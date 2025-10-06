El viaje familiar de Tamara Falcó e Íñigo Onieva a Ibiza: una compañía especial y su selecto menú en un enclave VIP

Tamara Falcó (43 años) e Íñigo Onieva (36) han comenzado el otoño con un viaje de ensueño. La pareja, así, ha disfrutado de una agradable escapada en Ibiza. Una suerte de aventura que no han vivido solos.

La marquesa de Griñón se ha desplazado hasta la isla pitiusa junto a su hermano Manuel Falcó (61) y la mujer de éste, Amparo Corsini. Ambas parejas, en esta línea, han dado inicio a la época otoñal con un grato plan de parejas en el que el lujo y la exclusividad no han sido escatimados.

Ibiza no se entiende sin una buena ruta gastronómica. Así lo han demostrado Tamara e Íñigo a través de sus redes sociales. La dupla ha degustado un exquisito menú en Casa Jondal, un establecimiento que está considerado uno de los mejores chiringuitos del mundo. Erizos, gambas y diversos platos marinos han compuesto su carta.

Tamara Falcó, junto a su hermano Manuel y Amparo Corsini.

Este establecimiento ha sido precisamente testigo del encuentro de las dos parejas con el empresario Kike Sarasola. El presidente de Room Mate Hotels ha disfrutado de un grato momento con todos ellos que ha querido inmortalizar a través de su perfil de Instagram.

"En Ibiza el verano nunca acaba. Este fin de semana he disfrutado de una excelente compañía y un menú inmejorable en Jondal… ¡ya sabéis que es mi restaurante favorito!", ha escrito Sarasola junto a una foto que muestra a Tamara junto a su cuñada Amparo y a Manuel al lado de Íñigo Onieva.

El viaje de Tamara Falcó junto a su hermano Manuel hasta la isla pitusa no es sino una prueba más del férreo vínculo que siente hacia él. El joven, cabe recordar, es hermano de la marquesa de Griñón por parte de padre.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva, en una imagen de redes sociales.

La estupenda relación entre ambos siempre ha sido algo más que notorio. De hecho, así lo demostró Tamara dos años atrás al elegir a Manuel como padrino de su boda. Lo hizo en honor a su padre, Carlos Falcó, quien perdió la vida hace ya más de un lustro a causa de la Covid-19.

También están unidos Tamara y Manuel profesionalmente a través de la bodega familiar. Es él quien hoy lleva el timón de la casa, que puede presumir hoy en día de un sólido futuro. De hecho, hace solo unas semanas, ambos anunciaban que cumplían un sueño al lanzar un vino como homenaje a su padre.

La escapada de la marquesa de Griñón y su marido hasta la isla pitusa se suma a la extensa lista de viajes que la pareja ha protagonizado en los últimos tiempos.

Unos días atrás, Falcó y Onieva se trasladaron hasta Italia junto a Álvaro Falcó (40) e Isabelle Junot (34). Todos ellos disfrutaron de una agradable escapada en el país. Allí, visitaron los rincones más emblemáticos de la ciudad de Módena, disfrutaron de pasta en una tradicional estera y se relajaron con un café en mano en una terraza.

El menú de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, en Ibiza.

Este viaje a Italia tenía la participación de Íñigo en el Ironman de Cervia. Tras superar los 3,8 km de natación, 180 km de ciclismo y 42 km de carrera, cruzó la meta en 11 horas y media, siendo recibido por Tamara Falcó, quien le entregó la medalla de finisher.