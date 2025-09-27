Antonio Muñoz, exalcalde de Sevilla, celebra su boda con el escritor Fernando Repiso tras más de 30 años de relación

Antonio Muñoz, exalcalde de Sevilla, y Fernando Repiso en una imagen de sus redes sociales.

Este sábado, el otoño sevillano ha comenzado con una celebración del amor. El exalcalde de Sevilla, y actual líder de la oposición municipal, Antonio Muñoz (66 años), ha vuelto a dar el 'sí, quiero' al escritor Fernando Repiso (54), con quien contrajo matrimonio civil en 2022.

Esta vez, la pareja ha querido compartir su unión con amigos, familiares y compañeros de vida en una ceremonia que ha tenido lugar en el Palacio de la Motilla, uno de los enclaves más emblemáticos del centro histórico de la ciudad.

El edificio, de estilo historicista y gran valor patrimonial, ha sido testigo de grandes celebraciones a lo largo de las décadas, y recuperó protagonismo durante la etapa de Muñoz como regidor, cuando acogió eventos como los MTV Europe Music Awards.

Tal y como avanza Diario de Sevilla, este sábado, este emblemático enclave ha sido el escenario de una boda que ha reunido a más de 200 invitados, entre ellos figuras destacadas de la política, la cultura y el mundo empresarial.

La jornada ha comenzado con la llegada de los invitados al palacio, situado en la confluencia de las calles Laraña y Cuna.

A las 12:30, Antonio y Fernando han descendido por la escalera principal, cogidos del brazo de sus respectivas hermanas, Concha Muñoz y Verónica Repiso, que han lucido vestidos en rojo y verde, respectivamente.

Los novios, vestidos en blanco y negro, posaron sonrientes para la prensa, mostrando la complicidad y el afecto que los caracteriza. La ceremonia ha sido conducida por dos mujeres muy cercanas a la pareja.

Antonio y Fernando, en una foto de redes sociales.

Por un lado, Sonia Gaya, portavoz adjunta del PSOE en el Ayuntamiento, quien ya ofició su enlace civil en los juzgados. Por otro, la periodista Mercedes de Pablo, que ha leído textos de la poeta Victoria León, una de las favoritas del matrimonio.

Mercedes, vestida con un conjunto de Valentino en tonos blanco y negro, ha comentado con humor que su atuendo recordaba al de las sacerdotisas anglicanas, como recoge el mencionado medio sevillano.

La decoración floral, a cargo de la floristería La Galería, ha convertido el patio central y las escaleras en un escenario de ensueño. Las flores blancas y los centros con flor del paraíso aportaron un aire de sofisticación y serenidad.

La música en directo, interpretada por un coro, ha añadido solemnidad a la ceremonia, reforzando el carácter emotivo del momento.

Pero más allá de la estética, la pareja ha querido que su boda tuviera también un componente solidario, como apunta también Diario de Sevilla.

Fernando Repiso, en una imagen de sus redes.

A los asistentes se les entregaron pulseras rosas en apoyo a la lucha contra el cáncer de mama, así como recuerdos vinculados a la Fundación Pasqual Maragall, dedicada a la investigación del Alzhéimer, una causa con la que ambos están profundamente comprometidos.

Entre los asistentes se han encontrado figuras como Juan Espadas, exalcalde y secretario general del PSOE andaluz; el presidente de la Diputación, Javier Fernández; el teniente general José Rodríguez; y concejales como Juan Carlos Cabrera, Francisco Páez, Encarnación Aguilar y Myriam Díaz.

También han acudido personalidades del ámbito cultural y empresarial como Rosauro Varo (46), Laura Robles, Kike Sarasola, Carlos Telmo, Eva Díaz Pérez, y la cantante Laura Gallego, acompañada por el productor Javier Esteban.

La fiesta, que se prolongará durante toda la jornada, ha sido concebida como una celebración del amor y la amistad.

Antonio y Fernando, que llevan más de 30 años juntos, han querido compartir este momento con quienes han formado parte de su historia. "Ya nos casamos, ya hicimos nuestro viaje de novios a Japón, pero nos faltaba celebrarlo con los nuestros", han comentado con emoción.