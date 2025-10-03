Mari Ángeles, de Camela, da la última hora sobre el estado de salud de su compañero Dioni y anuncia una importante noticia

La Gran Vía madrileña se ha vestido de gala para acoger el estreno de uno de los musicales más esperados de la temporada: Cenicienta. Este jueves, 2 de octubre, el Teatro Coliseum de Madrid ha recibido por primera vez en España esta producción, que llega de la mano de Stage Entertainment.

Han sido muchos los rostros conocidos que no han querido perderse este gran estreno. Entre ellos, Mari Ángeles (51 años), vocalista del grupo musical Camela, quien ha dedicado unos minutos a hablar con EL ESPAÑOL. Con una larga cola de pelo en tono burdeos y un look muy atrevido, en el que los colores fueron protagonistas, habló sobre la cancelación de sus conciertos y su futuro profesional.

Eso sí, la entrevista ha estado marcada por una buena noticia que le hizo irradiar felicidad: "El día 10 de octubre volvemos a los escenarios", ha confirmado a este medio, tras varias cancelaciones derivadas de los problemas de salud de Dioni (54), su compañero en Camela.

"Dioni está mucho mejor y, si Dios quiere, el día 10 ya estaremos cantando en Sevilla", ha desvelado ante los micrófonos de este medio. Además, la cantante ha aprovechado para agradecer a todas las personas que se han preocupado por su gira y sus conciertos. "Nuestros fans y nuestros seguidores me tratan como una princesa", ha confirmado, muy agradecida.

Mari Ángeles, miembro de Camela, en el estreno del musical de 'Cenicienta' en Madrid. Gtres

"Mi padre lleva un tiempo un poquito malo de la voz, ha tenido que suspender unos cuantos conciertos", comentaba su hijo hace unas semanas sobre el escenario de una de sus actuaciones. Sin embargo, cuando se le ha vuelto a preguntar sobre la posibilidad de nuevas cancelaciones, Ángeles ha insistido en que está todo confirmado, lo que significa que Dioni está recuperado al cien por cien.

Tras esta buena noticia, EL ESPAÑOL quiso aclarar con la vocalista otro de sus frentes abiertos. Hace unas semanas, este medio habló con Miguel Ángel, exteclista de Camela, quien confesó: "Antes de lo de mi hijo, he dicho muchas patochadas de ellos, tonterías que he dicho", haciendo referencia a que la pérdida de su hijo le había hecho recapacitar y tener otra perspectiva de la vida.

Ahora, con Mari Ángeles, frente a frente, este medio ha querido conocer cuál es su relación actual con el que fuese su tercera mitad antes de abandonar el grupo. "Yo no sé lo que ha dicho Miguel Ángel, corazón. Pero vamos, yo no tengo problemas con nadie", ha confesado.

Y ha añadido: "A mí me encanta llevarme bien con todo el mundo, cielo. No tengo nada en contra de ninguna persona". Parece que la cantante está abierta a mantener una buena relación con su antiguo compañero, aunque, en otra parte de la entrevista que él concedió a este medio, confesó que su relación es buena, mientras que las palabras de Mari Ángeles dejan entrever cierta distancia.

"Yo no tengo problemas con nadie en el mundo. Quien tenga problemas conmigo, a lo mejor los tendrá, pero yo no tengo con nadie", ha expresado, concluyendo el tema de su excompañero sin querer entrar en polémicas.

A lo largo de la entrevista también se le ha preguntado sobre su carrera y las dificultades que, en muchas ocasiones, se le han puesto en el camino. En este caso, ha usado la ironía para responder: "¿Tú has visto la Cenicienta? ¿Las hermanas? Pues mira qué Cenicienta más guapa -refiriéndose a ella-", ha comentado entre risas. Y ha añadido: "Intento siempre sacar la parte positiva de las cosas de la vida".

Para terminar, la cantante ha confesado que se encuentra en un momento muy feliz de su vida, que su familia está muy bien y que la salud le acompaña. Por ello, después de tantos años de trayectoria profesional, asegura estar viviendo uno de sus mejores momentos.

Tras estas palabras, Mari Ángeles se ha despedido recordando que el día 10 de octubre volverán a los escenarios y que esperan a todos sus seguidores apoyándoles y coreando sus canciones. La cita será en el Recinto Hípico de Mairena del Aljarafe, donde tendrá lugar la reaparición de Camela tras la cancelación de varios de sus conciertos por problemas de salud.

