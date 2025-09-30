La cantante María Jiménez recibirá su homenaje en Sevilla: esta es la fecha exacta para la inauguración de sus jardines

El 7 de septiembre de 2023 fallecía una de las sevillanas más queridas de la industria musical, María Jiménez. Dos años después de su muerte, su música, su legado y su forma de ser siguen impregnando la cultura nacional, pues ha sido imposible que no dejara huella en el recuerdo de millones de personas que la admiraban a ella y a su arte.

Es imposible borrar de la memoria a una de las cantantes más emblemáticas de España. Por ello, su ciudad natal, Sevilla, ha querido honrarla con un homenaje muy especial en el barrio de Triana.

El pasado 7 de septiembre, el Ayuntamiento de Sevilla tenía previsto rendirle homenaje a la artista, pero finalmente no fue posible porque las obras no estaban terminadas. "Se iba a inaugurar, pero se ha aplazado porque no está hecho", confirmaba EL ESPAÑOL en exclusiva días antes de cumplirse el segundo aniversario de su fallecimiento.

Ahora, tras un mes de espera, la inauguración de los jardines que llevarán su nombre ya tiene fecha oficial. EL ESPAÑOL ha podido conocer en exclusiva que el acto se celebrará el próximo 25 de octubre de 2025. Si no surgen nuevos retrasos institucionales, los Jardines María Jiménez estrenarán nombre a finales de octubre como un tributo eterno a la artista sevillana.

María Jiménez en una imagen de archivo.

Ha sido el entorno cercano a la familia de María Jiménez quien ha confirmado que la fecha propuesta por el consistorio será la definitiva. Sin embargo, aún quedan muchas incógnitas por resolver sobre el esperado homenaje a la cantante de Se acabó.

El pasado 26 de junio, el pleno del Ayuntamiento de la ciudad hispalense dio luz verde al reconocimiento de la cantante por su "dilatada carrera artística", con la que llevó con orgullo el nombre de Triana y de Sevilla.

La ciudad ha decidido que dará nombre al Muelle Camaronero de Triana. Un espacio situado en la calle Betis, al lado del famoso Quiosco de las Flores y de la comisaría de la Policía Nacional, que fue recuperado como mirador de Sevilla, ya que se encuentra a orillas del río Guadalquivir. Este pasará a llamarse: Muelle Camaronero Jardines María Jiménez.

Se trata de una zona con gran valor histórico por su ubicación, ya que justo detrás, en la actual calle Gonzalo Segovia, se encontraba el conocido Puerto Camaronero. Allí vivían muchos de los pescadores que desarrollaban su trabajo en el río, convirtiéndolo en un enclave esencial para la vida de la ciudad en aquella época.

Vista de los Jardines María Jiménez desde el Paseo Alcalde Marqués del Contadero. EL ESPAÑOL

Dichos jardines ya aparecen en la aplicación de Google Maps y se puede llegar hasta ellos desde cualquier punto de Sevilla. Sin embargo, cuando se planteó el homenaje a la cantante sevillana, nunca se especificó qué cambiaría dentro de este mirador del Guadalquivir, si se llevarían a cabo reformas o si se construiría algún monumento en honor a Jiménez.

Ante estas cuestiones, la fuente consultada por este periódico no ha confirmado nada. Es decir, a menos de un mes del homenaje en Triana, se desconoce si será una placa o un busto de la artista lo que presidirá los jardines que llevarán su nombre a partir del 25 de octubre. "No se sabe nada aún", deslizan a EL ESPAÑOL.

Del mismo modo, en la agenda institucional aún no aparece reflejado el acto en el que se presentará dicho homenaje a la cantante. Ya en su momento, cuando este evento fue aplazado, el entorno de la artista esperaba no tener que "esperar otro año más", aunque reconocían que las cosas del Ayuntamiento "van muy lentas".

El legado de la cantante

Tras su fallecimiento, han sido muchas las noticias relacionadas con el legado de María Jiménez. Su hijo, Alejandro Sancho (42), se ha convertido en la persona que más rentabilidad ha sacado a la herencia de su madre, tanto en sus últimos años de vida como ahora, cuando se cumplen dos años desde su muerte.

Tal y como descubrió EL ESPAÑOL, a través de Booking, el hijo de la cantante alquilaba la casa de ella por 140 euros la noche. "Si quieres dormir en casa de María Jiménez, es tu oportunidad. Descubre el rincón mágico de María, diseñado por ella en Chiclana de la Frontera", promocionaba en sus redes sociales.

Alejandro, el hijo de María Jiménez, en el plató de 'Fiesta'. Mediaset

La propiedad se anuncia en Booking con todos los detalles de la vivienda. Se trata de una parcela de 2.000 metros cuadrados ubicada a solo cinco minutos en coche de la playa, lo que se ha convertido en uno de sus mayores atractivos.

Tras salir a la luz esta información, el propio Alejandro manifestó que ya alquilaba la casa junto a su madre en vida, y que ella estaba encantada con la experiencia. "Se quedaba sorprendida y decía: 'Madre mía, esto de estar compartiendo mi casa con algún extraño'. Pero al final acababa encantada", confesó hace unas semanas ante las cámaras de Europa Press.

El arrendamiento de esta propiedad no ha sido el único rendimiento que el hijo de María Jiménez ha sacado a su legado. Hace unos días, a través de las redes sociales oficiales de la cantante, Sancho reveló que ofrece accesorios personales que ella utilizó en vida. Un total de 14 complementos se encuentran disponibles en la página web y, según la promoción, están "bendecidos" por la propia María.

Este legado, que ha quedado en manos de su hijo, permite que muchos seguidores de la artista puedan acceder a un recuerdo de ella, ya sea durmiendo en su casa de Cádiz o adquiriendo una de sus joyas.