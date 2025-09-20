Miki Nadal y su pareja, Helena Aldea, viven separados: él, entre semana, en Madrid; y ella, en Alicante con sus hijas en el cole

Miki Nadal (57 años) y Helena Aldea (38) tienen dos fechas especialmente importantes, marcadas en rojo en su calendario vital: 14 de octubre de 2022 y 9 de septiembre 2024. En esos días nacieron las dos hijas que tienen en común, Galatea y Ángela.

Huelga decir en este punto que el humorista, además, es padre de Carmen, su hija mayor fruto de su historia de amor con la deportista de tiro olímpico Carola Escámez. La relación entre Miki y Helena suma ya cinco años y forman una de las parejas más sólidas del panorama nacional.

Un trance sereno que se culminó con la llegada de sus hijas. No obstante, hay un extremo que EL ESPAÑOL ha podido confirmar: pese a todo, Miki y Helena siguen sin vivir juntos. No hacen vida bajo el mismo techo. No sólo esto: geográficamente están separados.

Miki Nadal y Helena Aldea, en una imagen de 2023. Gtres

Nadal reside y trabaja en Madrid, y su pareja -hasta la fecha no hay datos que corroboren que han formalizado su relación- está instalada en Alicante, su localidad natal y donde tiene su empresa, Capriche. Helena hace vida en la Comunidad Valenciana junto a sus hijas.

De hecho, EL ESPAÑOL puede confirmar que Aldea ha escolarizado a su hija mayor, Galatea, en Alicante, y hará lo propio con la menor llegado el momento, cuando vaya a la guardería. Las menores, pues, tienen su vida en Alicante, lejos de su padre.

Miki, por su parte, y pese a esta distancia, es un padre presente en el día a día de sus hijas, y siempre que su agenda se lo permite viaja a Alicante. Tanto es así que los datos que controla este medio es que se desplaza casi todos los fines de semana.

Este presente fin de semana, de hecho, el humorista está con su familia, como confirma este medio. La razón de este distanciamiento geográfico es el trabajo. Únicamente, por motivos profesionales. "Viven así por trabajo", explican a este diario.

Helena Aldea también visita la capital de España de cuando en cuando. Madrid está presente en su vida, tanto que incluso dio a luz a sus hijas en esta ciudad. En el alumbramiento de Galatea y de Ángela, Helena permaneció unas semanas en Madrid, en casa de Miki Nadal.

Hablando de inmuebles, conviene puntualizar que Miki Nadal se mudó el año pasado, como informó este periódico. Cambió de vivienda en la misma urbanización. Quiso Miki instalarse en una casa de mayor tamaño, precisamente para poder acoger a sus tres hijas llegado el caso.

Quien lo sabe explica a este medio que Helena Aldea es una empresaria de gran éxito. Ella regenta en la Comunidad Valenciana una empresa, una tienda de moda llamada Capriche.

La pareja está feliz y, de momento, no se planea hacer un cambio en sus vidas. Tampoco pasar por la vicaría. Miki y Helena llevan tiempo pensando en boda, al menos así se comenzó a trasladar a este medio en 2023. Desean, si no un gran festejo, "formalizar" su historia de amor, pero ese momento tampoco ha llegado.

De momento. Quien bien frecuenta a la pareja, aportó hace unos días: "También te digo, cuando lo hagan seguramente no se entere nadie. A lo sumo, un post en Instagram".

Miki y Carola: su enfrentamiento

Miki Nadal y Carola Escámez, durante una de sus visitas al juzgado. Gtres

Más allá de su actual relación sentimental, Miki Nadal y su exmujer, Carola Escámez, tienen una relación que bien se podría entender como tensa y delicada. Desde que rompieron su historia de amor en 2019, ambos, padres de la pequeña Carmen, han llegado hasta los tribunales.

Miki Nadal fue condenado a realizar trabajos comunitarios por "vejaciones leves" contra Carola. La tensión escaló con denuncias familiares, disputas por la custodia de su hija y un enfrentamiento con la madre de Carola, quien reclamaba su derecho a ver a su nieta.

Más recientemente, el conflicto se reavivó cuando Helena Aldea, actual pareja de Miki, publicó un mensaje en redes que Carola interpretó como una provocación directa. La respuesta no se hizo esperar, y el cruce de declaraciones volvió a ocupar espacio en los medios.

A pesar de haber rehecho sus vidas -Miki con Helena Aldea, con quien tiene dos hijas, y Carola con Roberto Martín, con quien se casó en junio de 2024-, la hija que comparten sigue siendo el epicentro de sus desencuentros. La última batalla se libró por la manutención y custodia de su hija en común.