

Esta joven, de enorme talento para la organización de eventos y gran capacidad creativa, fue la encargada de los preparativos del enlace de Patricia Cadaval, invitada y amiga de los novios.

Alberto Herrera y Blanca Llandres se dan el 'Sí, quiero' rodeados de sus seres queridos Alina Varela

Una ceremonia "hermosa"

No cabe duda de que ha sido un día inolvidable para la pareja y su círculo íntimo. Así lo ha hecho constar el propio Carlos Herrera al salir de la iglesia: "El que más se ha emocionado es el novio"

"Es la ceremonia más hermosa que he ido en mi vida", añadía, sin ocultar la felicidad de ver a su hijo casado, tal y como era su sueño.