Las emotivas palabras de Juan del Val a Nuria Roca tras ganar el Premio Planeta: "Sin ti nada tiene sentido. Eres mi vida"

Juan del Val (55 años) se ha convertido en el flamante ganador del Premio Planeta 2025, que se ha entregado este miércoles, 15 de octubre, en una gala celebrada en el Museu Nacional D'art de Catalunya.

El colaborador de El Hormiguero, cuyo nombre no sonaba en las quinielas al presentarse bajo el pseudónimo Elvira Sastre, se ha hecho con el galardón mejor dotado económicamente de la literatura española -un millón de euros- gracias a su novela Vera, una historia de amor.

Un libro que narra la historia de un divorcio nobiliario en Sevilla, en coautoría con su mujer, Nuria Roca (53). Precisamente ella, su compañera de vida, ha tenido una mención especial en el discurso del escritor.

Juan del Val, Premio Planeta 2025. Gtres

Tras conocerse que era él el ganador del Premio Planeta 2025, Juan del Val ha subido al escenario a recoger el galardón. Allí, ha pronunciado unas emotivas palabras y ha dedicado el prestigioso premio a sus padres, a sus hijos y a su mujer.

"Esto es tan asombroso, es una cosa tan fantástica, que parece que solo le puede pasar a los demás. Y mi vida es un poco eso", ha expresado el escritor madrileño, admitiendo, además, que su vida "está llena de momentos maravillosos que siempre parecían estar destinados a cualquier otro que no fuera yo".

"Verme aquí me parece casi un milagro y creo que tengo que recordar algunos momentos donde mi vida estaba completamente destinada al fracaso. Expulsado del sistema, fueron años en los que todo era polvo, era hormigón, eran obras, era tierra", ha rememorado.

Todavía incrédulo por recoger tan distinguido galardón, ha añadido: "Es la mejor manera de comprender lo mejor que tiene la vida y es que nunca se sabe".

Juan del Val, tras recoger el Premio Planeta. Gtres

En medio de su discurso, ha hecho un paralelismo entre su historia y la novela que le ha dado el triunfo: "Vera también va de eso, de lo inesperado, una historia de amor en todas las direcciones. Amor verdadero, amor interesado, que muchas veces es el mismo amor. Es una mujer que emprende un camino y aprende a ser libre cuando pierde el miedo a equivocarse".

En esta misma línea, ha explicado: "Yo creo que en eso también tiene que ver con la vida eterna, el perder el miedo a equivocarnos. Está ambientada en Sevilla, una alta sociedad de Sevilla que a veces oprime, en los barrios de Madrid que conozco bien. Un marqués. Un chico de barrio, una herida que no se puede curar, hay deseo y hay unas inmensas ganas de vivir".

"Pero como digo, nunca soy capaz de resumir una novela con precisión, yo prefiero que me lea la gente y cuanta más gente mejor" ha afirmado. Juan del Val, a su vez, ha reivindicado que "la literatura debería ser siempre un acontecimiento popular".

Sobre ello, ha matizado: "Se escribe para la gente. No para una supuesta élite intelectual. Y considerar que lo comercial y la calidad son conceptos opuestos. Comercial y la calidad son las bases de este premio. Pues considerar cosas distintas, y siempre distintas, es faltarle el respeto a la gente. Todos deberíamos escribir para la gente".

Juan del Val, muy cariñoso con su mujer, Nuria Roca. Gtres

Tras los aplausos del público, ha llegado el momento más emotivo de la velada. Juan del Val ha dedicado su premio a las personas a las que más quiere.

"Si estoy aquí esta noche, evidentemente es imposible llegar solo... Gracias a todos: A Juan, a Pau y a Olivia, mis hijos, porque sin vosotros no tendría ninguna emoción levantarme cada mañana", ha expresado.

A continuación, un mensaje especial a quienes le dieron la vida: "A mis padres, esto a lo mejor me cuesta un poco más, tengamos la edad que tengamos, yo creo que somos siempre un niño que queremos que nuestros padres estén orgullosos de nosotros. Yo espero que esta noche estéis un poquito más orgullosos de mí con los años que os he dado yo".

Juan del Val también ha aprovechado la ocasión para enviar un mensaje a cada uno: "Gracias, papá, por tu sentido del humor y tu ironía, que siempre la tengo dentro. Y gracias, mamá, por enseñarme que pase lo que pase, siempre hay esperanza".

El escritor ha dejado a su mujer para el final. Pero ella, sin duda, ha sido la gran protagonista del discurso.

"Pero este premio es para una persona, que es Nuria, porque sin ti esto sería imposible, porque sin ti nada tiene sentido", ha expresado, con la voz casi entrecortada, Juan del Val.

"Cada vez que te miro, llevo 30 años mirándote, casi 30 años mirándote, descubro la suerte que tengo. Te amo, eres mi vida, te quiero", ha terminado, emocionando no solo a su mujer, presente entre el público, sino al resto del auditorio.

El mensaje de Nuria

Nuria Roca, por su parte, ha reaccionado con una emotiva publicación en sus redes sociales. La ha compartido en su perfil de Instagram en la mañana de este jueves, 16 de octubre.

"La vida, nunca se sabe... tú no eres consciente, pero mientras ibas construyendo a Vera, y no me preguntes por qué porque yo tampoco lo sé, yo te iba haciendo fotos, siempre de vacaciones, porque hasta de vacaciones te has entregado en cuerpo y alma a Vera", ha escrito Nuria Roca, compartiendo esos instantes en los que captaba a su marido en pleno proceso.

"Mientras creabas su universo observaba cómo te emocionabas, cómo dudabas, cómo disfrutabas, cómo sufrías y cómo aporreabas el teclado.. cómo Antonio se convertía en un cómplice arrebatador, cómo Diego me hacía sufrir más de la cuenta, cómo quería ser amiga de Gabi, cómo el marqués lo contaminaba todo, cómo Alba se postulaba para tener su propia novela, cómo yo misma acompañaba del brazo a la madre de Antonio a la Feria, cómo esas dos madres sabían lo que se decían sin mediar palabra, cómo Vera ya no tenía miedo a equivocarse...", añade Nuria Roca.

Sobre el proceso, también comenta: "... Cómo el amor transcurría en todas direcciones, en cada personaje y en cada relación, cómo eres capaz de crear un universo único... Tienes tanta personalidad escribiendo que cada frase trasciende a lo que cuentas, Juan. ¡Gracias!"

Nuria Roca, termina con una felicitación: "Ufff... Enhorabuena. Vera, una historia de amor, Premio Planeta 2025".