Elsa Pataky, sobre su relación con Chris Hemsworth: "Vamos madurando de forma diferente. Hay que invertir esfuerzo"

Este martes, 23 de septiembre, la Carrera de San Jerónimo se ha convertido en el escenario de una manifestación convocada por el sindicato de funcionarios de prisiones que ha reunido a miles de personas.

Mientras el ruido, los cánticos y las reivindicaciones han llenado los alrededores del Congreso de los Diputados, a escasos metros de allí, en el número 11 de la calle Cedaceros, la atmósfera ha sido completamente distinta.

En la sexta planta del edificio del Museo ICON, Elsa Pataky (49 años) ha tenido un encuentro con periodistas como embajadora de la marca francesa Biotherm. La sala se ha iluminado cuando la actriz española ha hecho acto de presencia.

Vestida de blanco con el icónico minivestido Nova Cora de Vivienne Westwood, joyas de Tiffany y sandalias de Sophia Webster, la intérprete ha captado la atención de todos los asistentes transformando el ambiente en pura elegancia y sofisticación.

Sin duda, ha deslumbrado con su llegada, haciendo olvidar por un momento la tensión que se vivía en las calles cercanas.

Cada vez es más frecuente ver a Elsa Pataky en España. Durante el último año ha intensificado sus viajes y estancias en el país por motivos profesionales y familiares. Aunque su residencia principal sigue estando en Australia junto a Chris Hemsworth (42) y sus hijos, la actriz se escapa siempre que puede a su país.

Elsa Pataky con el icónico minivestido Nova Cora de Vivienne Westwood. GTRES

¿Qué tal está? ¿De nuevo en España?

Feliz. Feliz siempre de estar en España. Me encanta venir aquí, pasar unos días y comer bien y ver a mi gente.

Cada vez es más frecuente verla por aquí...

Sí, sí. Mis pequeños se van haciendo grandes y quieras o no son más independientes. Entonces bueno, pues me cuesta menos dejarles y siempre venir a España me lo disfruto un montón. Me gusta estar aquí y al fin y al cabo es donde crecí y está mi gente aquí también.

¿Cuándo viene suele hacerlo sola o se trae también a la familia?

No, no, suelo hacerlo yo sola. Y disfruto mucho. Sí que vine hace poco cuando estuve trabajando aquí con mis hijos. En verano siempre suelo aprovechar para que vengan y pasemos dos o tres semanas juntos.

¿Y a su familia le gusta también España? ¿Cómo lo viven ellos cuando llegan aquí?

Sin mi familia les encanta, a mis hijos les encanta. Siempre dicen que le encantan las tradiciones españolas, les encanta la comida española, el jamón, los churros.

Actores como Richard Gere se han venido a vivir a España, ¿es algo que se plantean?

Nuestra vida está en Australia. Mis hijos se han criado fuera, son un poco salvajes... Les traigo aquí a la ciudad, les traigo dos semanas y ya se quieren marchar porque ellos se dedican a surfear, a estar en la playa con las motos y cuando se han acostumbrado a una vida así es muy difícil meterles en una ciudad. Y para mí había sido siempre un sueño ir a vivir en una granja, vivir fuera en la naturaleza, darles eso a mis hijos es maravilloso. Me costaría mucho meterles en una ciudad ahora aunque fuese mi deseo.

Elsa Pataky es embajadora de Biotherm. GTRES

Elsa, ¿cuál es su secreto para seguir tan guapa?

No, no sé si hay algún secreto. Yo creo que sentirse bien por dentro es lo principal. Siempre he sido una persona positiva y ver la parte bonita de la vida yo creo que hace que te sientas bien, ¿no? Yo creo que lo que vives por dentro se ve por fuera. Entonces todos tenemos momentos más delicados o más tristones, pero si sacas lo mejor de ello o intentas ser positivo... Siempre ya a mis hijos cuando me levanto les digo, "hoy va a ser un gran día".

¡Qué bien!

"It's going to be a great day". Entonces, si empiezas con esa idea positiva, te prometo que los días que lo he dicho siento que han sido mucho mejor. Yo creo que sí es importante, o sea, sonreír incluso cuando estás triste.

¿Y Chris qué tal está?

Chris está muy bien. Trabajando sin parar. Está en una época, la verdad es que no ha parado y bueno, sí, está feliz.

¿Cuál es el secreto de vuestra relación?

No hay secreto. Yo creo que hay que invertir tiempo, hay que invertir esfuerzo en la otra persona, crecer juntos, seguir encontrando cosas en común, porque cada uno tiene un camino y vas madurando de formas diferentes, encontrarse continuamente y tener reencuentros y tener citas e irte a cenar juntos. Yo creo que eso es importante, no olvidarte de que hay que esforzarse en la relación.

Hay próximamente boda en la familia, ¿qué tal es Gabriel?

Es encantadora, la verdad es una mujer maravillosa. Creo que le hace feliz a Liam y que van a disfrutar mucho, es una pareja muy bonita.

¿Qué consejo le daría a ellos ahora que se van a casar?

El matrimonio... ay, es que cada matrimonio es un mundo. El dar consejos... Es que lo que funciona para una pareja no funciona para otra. Es tan personal, simplemente que disfruten de cada momento.