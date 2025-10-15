Dani Rovira, roto de dolor por la muerte de su padre: "Noto como si hubiera perdido el equilibrio de todo, como si doliera el aire"

Dani Rovira (44 años) ha perdido a su padre. El actor, roto de dolor, lo ha compartido hace apenas unas horas.

Rovira se ha despedido de su progenitor con una desgarradora carta que ha compartido en sus redes sociales.

"Crecí de tu mano. No recuerdo ni una sola vez que me la hayas soltado. Solo soltabas para que me atreviera a volar solo, como aquella vez que, después de quitarle los ruedines a mi primera bicicleta, corrías de mi lado sujetando fuerte el sillín por la parte de atrás", comienza el intérprete en su conmovedor texto.

En esta misma línea, el malagueño recuerda: "Solo tu amor me hacía soltarme para poder mirar atrás y verte ya a unos metros viéndote reír y gritarme ¡vas solo, ya vas solo, Danilo!"

"Y las veces que caía, que eran muchas, tardabas medio segundo en llegar y levantarme. Cuando veías que mi llanto era más por miedo que por dolor, reías y celebrabas como un gol el pequeño trecho recorrido", añade.

"Soy lo que soy porque mis sueños fueron tu prioridad. Creíste en mí en todos mis aciertos y en todas mis cagadas", asegura el humorista, quien comparte este emotivo texto junto a un álbum de fotos en el que reúne varias imágenes de su padre.

Dani Rovira comienza el carrusel con una instantánea de su infancia y a lo largo del álbum, muestra otros instantes al lado de su progenitor. También comparte alguna foto de su padre en solitario, un tierno momento en el que ambos se cogían de la mano y una foto del cielo, con la luna como protagonista, para terminar.

Dani Rovira, en un acto en Madrid el pasado septiembre. Gtres

No existen palabras que alcancen a describir el vacío que deja un padre cuando se va. Y así lo refleja Dani Rovira en su desgarradora carta: "No hace ni dos días que decidiste marcharte y ya noto que algo falta. Como si hubiera perdido un poco el equilibrio de todo, como si tuviera que entender de nuevo la vida, como si doliera el aire".

Y añade: "Será que perder tu raíz dentro de mí, hace que se me tambaleen todas las ramas. Y no paran de caérseme las hojas".

Han sido días muy duros para el actor y su familia. El único consuelo son los bonitos recuerdos con los que se queda: "Estos días, tus amigos de siempre me hablaban de todo lo bueno que había en ti, que era todo, y mi amor crecía y crecía de saber que elegiste estar en la cara buena y amorosa del mundo".

"Tu bondad y nobleza traspasaba el pecho de cada persona que tuvo la dicha de cruzarse contigo. Porque ese era tu súper poder, el amor que irradiabas y tu risa, exagerada y disfrutona. Ojalá volver a escucharte reír así una vez más... daría lo que el diablo me pidiera", prosigue el protagonista de Ocho apellidos vascos.

Como una suerte de promesa, Dani Rovira escribe: "Estés donde estés, estate tranquilo. Aunque ahora no exista consuelo entre nosotros, estaremos bien, seguiremos cuidándonos los unos a los otros".

El actor solo le pide una cosa a su padre: "Pero, papá, danos unos días que te lloremos y podamos sacar poco a poco los camiones de tristeza que aparcaron y taponaron nuestras puertas".

Dani Rovira en el Festival de cine de San Sebastián. Año 2021. Gtres

Casi al final de la carta, el artista asegura: "Fuiste el mejor padre, marido y abuelo que esta familia haya podido nunca desear. Te honraremos, querremos y añoraremos hasta el día en que volvamos a encontrarnos".

Dani Rovira culmina con unas emotivas palabras: "Gracias por la vida que nos has regalado. Gracias por tu hermoso legado. Me queda el pensamiento mágico de, de vez en cuando, mirar atrás y verte de lejos riendo y gritando que sé ir solo. Te amo papá".

El apoyo de sus amigos

Tras compartir esta triste noticia, Dani Rovira ha recibido el apoyo de sus seguidores, quienes le han enviado emotivos mensajes de cariño. Destacan, sobre todo, los de conocidas figuras.

"Cuando pasan los días, los meses y los años, te das cuenta todavía más de que ese legado es infinito y de que siempre lo encontraréis en las pequeñas cosas de la vida. Cuidaos mucho, Dani", le ha escrito Roberto Leal (46). "Ahora estará desde otro lugar mucho más poderoso para seguir apoyándote", ha escrito, por su parte, Sandra Barneda (50).

A la ola de mensajes se suman Sara Carbonero (41), Fernando Tejero (60), Rozalén (39) o Paz Padilla (56).