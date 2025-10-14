Raquel Mosquera reaparece y reacciona a su presunta ruina económica mientras su marido, Isi, está en prisión en Francia

Nuevo frente abierto para Raquel Mosquera (56 años). Una semana después de salir a la luz que su marido, Isi, se encuentra en prisión preventiva en una cárcel de Francia desde hace aproximadamente cuatro meses, tras ser detenido en Las Antillas francesas, otra información delicada la sitúa en la primera línea mediática.

La que fue viuda de Pedro Carrasco podría estar en la ruina. Según se ha deslizado en el espacio Fiesta, la peluquera está en quiebra, debería una cantidad superior a los 500.000 euros con distintos proveedores, y su negocio de belleza a las afueras de Madrid tendría numerosas pérdidas.

Tanto es así que todo apunta a que pronto el establecimiento se declarará en concurso de acreedores. Mientras tanto, y a pesar de su bancarrota, Raquel continúa firme en su apoyo incondicional a su marido y habría viajado hasta en dos ocasiones a Francia para visitar a Isi en la cárcel.

Raquel Mosquera, durante su última reaparición. Europa Press

El esposo de la televisiva Mosquera está privado de libertad en la prisión de Fresnes, donde estaría a la espera de juicio.

Tal y como ha asegurado el periodista Kike Calleja, la exconcursante de Supervivientes no sabía lo que hacía su marido y su detención le habría pillado por sorpresa, ya que él tan solo le habría dicho que iba a viajar por negocios a Las Antillas.

Una información a la que Raquel ha reaccionado ante las cámaras de Europa Press con indiferencia, guardando un silencio sepulcral y limitándose a guiñar un ojo y sonreír al reportero cuando le ha preguntado por la complicada situación en la que está Isi.

Con la misma actitud despreocupada ha encarado las preguntas de si es cierto que estaría en bancarrota y podría perder su negocio de peluquería.

Raquel Mosquera y su marido, Isi, en una imagen de 2024. Gtres

Sí tomó la palabra hace unos días, cuando compartió un comunicado en Instagram tras hacerse público que su marido se encontraría privado de libertad en Francia, advirtiendo a "todas aquellas personas que quieran aprovecharse de esta situación" y se estén "inventando cosas sin contrastarlas", que se "atengan a las consecuencias".

"En estos momentos prefiero guardar silencio y no hacer ningún tipo de comentario. Eso no quiere decir que no tenga a mi abogado penalista pendiente de todo. Cuando yo crea que es el momento de hablar y me sienta con ganas, lo haré", sigue detallando.

Y remacha su suerte de escrito oficial: "Explicaré lo que yo crea que tenga que aclarar. Me mantengo fuerte, especialmente por mis hijos, mi familia y aquellas personas que me rodean día a día".