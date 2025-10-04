Los duques de Huéscar y los condes de Osorno bautizan a sus hijos horas antes de la boda de Cayetano Martínez de Irujo

Los duques de Huéscar y los condes de Osorno, en un montaje de JALEOS. Gtres

Horas antes la boda de Cayetano Martínez de Irujo (62 años) y Bárbara Mirjan (29), la Casa de Alba ha vivido una jornada de doble celebración. Los duques de Huéscar y los duques de Osorno han bautizado a sus respectivos hijos, Fernando y Fadrique.

Una ceremonia íntima que ha tenido lugar este pasado jueves, 2 de octubre, en la capilla del Palacio de Liria, en Madrid, según informa la revista ¡HOLA! Sofía Palazuelo (33) y Fernando Fitz-James Stuart (35), y Belén Corsini (36) y Carlos Fitz-James Stuart (33) han decidido juntarse para bautizar a la vez a sus dos hijos más pequeños.

La ceremonia ha tenido lugar solo dos semanas después del nacimiento de Fernando, hijo de los duques de Huéscar. El recién nacido llegó al mundo el pasado 10 de septiembre, convirtiéndose en el primer hijo varón de Fernando Fitz-James Stuart y Sofía Palazuelo. Ambos ya eran padres de dos niñas, Rosario (4) y Sofía (2).

Los duques de Huéscar en las inmediaciones del Palacio de Liria. Gtres

Tres meses antes nació Fadrique, el segundo hijo de los condes de Osorno. Llegó al mundo el pasado 9 de junio, convirtiendo en hermano mayor a Carlos (1)

Ignacio Jiménez Sánchez Dalp ha sido el sacerdote que ha oficiado el bautizo. Él mismo, cabe recordar, fue quien casó a los duques de Huéscar y a los condes de Osorno.

Ha sido una ceremonia estrictamente familiar. Tal y como ha trascendido, han estado presentes Matilde Solís (62), madre de Carlos y Fernando; Borja Moreno, hermano de ambos; Fernando Martínez de Irujo (66), hermano del duque de Alba y hermano de los pequeños. También han asistido la madre de Sofía Palazuelo y su hermano Beltrán.

Hasta ahora, no han trascendido imágenes de la celebración. Apenas hay fotografías de ambas parejas en sus respectivos vehículos en las inmediaciones del Palacio de Liria.

Los condes de Osorno el día que bautizaron a su hijo pequeño. Gtres

Carlos y Fernando Fitz-James Stuart seguirán de celebración este sábado, 4 de octubre, con el enlace su tío Cayetano Martínez de Irujo.

El duque de Arjona y conde de Salvatierra se dará el 'sí, quiero' con Bárbara Mirjan a las 13:30 en la iglesia de los Gitanos, de Sevilla, por la que la duquesa de Alba sentía devoción. El jinete llegará al altar del brazo de su hija, Amina (24), quien ejercerá de madrina.

Boda de los condes de Osorno, quienes posan con los duques de Huéscar, el duque de Alba y Matilde Solís. Gtres

La misa será oficiada por Ignacio Sánchez-Dalp, confesor de la aristócrata y quien precisamente acaba de bautizar a los hijos de los duques de Huéscar y los condes de Osorno. Tras la ceremonia, los novios y los invitados se trasladarán a la finca Las Arroyuelas, en el término municipal de Carmona.

Un enlace que promete reunir a gran parte de los Alba, a lo más selecto de la aristocracia y a la alta sociedad española. Será así una de las grandes bodas del año.