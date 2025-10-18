Boris Izaguirre: "Ser español es extraordinario. Me hubiera gustado ahorrarme los 26 años que pasé en Venezuela"

El humor y canallismo han convertido a Boris Izaguirre (60 años) en una de las piezas clave de la crónica social española. El escritor venezolano ya es uno de los más queridos de nuestro país y, al cumplir seis décadas de vida, se siente más pleno que nunca.

Escritor, guionista, presentador y dramaturgo, se hizo conocido en España hace ya 33 años gracias al programa Crónicas Marcianas de Xavier Sardá (67), un espacio donde la locura y el desenfreno eran los protagonistas y donde las millonarias audiencias formaban parte del enclave de la televisión nacional.

Sin embargo, después de tantos años, el colaborador de televisión se ha convertido en algo más que un simple tertuliano que se desnudaba en televisión. Hablar de Boris Izaguirre es sinónimo de buen gusto, y pocos latinos han conseguido reflejar su personalidad en televisión y convertirse en un icono nacional.

EL ESPAÑOL se ha sentado con él para hablar sobre su faceta más personal, cómo se siente tras cambiar de década y, sobre todo, para conocer su visión de España actualmente, después de haber pasado más de la mitad de su vida en un país que le ha dado tanto.

Boris Izaguirre en un acto público. Gtres

Ha cumplido 60 años hace muy poco.

Yo estoy fenomenal. Bueno, estoy en las primeras semanas de los 60 y, mira, ya un esmoquin, en una fiesta buenísima de una cabecera que me encanta y con gente guapísima.

¿Y cómo lo enfrenta, Boris? Porque mucha gente tiene miedo al pasar las décadas.

Yo, la verdad, es que precisamente “miedo” no es una palabra que se pueda asociar conmigo. Yo nunca siento ninguno, no tengo miedo. Soy como inmune a ello, afortunadamente, y pienso que es lo que me ha hecho crecer y hacer todas las cosas que he querido hacer. Y una de las cosas que quiero hacer es tener 60 años espléndidos también.

Este pasado verano le vimos casi desnudo en Instagram, posando sin ningún problema. ¿Se siente libre para hacer esto?

Bueno, es que yo creo que era también una manera de estar de acuerdo con mi edad; ese es el cuerpo que tengo ahora y también me pareció bien, como lo he mostrado tanto a los 30, pues ahora a los 60 quiero también mostrar.

Al final, es una de las cosas por las que se hizo conocido en España, ¿se ha planteado dejar de lado esa faceta?

Sigo siendo yo. Creo que lo más importante en la vida es que evoluciones, madures, pero sigas siendo tú. Yo creo que no hay ninguna razón para que el evolucionar y el madurar tenga que hacerte traicionarte como has sido desde el principio.

Boris Izaguirre posando con la prensa en un acto público. Gtres

Y si tuviese que mirar hacia atrás, ¿cambiaría algo de su trayectoria?

No, nada, realmente. Bueno, quizás cambiaría no haber nacido aquí antes. Me ha regalado los mejores 33 años de mis 60 años; o sea, que más de la mitad de mi vida llevo en España, yo ya soy español, y eso yo creo que es una cosa extraordinaria. Quizás me hubiera gustado ahorrarme los 26 anteriores y ya ser español desde el principio.

Pero eso también es parte de su historia al final, esos 26 años.

Está bien, pero uno nunca puede cambiar el pasado. La verdad, de pensar la posibilidad de cambiar algo, pues cambiaría eso.

Y cuando sopló las velas el otro día, ¿qué pensó? Si se puede preguntar, ¿qué desea para estos 60, además de salud?

Bueno, mi marido y yo celebramos mi primer día de cumpleaños haciendo el amor y, entonces, pedí más días así.

Y que con los 60 sigan, ¿no?

Hombre, claro, llegamos a los 60 practicándolo, que es lo importante, ¿por qué cambiarlo ahora?

Y si es hace falta recurrir a alguna ayuda, ¿se lo tomará?

No, precisamente, lo hicimos sin ningún tipo de ayuda.

Pero es partidario de usarla en caso de que se necesite algún día, ¿no?

Hombre, claro, si te viene bien y está bien medicada, desde luego que sí.

Boris, usted ha dicho que estos 33 años de su vida en España le han formado tal como es. ¿Cómo ve España actualmente?

Maravillosamente. Siempre es un país que cree en la democracia porque tuvo que luchar tanto por ella, que la defiende permanentemente, y me encanta formar parte de los años más increíbles de la democracia española.

¿Y cómo ve la prensa del corazón? Porque ha cambiado muchísimo en estos últimos años.

Bueno, ahora todos son programas de política. Pero a mí me ha gustado mucho formar parte también de ese tipo de prensa, de comentario y de opinión. He aprendido muchísimo y siempre me llama la atención; siempre mantiene en mí su espíritu intacto.

¿Pero está al día de todo?

Más o menos, bueno, de lo que me parece que tenga que estar al día. Sé que han hecho las paces Alejandra Rubio (25) y su primo, porque yo me quedé en que él le está pidiendo que se vean y conozcan a su sobrino primo, y aún creo que no ha pasado. ¿No sé si tú sabe algo más de esto?.

Creo que Antonia Dell'Atte (65) y Mar Flores (56) se han hecho muy amigas en el programa en el que están trabajando juntas... Muchas cosas (ríe).