Cristina Castaño moviliza a sus seguidores para la operación del actor Jimmy Shaw ('La que se avecina'), enfermo de cáncer

La vida del actor Jimmy Shaw cambió por completo tres años atrás. Entonces, el estadounidense fue diagnosticado de un cáncer de páncreas.

Tiempo después de este diagnóstico, Shaw consiguió ver su enfermedad completamente remitida. Sin embargo, desafortunadamente, volvió a reproducirse, dejando a su entorno cercano totalmente devastado. Entre ellos se encuentra Cristina Castaño (46 años), quien compartió rodaje con Jimmy en la serie La que se avecina años atrás.

La intérprete ha aprovechado su altavoz en Instagram para compartir una solidaria iniciativa que tiene como fin recaudar dinero para ayudar al actor estadounidense en su proceso de recuperación.

"Hay un doctor en Lisboa que es el único que puede operar el caso concreto de Jimmy, así que todos sus seres queridos nos hemos puesto manos a la obra y estamos recaudando fondos para poder costear la operación, que como podréis imaginar, no está cubierta ni por su seguro ni por la seguridad social", ha relatado Castaño en un post publicado en la mañana de este miércoles, 24 de septiembre.

En esta línea, Cristina ha indicado a su millón de seguidores en Instagram que pueden aportar en esta iniciativa. La actriz gallega, así, ha vinculado en la descripción de su perfil una página web que redirige a Change.org, una plataforma online que permite a personas de todo el mundo crear, firmar y difundir peticiones sobre distintos temas.

Bajo el tópico Apoya a Jimmy Shaw en su lucha contra el cáncer de páncreas, el portal permite transferir dinero para apoyar la causa. No se establece mínimo, cualquier aportación es bien recibida.

Cristina Castaño y Jimmy Shaw, en una imagen de sus redes sociales.

La iniciativa ha sido promulgada por Debbie Phillips, íntima de Shaw desde hace 45 años. Philips, así, ha aprovechado para describir el motivo de la recaudación: "Tras meses de búsqueda, encontramos a un extraordinario médico en Lisboa, Portugal, que es uno de los pocos especialistas en el mundo con la habilidad y la experiencia necesarias para realizar este procedimiento tan complejo".

Según lo previsto, será el próximo viernes, 26 de septiembre, cuando la cirugía tenga lugar. El coste total -que incluye la intervención en sí, la atención hospitalaria, el viaje, la estancia y todos los gastos médicos relacionados- sobrepasa los 100.000 euros.

Por el momento, al cierre de este artículo, se han recaudado poco más de 35.000 euros, lo que equivale al 36% del total. Desde la plataforma, cabe apuntar, animan a que todo aquel que no pueda ayudar económicamente comparta la propuesta.

No es Cristina Castaño la única que se ha movilizado en redes sociales con motivo de la solidaria iniciativa en favor de Jimmy Shaw. La actriz y presentadora Paola Bontempi (48) ha compartido la petición en su perfil de Facebook.

La iniciativa de Change.org para ayudar a Jimmy Shaw.

"Mi querido amigo Jimmy, a quien adoro, necesita una cirugía urgente contra el cáncer de páncreas contra el que lleva luchando los últimos años. Por desgracia solo le puede operar un cirujano en Lisboa y es una operación muy costosa. Cada granito de arena, por pequeño que sea, puede marcar la diferencia", ha escrito Bontempi.

También ha reposteado la publicación de Cristina Castaño la actriz Antonia San Juan (64), quien anunciaba semanas atrás que padece cáncer de garganta.

Así es Jimmy Shaw

Jimmy Shaw nació en Los Ángeles, pero creció en un pueblo pequeño al lado del mar Atlántico en las afueras de Boston, Massachusetts. Ha vivido en Nueva York, Hollywood y, en la actualidad, reside en Madrid.

Entre sus papeles más destacados como actor se encuentra la serie española La que se avecina, donde compartió rodaje con Cristina Castaño, dando paso a una íntima amistad.

También ha destacado en las películas Wax, Con buenas intenciones, y El señor de las ilusiones. Además, ha desempeñado el cargo de profesor de Interpretación ante la cámara para actrices y actores en la Escuela de Teatro La Lavandería de Madrid.

En el terreno personal, mantiene una historia de amor con otro hombre, de quien no ha revelado mayores detalles en sus redes sociales.