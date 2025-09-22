Stella del Carmen, la hija de Antonio Banderas, celebra su íntima despedida de soltera con su madre, Melanie Griffith

La boda de Stella del Carmen (28 años), la hija de Antonio Banderas (65) y Melanie Griffith (68), es uno de los enlaces más esperados de la temporada. Será el próximo mes de octubre, en Valladolid, cuando contraerá matrimonio con su prometido, el financiero Alex Gruszynski. Así, la cuenta atrás ha empezado, y la joven ya comienza a despedirse de su soltería.

Este fin de semana, parte de su entorno más cercano le ha organizado una fiesta inolvidable. Stella Banderas, rodeada de amigas y junto a su madre, Melanie Griffith, ha celebrado su despedida de soltera.

Las organizadoras no han dejado ni un solo detalle al azar, tal y como revelan las últimas imágenes que ha compartido la propia Stella en sus stories de Instagram.

Imágenes de la despedida de soltera de Stella del Carmen. Instagram

En plena cuenta atrás, la hija de Antonio Banderas ya se ha vestido de blanco. En su despedida de soltera ha lucido un vestido lencero, de estilo boho, con transparencias y delicados bordados.

Lo ha combinado, según el momento, con dos tipos de sandalias: unas siguiendo el tono nupcial y otras, en negro. Como toque final, un mini bolso satinado y dependiendo del momento, gafas oscuras y hasta una peluca roja.

Stella del Carmen tras la celebración de su despedida de soltera. Instagram

Sus amigas, en cambio, se han mostrado con looks más coloridos. Melanie Griffith, por su parte, ha elegido el negro como tono protagonista. Su participación en la despedida de soltera ha quedado confirmada por un posado en solitario que ha publicado su hija.

Tal y como dejan entrever las imágenes, ha sido una celebración íntima, que ha tenido lugar en una casa privada, decorada con globos y una tarta en forma de corazón que indica que Stella del Carmen está a punto de abandonar la soltería para convertirse en la mujer de Gruszynski.

Tras la fiesta, Stella del Carmen se ha marchado junto a su novio, visiblemente feliz y con un gran ramo de flores en mano.

Íntima boda en Valladolid

Stella del Carmen y Alex Gruszynski se darán el 'sí, quiero' el próximo 18 de octubre, tal y como ha informado Tribuna de Valladolid, en la Abadía Retuerta.

Al margen de la fecha y el enclave, no han trascendido mayores detalles. Se sabe que será un evento familiar, que contará con la presencia de sus padres y sus hermanos, Dakota Johnson (35) y Alexander Bauer (40), los hijos que tuvo Griffith de sus matrimonios con Don Johnson (75) y Steven Bauer (68), respectivamente.

Stella del Carmen y su prometido tienen claro que desean festejar su enlace en la más estricta intimidad. Su objetivo es organizar una boda íntima y blindada, alejada de los focos y los flashes de la prensa.

Fue en agosto de 2024 cuando la pareja, que se conoce desde la infancia, anunció su compromiso. "¡Puedo salir con mi persona favorita sobre la faz de la Tierra para siempre!", comunicó entonces Stella del Carmen, a través de sus redes sociales, donde mostraba su bonito anillo de compromiso.