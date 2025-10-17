Amaia Montero, tras volver a la música: la moderna buhardilla en propiedad que tiene en Irún y quién gestiona su patrimonio

Este pasado miércoles, 15 de octubre, fue un día marcado en rojo para los nostálgicos seguidores de una de las bandas de música más admiradas de las últimas décadas: La Oreja de Van Gogh. Tras meses de rumores y habladurías ya es un hecho: Amaia Montero (49 años) regresa.

Desde que el 14 de octubre de 2024 Leire Martínez (46), la que era la voz oficial de la banda, abandonara el grupo no se ha hablado de otra cosa: el runrún de que Amaia retornaba a sus orígenes junto a Álvaro Fuentes, Xabi San Martín, Haritz Garde y Pablo Benegas.

Ante el silencio de los protagonistas, se originó todo un maremoto informativo sin parangón. Este mencionado día 15, se zanjó de raíz. Sí, Amaia vuelve con la banda. EL ESPAÑOL puede confirmar que la artista y su equipo harán, de entrada, una gira por España.

Amaia Montero junto a sus compañeros, en la imagen con la que anuncia su regreso.

La de Irún, cuentan quienes la conocen, está feliz, pero también "nerviosa". "Siente la responsabilidad de estar a la altura", explican a EL ESPAÑOL. Es, qué duda cabe, un tremendo reto para ella después de haber pasado por un proceso de salud delicado.

Pero Amaia vuelve y lo hace a por todas. Todo su entorno la apoya, anima y cuida. En estos días, de tanta y ruidosa información, Montero tiene los sentimientos un tanto "alterados" y sólo quiere dejar claro que nunca ha obrado de "mala fe" contra nadie.

A nivel de salud, Amaia está bien, poco a poco recuperando su vida. Trabajar y meterse en el estudio a grabar ha sido la mejor medicina, como se ha contado en este periódico en anteriores artículos.

Desde aquel difícil año 2022 en que publicó una preocupante fotografía en su red social Instagram que cambió -y detuvo- su vida, Montero se refugia en casa, en su tierra, en Irún, Guipúzcoa. Allí, Amaia tiene en propiedad un discreto apartamento con buhardilla en el que vive desde hace años.

De acuerdo a los datos que controla este medio, la artista seguirá viviendo en esta propiedad, como hasta ahora. La casa de Amaia -su bien inmueble más preciado, aunque no es su inversión más potente- está situada en las afueras de Irún y rodeada de zonas verdes.

Se trata de un inmueble en propiedad que adquirió hace bastantes años, y está muy próximo a su casa familiar. El apartamento con buhardilla dispone, además, de una habitación dedicada a la música, con pianos y teclados.

Amaia Montero, posando en la buhardilla de su casa, en Irún.

Su casa, además, está cerca de la bahía de Txingudi, y de playas como Hondarribia, y montes como Jaizkibel. Amén de esta casa, que es donde Amaia reside, tiene, de acuerdo a la información que contrasta EL ESPAÑOL, dos bienes más a su nombre.

Durante sus años de éxito, la cantante tuvo buen tino para invertir, y goza de una vida patrimonial desahogada. En 1999, en su momento de máximo apogeo, firmó la compra de una casa y un terreno que durante años ha dado cabida a un club deportivo en San Sebastián.

En lo que respecta a la casa, tiene 97 metros cuadrados con tres habitaciones, dos baños, ascensor y una gran terraza. Hoy, este inmueble estaría valorado en alrededor de 400.000 euros.

Por su parte, el terreno del club deportivo tiene 2.665 metros cuadrados sobre los que hay construidos una piscina, una pista de tenis, un frontón, un local social y vestuarios. En otro orden de cosas, el patrimonio de Montero está gestionado, en parte, por una empresa, que administra ella misma.

Se trata de Poquito a Poco S.L. Es una sociedad que Amaia Montero fundó para gestionar su carrera en solitario, incluyendo su música y otros proyectos. La fundó en 2004 y su objeto social es la gestión de su carrera en solitario, conciertos, derechos de autor y actividades derivadas.

Amaia es administradora y única socia principal. Esta empresa facturó 2,3 millones de euros en 2023, y tiene activos totales estimados en 3,7 millones de euros. La artista, además, y así se hace consta a este medio, confía mucho en el criterio de su entorno, que la aconseja bien.

En concreto, se destaca la fuerte unión que existe entre Amaia y su hermana Idoia. Ésta, incluso, la ayudó y asesoró en su peor momento del año 2022, cuando Amaia tuvo que retirarse para recuperarse a nivel anímico. Ha ejercido de portavoz oficial.

También fue clave Idoia el año pasado, cuando Karol G (34) quiso cantar con Amaia en su gira europea con Mañana será bonito Tour. Fue la hermana de la artista quien gestionó aquella operación. Amaia e Idoia están muy unidas y, sobre todo, volcadas en el bienestar de su madre, Pilar.

El comunicado oficial

Desde que se oficializó su regreso al grupo, Amaia Montero sólo ha hablado a través de un comunicado en conjunto con sus compañeros. "Volver juntos al local de ensayo y sentir que todo sigue aquí, que el tiempo nos estaba esperando donde lo dejamos", comienzan explicando.

"Tocar juntos otra vez, y no poder reprimir una sonrisa: ¿de verdad está ocurriendo? La emoción que sentimos hoy frente a vosotros no se puede explicar con palabras. Ha sido un año aquí en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo".

"Pronto os iremos contando más detalles y noticias. Deciros que sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable", aporta el escrito.