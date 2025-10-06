Giro inesperado en el 'caso Mario Biondo': la Audiencia Provincial de Madrid reconoce que pudo ser asesinado

Cuando parecía que el 'caso Mario Biondo' había quedado atrás, los interrogantes sobre su muerte vuelven a recobrar más fuerza que nunca. La Audiencia Provincial de Madrid ha reconocido que el cámara de televisión podría no haberse suicidado.

Según una nota de prensa emitida por el bufete Vosseler Abogados, que representan a los padres del fallecido, Santina D’Alessandro y Pippo Biondo, las tres magistradas que firman el auto señalan en su escrito que "se aporta por primera vez una denuncia contra determinadas personas, con numerosa prueba pericial y una copia (...) de una resolución judicial (...) de la cual parece desprenderse indicios de que la muerte del Sr. Biondo no fue suicida".

Tal como señala el auto de la Audiencia Provincial de Madrid, “en el momento del hallazgo del cadáver, en la inmediatez de los hechos, habrían debido ser desarrolladas actividades investigativas (interceptaciones ambientales y telefónicas, adquisiciones de registros) que no han sido desarrolladas y que, dado el tiempo transcurrido, no habrían podido ser desarrolladas por las Autoridades Judiciales italianas”.

El cámara de televisión fallecido junto a la que fuera su esposa Raquel Sánchez Silva. Getty Images

“Este auto no hace sino reafirmarnos en nuestra convicción de que la muerte de Mario Biondo fue homicida y probablemente con premeditación, y por ello asesinato”, asegura Leire López, letrada de Vosseler Abogados. “Por este motivo -continúa la abogada-, hemos presentado un recurso al Tribunal Constitucional, al que seguiría otro al Tribunal de Derechos Humanos de Europa, para que se abra el caso y practicar en España pruebas que investiguen los hechos. Y, paralelamente a estos recursos -finaliza Leire López-, una reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración de Justicia ante la evidente y reconocida mala praxis en la investigación, la autopsia y la decisión final de cerrarse el caso con un auto de sobreseimiento libre que impedía practicar nuevas pruebas”.

Hace 12 años

Esta noticia, que al menos reconoce que no se hicieron las cosas bien en el momento de la investigación, llega 12 años después del terrible suceso. Doce años en los que los padres del italiano no han cesado en su empeño de demostrar que su hijo no se quitó la vida por voluntad propia.

El trágico suceso ocurrió el 30 de mayo de 2013 cuando el marido de Raquel Sánchez Silva fue encontrado en su domicilio de Madrid colgado de una estantería.

Tres autopsias diferentes y dos exhumaciones de cadáver en todo este tiempo han intentado arrojar luz sobre lo que verdaderamente ocurrió aquel día. Ahora cuando el caso estaba cerrado tanto para la justicia italiana como para la española, puede que se abra una nueva vía para la familia de Biondo. Al menos, este lunes, 6 de octubre, sus padres se aferran a una nueva esperanza.