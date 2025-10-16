Blanca Cuesta, mujer de Borja Thyssen, destrozada: muere su hermano Rafael a los 56 años

Blanca Cuesta y Borja Thyssen en una imagen tomada en enero de 2023. Gtres

Durísimo golpe el que ha recibido este jueves, 16 de octubre, la familia Cuesta Unkhoff: ha fallecido Rafael Cuesta, el hermano de Blanca Cuesta (51 años), mujer de Borja Thyssen (45), a los 56 años. Rafael ha perdido la vida tras encarar una larga enfermedad.

La noticia, avanzada por Vanitatis, ha destrozado a toda la familia y a los más allegados. Desde que Rafael cayó enfermo, la preocupación en torno a su salud ha sido máxima. Sobre todo, en los últimos meses.

Especialmente rotos y destrozados se encuentran en estos momentos la hermana del finado, Blanca Cuesta, y los padres de ambos, Miguel Cuesta y Heidi Unkhoff, ambos profesionales de la salud.

Blanca Cuesta y Borja Thyssen en una fotografía de archivo. Gtres

"Lo peor es ver sufrir a un hijo cuando ya no hay futuro vital y la ciencia médica ya no puede hacer nada", manifestaron Miguel y Heidi, hace un tiempo, en el citado medio, en relación a la enfermedad que padecía su vástago. "Es muy duro. Es irracional ver morir a un hijo", agregaron.

Huelga decir que los padres de Blanca Cuesta están vinculados con el ámbito de la salud. Por un lado, el padre es cirujano torácico, jubilado del Hospital Mútua de Terrassa; y Heidi Unkhoff, la madre, es enfermera de vocación.

La familia, profundamente creyente, encuentra consuelo en la esperanza de un reencuentro espiritual. Blanca Cuesta, junto a sus hermanos, ha mantenido siempre una relación estrecha con sus padres, al margen de los conflictos públicos que han rodeado a Borja Thyssen.

El año pasado celebraron juntos el centenario de Miguel Cuesta, una ocasión que reunió a hijos, nietos y amigos en Barcelona. Este año, las fiestas estarán marcadas por la ausencia de Rafael, aunque, como ha expresado el medio de comunicación, "siempre estará entre nosotros".

Blanca Cuesta en una fotografía tomada en la Feria de ARCO, en 2019. Gtres

Sea como fuere, este deceso ha traído a la primera línea de los titulares la figura de Blanca Cuesta, siempre tan discreta. En la actualidad, y antes de este revés familiar, Blanca vivía un momento de gran serenidad y estabilidad familiar.

Blanca vive volcada en su familia y en su faceta artística, lejos del foco mediático que marcó sus primeros años junto al hijo de la Baronesa Thyssen (82). Madre de cinco hijos, Blanca ha construido un entorno familiar sólido y discreto, centrado en la educación y el bienestar de los pequeños.

Las vacaciones en Ibiza o las escapadas a Gstaad, donde Borja adquirió un apartamento doble, son parte de su rutina, siempre acompañada por sus seres queridos.

Su pasión por la pintura ha sido una constante en su vida adulta. Desde que en 2012 expuso por primera vez en la Feria ARCO, Blanca ha desarrollado una carrera artística con identidad propia.

Sus obras, de estilo abstracto y emocional, han sido bien recibidas en círculos especializados, y ha participado en exposiciones tanto en España como en el extranjero.

El matrimonio en un evento social. Gtres

Además, junto a Borja, ha apoyado iniciativas culturales vinculadas al Museo Thyssen-Bornemisza, como la inauguración de exposiciones y acuerdos de colaboración con instituciones públicas.

La relación con Carmen Cervera ha atravesado altibajos a lo largo de los años. En sus inicios, Blanca fue vista con recelo por la familia Thyssen, protagonizando desencuentros públicos con su suegra.

Sin embargo, en los últimos tiempos, ambas han mostrado gestos de acercamiento. Blanca celebró su 49 cumpleaños en un clima de reconciliación, y aunque las tensiones no han desaparecido del todo, se percibe una voluntad de mantener la paz familiar.