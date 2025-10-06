Roberto Leal, sobre ser padre de nuevo: "Tengo 46 años, creo que es momento de sentar la cabeza y disfrutar de mis niños"

"Qué apañao eres", así es como Roberto Leal (46 años) acaba una sincera y bonita entrevista con EL ESPAÑOL. El presentador de Antena 3 se ha convertido en uno de los rostros televisivos más entrañables y simpáticos de la pequeña pantalla. Muestra de ello es el cariño que demuestra hacia los compañeros de profesión y su generosidad a la hora de trabajar.

El pasado jueves, 3 de octubre, durante el estreno del musical de Cenicienta en el Teatro Coliseum de Madrid, Leal ha sacado unos minutos para charlar con este periódico sobre su vida profesional y, sobre todo, personal. La cercanía y su forma de expresarse han conseguido hacer que sus palabras traspasen la pantalla y lleguen al corazón.

El presentador sevillano tiene claro que su trabajo en los medios de comunicación es la clave del éxito y, por supuesto, sabe cuál es su función ante cada una de sus apariciones públicas. Con una cercanía única y tono muy cercano, Roberto Leal se enfrenta a las preguntas de EL ESPAÑOL donde su verano y su vida familiar, han sido las protagonistas.

¿Cómo se encuentra en el momento personal y profesional en el que está?

Afortunadamente, no me puedo quejar. El trabajo va muy bien, la familia ahora mismo estamos en un punto, gracias a Dios, todos bien de salud y ya está. No puedo pedir más, sería abusar.

Después de estos meses de verano, ¿qué tal lo ha pasado?

El verano bien, pero como todo, ¿no? Cortísimo. He tenido tres semanas. Lo que pasa es que yo soy muy nervioso, me muevo mucho, pero vamos, esas tres semanas han quedado ya en la nada más absoluta.

¿Me está queriendo decir que es tan inquieto que no se puede tumbar en el sofá para descansar tranquilamente?

Sí, si puedo, pero no demasiado tiempo, porque tengo dos niños pequeños, dos perros… En mi casa, cada dos por tres vienen mis suegros para echarnos una mano, mi madre… Mi casa es, o sea, La que se avecina.

Roberto Leal en el estreno del musical 'Cenicienta' en Madrid. Gtres

Roberto Leal siempre se ha mostrado sincero y cercano con sus seguidores y con los medios. Para él, su familia, su mujer y sus hijos han sido siempre un pilar esencial en la construcción de la persona que es hoy en día. Diez años después de su boda con Sara Rubio en Madrid, la pareja tiene dos hijos en común y el amor continúa siendo uno de los puntos clave de su relación.

En 2014 se casaron en Las Vegas y, un año más tarde, en 2015, se dieron el sí, quiero oficialmente en España. Fruto de este matrimonio, en 2017 nació su primera hija, Lola (8), justo cuando Roberto Leal atravesaba uno de sus mayores momentos de éxito profesional. Fue el encargado de presentar el regreso de Operación Triunfo a la televisión tras seis años de ausencia, un reto con el que logró cifras de audiencia impecables y que le consolidó como uno de los presentadores más queridos y cotizados de la pequeña pantalla.

El éxito profesional coincidió con la estabilidad personal y, años más tarde, en 2021, Leal y Rubio dieron la bienvenida a su segundo hijo, Leo (4). Aunque Roberto siempre había confesado su deseo de formar una familia numerosa, ha reconocido en declaraciones a EL ESPAÑOL que, por ahora, prefiere parar. Con estas palabras, ha dejado entrever su faceta más personal e íntima, mostrando una vez más su naturalidad y cercanía.

Roberto Leal en el estreno del musical 'Cenicienta' en Madrid. Gtres

Además, ha dicho que tiene dos hijos, ¿le gustaría ampliar la familia en algún momento?

Tengo 46 años. No te quiero decir que no pueda, pero creo que ya es momento de sentar la cabeza en ese sentido y disfrutar de mis niños. Me habría encantado tener tres en su día, pero ahora mismo, tal como están, uno con cuatro y la otra con ocho, estoy disfrutando con ellos y de ellos como nunca.

Y, ¿le da tiempo a disfrutar con tanto trabajo?

Sí. Nosotros, mi mujer y yo, lo hacemos como podemos, pero salvamos bien el concilio, siempre con la ayuda de los abuelos, eso sí es verdad.

Después de convertirse en padre, ¿ha puesto alguna vez alguna cláusula en el trabajo para que se respetaran sus necesidades y poder tomarse sus tiempos?

No, hombre, cláusulas nunca he puesto. Me siento un afortunado en mi trabajo, nunca he llegado con exigencias de ningún tipo. Pero sí que tengo claro que, al final, mi prioridad son ellos. Entonces, si en lugar de echar más horas por detrás las echo por delante, cuando ellos están en el colegio, mejor.

Roberto Leal y sus dos hijos dando un paseo por Málaga en una imagen de sus redes. Instagram

¿Y cómo se ve usted como padre?

Bueno, esto se lo tendrían que decir mis hijos, mi mujer o mi madre, yo qué sé. Yo creo que lo estoy haciendo lo mejor que sé y lo mejor que puedo, y ojalá sea así también, ¿no? Me gustaría reflejarlo y que algún día me lo puedan decir mis hijos. Pero yo estoy muy contento y me siento muy afortunado porque los dos tienen mucha salud.

Por último, le pregunto: sé que usted siempre habla mucho de su mujer, de forma muy pasional, ¿sigue estando tan enamorado?

Bueno, yo creo que eso es clave, ¿no? Pero el amor hay que regarlo, por supuesto, y mucho más. El primer día empieza con un tipo de ilusión y ahora tiene otra, que es la certeza de haber acertado en su día y en su momento. O sea que no tengo ninguna duda.