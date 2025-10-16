Una casa en Pozuelo con Nuria Roca, dos empresas y un millón de euros más gracias al Planeta: el patrimonio de Juan del Val

Nuria Roca y Juan del Val en la fiesta de Navidad de Atresmedia. Gtres

Al final, los rumores eran ciertos. Juan del Val (55 años), tal y como se venía comentando en corrillos de prensa y otros mentideros, se ha alzado con el Premio Planeta 2025.

El escritor, colaborador de televisión y marido de Nuria Roca (53) ha ganado tan prestigioso reconocimiento gracias a la novela Vera, una historia de amor, escrita bajo el pseudónimo Elvira Torres.

Con este galardón, Del Val se embolsa 1.000.000 de euros. Una nada desdeñable cifra que, tras ajustar cuentas y pagar los correspondientes impuestos a la Agencia Tributaria, se quedará en unos 530.000 euros netos. Más de medio millón de euros, limpios de polvo y paja, se suman ahora a su extenso patrimonio.

Juan del Val, muy cariñoso con su mujer, Nuria Roca. Gtres

Un total de 7 libros

Y es que Juan del Val, con una larga trayectoria a sus espaldas como autor de novelas y tertuliano televisivo, lleva 30 años forjando una sólida carrera profesional. A lo largo de tres décadas de intenso trabajo dentro y fuera de las cámaras ha ganado una pequeña fortuna.

Cabe recordar que a la hora de abordar la siempre delicada cuestión de los patrimonios personales, resulta complejo precisar cifras exactas.

No se sabe a ciencia cierta a cuánto asciende el dinero cash que pueda tener en sus cuentas bancarias, pero sí se puede realizar una aproximación. Un buen punto de partida para comenzar serían sus éxitos editoriales, así como sus trabajos en la pequeña pantalla.

En el ámbito de las letras, ha publicado un total de siete libros. De ellos, dos han sido escritos en colaboración con su mujer, Nuria Roca: Para Ana (de tu muerto) y Lo inevitable del amor.

En solitario ha publicado Parece mentira, Candela (Premio Primavera 2019), Delparaíso, Bocabesada, y el más reciente, Vera, una historia de amor, que le ha valido el Planeta 2025.

Juan del Val gana el Premio Planeta 2025 con 'Vera, una historia de amor'

Éxitos editoriales y de ventas

Además de este premio, las ventas de sus novelas anteriores suponen ingresos adicionales por derechos de autor y adelantos editoriales.

Aunque estas cifras no son públicas, es probable que sumen varios cientos de miles de euros a lo largo de su carrera como autor. Ahora, el grueso de sus ingresos literarios en 2025 procede del Premio Planeta.

Quien se anime a realizar cálculos puede hacer sus propias cuentas. En España, un escritor que publica a través de una editorial tradicional suele ganar, de media, entre el 8% y el 10% del precio de venta del libro por cada ejemplar vendido.

O lo que es lo mismo: si un libro cuesta 20 euros, el autor suele recibir aproximadamente 2 euros por cada copia vendida. El pago puede incrementarse en el caso de autores muy reconocidos, como es Del Val, pero rara vez supera el 15% en el mercado.​

Juan del Val, Premio Planeta 2025. Gtres

Ganancias como escritor

Además, los escritores suelen recibir un anticipo. Para autores principiantes, este monto suele oscilar entre 1.000 y 5.000 euros. Para escritores con cierta trayectoria, como el madrileño, la cifra se fija en base a su caché.

Por lo general, en el caso de firmas conocidas, los anticipos rondan entre 10.000 y 40.000 euros anuales si publican regularmente y tienen una base de lectores consolidada.

Cuanto más conocido y exitoso sea el escritor, las cantidades de dinero aumentan. El anticipo se descuenta de las regalías que irá generando el libro.

Hasta la fecha, Juan del Val ha vendido más de 300.000 ejemplares con su novela Delparaíso. Se calcula que el total de todas sus novelas supera, probablemente, las 400.000 copias.

Tirando a la baja, y en el caso de haber ganado únicamente 2 euros por ejemplar, Juan del Val habría percibido ya unos 800.000 euros. Esto, sumado al medio millón que acaba de ganar con el Planeta, sumaría un total de 1.300.000 euros. Y esto solo en calidad de escritor.

Nuria Roca y Juan del Val, cómplices.

Empresas con y sin Nuria

Hay que destacar que Juan del Val y Nuria Roca también tienen empresas a su cargo. Una de ellas, Tospelat SL, con domicilio social en Pozuelo de Alarcón de Madrid, el municipio en el que viven, que fue fundada en 1999.

En dicha sociedad, Nuria es la administradora única, mientras que Juan es apoderado desde 2017.

El objeto social de esta sociedad es "la promoción, creación, diseño, organización, ejecución, divulgación y comercio de producciones audiovisuales de cualquier índole", tal y como consta en la información de la empresa.

Juan del Val, de manera independiente, tiene otra empresa a título individual. Se trata de La Boleta Producciones SL, fue fundada en 2003 y con una antigüedad, por tanto, de 22 años.

Al igual que la empresa que tiene con su mujer, esta realiza labores de "comunicación, producción televisiva, nuevos formatos, producción de cine y de teatro" y a "la promoción, creación, diseño, organización, ejecución, divulgación y comercio de producciones audiovisuales de cualquier índole".

Además, también está dedicada a la "representación artística, management y gestión artística, así como a publicidad y producción de eventos".

Esta empresa es la que se encarga de representar a Nuria Roca. También tiene la sede en su casa familiar. Las dos sociedades suman cerca de 3.400.000 euros en activo.

Juan del Val, en 'El Hormiguero'.

Nómina de lujo en 'El Hormiguero'

Al patrimonio empresarial de Juan del Val habría que sumar sus ingresos por colaborar en El Hormiguero.

Se calcula que cobra entre 150.000 y 250.000 euros brutos por temporada solo por su papel de tertuliano en la mesa de debate del programa que conduce Pablo Motos (60).

A esto habría que sumar las cantidades que percibe por sus intervenciones en otros espacios del grupo Atresmedia: La Roca y El Desafío.

Se estima que Juan del Val podría estar cobrando entre 1.000 y 2.500 euros por aparecer en el programa de laSexta, lo que supondría entre 4.000 y 10.000 euros al mes si participa todas las semanas.

Como miembro fijo del jurado en El Desafío, su caché oscila entre 3.000 y 6.000 euros por gala, en la línea de lo que cobran otros jueces de prime time en grandes formatos de entretenimiento. En una temporada típica de entre 10 y 12 galas, esto puede alcanzar de 30.000 a 70.000 euros por temporada.

Nuria Roca y Juan del Val, cómplices.

Otros ingresos

Hablando de cámaras y focos... Hasta el momento, ninguna novela de Juan del Val se ha llevado al cine, pero una de ellas podría verse próximamente en la pequeña pantalla.

Su libro Delparaíso ha sido adquirido para convertirse en una serie de televisión producida por Zeta Studios. La adaptación será una ficción televisiva y no un largometraje.

Está en desarrollo desde 2021, tras el éxito del libro. Solo en derechos habría cobrado, muy probablemente, una suculenta cantidad.

Una casa "con hipoteca"

En lo relativo a lo que Juan del Val posee en ladrillo, todo parece indicar que ni él ni su mujer son dados a la especulación. Ambos tienen fijada su residencia familiar en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, Madrid, donde residen junto a sus tres hijos.

Esta vivienda es un chalet de lujo, valorado en 1,5 millones de euros. La vivienda cuenta con varias alturas, jardín y piscina.

Siempre reservados con su vida íntima, Juan del Val y Nuria Roca apenas han hablado públicamente de dinero. Alguna vez han hecho mención a algún proyecto frustrado. Y poco más. En 2022, la valenciana acudió como invitada al plató de La Resistencia, presentado en Movistar+ por David Broncano (40).

"Llevo muchos años trabajando en la televisión. No tengo posesiones, solo una casa con hipoteca", contestó entonces Roca en su entrevista.

Cuando el presentador quiso conocer cantidades exactas, Roca terminó espetándole: “Lo que tú tengas en el banco, y calculo que multiplicado por cuatro”.