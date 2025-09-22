Rafael Amargo rompe su silencio tras seis días ingresado en el hospital y manifiesta su enfado por el trato recibido

Rafael Amargo (50 años) vive un delicado momento de salud. Lleva seis días ingresado en el hospital, a causa de una infección de colon, y se encuentra a la espera de los resultados de las pruebas a las que se ha sometido.

Su pareja, Luciana Bongianino, ha comentado en Espejo Público, de Antena 3, que el bailaor "está muy delicado". Según ha comentado, a primera hora de la mañana de este lunes, 22 de septiembre, le han preparado para unas pruebas y ha estado la espera de una colonoscopia.

El propio Amargo también ha sido preguntado por su estado de salud. Pero en su conversación con el programa, antes de responder, ha querido manifestar su malestar por el trato que ha recibido en los últimos tiempos, debido al presunto caso de tráfico de drogas del que salió absuelto.

Rafael Amargo en una imagen de mayo de 2023. Gtres

"Para ser presunto, como decían, todo el mundo estuvo ahí. 16 portadas de 16 periódicos del mundo. Eso fue la Fiscalía la que se encargó de hacer ese daño. Cuando salí absuelto nadie sacó ni un triste blog. Nadie me dedicó ni un minuto en la tele para defenderme o para decir: ¿Y ahora qué hacemos con este hombre?", ha comentado el bailaor en su conversación con el programa de Antena 3.

"Para decir que era un presunto narcotraficante, han sido años los que me han seguido... hasta a mi padre en la quimioterapia. Ahora, demostramos que todo es mentira y nadie, claro, qué vergüenza... después de poner a un hombre verde como le has puesto, decir es mentira y retractarte", ha expresado Rafael Amargo, indignado.

Respecto a su salud, se ha limitado a decir: "Y es que además, mira dónde me encuentro, en un hospital malo".

Tras su declaración, su pareja, Luciana Bongianino ha comentado que Amargo ha sufrido una recaída. El bailaor está ingresado en el Hospital Universitario Moncloa, a donde le trasladaron de urgencia después de varios días con fiebre alta, tal y como reveló ella en Fiesta, este pasado sábado, 20 de septiembre.

Rafael Amargo, a su salida de la cárcel y junto a su pareja, hace unas semanas. Gtres

En un primer momento, los sanitarios se trasladaron hasta su domicilio. Pero tras valorar la situación, le recomendaron ingresar en el hospital. Una vez allí pudo conocer el motivo de su dolencia: problemas en el colon.

Rafael Amargo ha recibido tratamiento intravenoso y únicamente se ha alimentado mediante sueros. De momento, el artista no puede ingerir alimentos sólidos ni líquidos.

Luciana Bongianino explicó en el citado espacio de Telecinco que el origen de la infección podría estar relacionado con el estrés que ha sufrido el artista en los últimos tiempos. Un mensaje similar al que ha transmitido Rafael Amargo este lunes, 22 de septiembre, cuando ha recordado los desagradables momentos que vivió durante su ingreso en la cárcel por un presunto delito de tráfico de drogas.

"El cuerpo a veces dice basta", aseguró Luciana el pasado sábado. Entonces, la pareja de Rafael Amargo también habló de la importancia del descanso y la recuperación con el fin de que el bailaor retome la rutina y sus compromisos profesionales lo antes posible.