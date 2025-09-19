Cuenta atrás para la boda de Adrián Lozano, el Dj de la 'jet set' y Pati Cabetas, íntima de Tana Rivera: del lugar a los invitados

Poco más de 24 horas. Este es el tiempo exacto que queda para que Adrián Lozano (36 años) y Patricia -Pati- Cabetas sellen su amor ante los ojos de Dios. El Dj de la jet set y la influencer, así, contraerán matrimonio este próximo sábado, 20 de septiembre.

El enlace entre Lozano y Cabetas promete ser una de las ceremonias más aclamadas de la época otoñal. Y es que no es para menos, pues el lujo y la exclusividad han sido premiados en su boda. Así, promete el evento no dejar indiferente a nadie.

El lugar escogido por la dupla no es otro que Cantabria. En concreto, el músico y su prometida no han podido evitar caer rendidos ante la afamada Finca de San Juan. Se trata de una casona rodeada de grandes espacios ajardinados que fue fundada en el año 1983.

Pati Cabetas y Adrián Lozano, en una fotografía de sus redes sociales. Instagram

Un simple vistazo en la página web del emplazamiento que será testigo de la boda entre Adrián Lozano y Patricia Cabetas sirve para comprobar el halo de glamour que rodea al enlace. Así, tal y como ha comprobado EL ESPAÑOL, la Finca San Juan ofrece un servicio de catering de renombre, ideal para dar paso a la organización de eventos.

El restaurante de la finca está compuesto por tres salones independientes que tienen capacidad para 500 personas. Asimismo, presenta el emplazamiento una carpa exterior, que desde su sitio web se describe como una estupenda opción para festejar una celebración al aire libre en pleno mes de septiembre.

Adrián y Patricia, cabe recalcar, se han decantado por el interior de la finca. Es precisamente en la ermita donde la dupla sellará su amor ante los ojos de Dios en el marco de una ceremonia religiosa.

No son los futuros marido y mujer los únicos rostros reconocidos que han escogido la Finca San Juan para organizar su boda. De hecho, fue el emplazamiento elegido por María Pombo (30) y Pablo Castellano (37) en el año 2019 para dar paso a su ceremonia religiosa.

La wedding planner es otro de los aspectos que el artista y la influencer han tenido en cuenta de cara a su compromiso. En este sentido, han escogido a Eva Iglesias, la CEO de Bodas Colorín desde el año 2011. La empresaria, cabe recordar, estuvo al frente del enlace matrimonial entre José Luis Martínez-Almeida (50) y Teresa Urquijo (28).

Nadie puede poner en duda que uno de los aspectos que más interés suscita semanas antes de una boda de este calibre es la lista de invitados que acudirán al enlace. Está previsto que asista a la boda Victoria Federica (25), íntima amiga de la novia, quien recibió la noticia del compromiso con enorme ilusión.

También así Tana Rivera (25). La hija de Eugenia Martínez de Irujo (56) es otra buena confidente de la pareja, pues han coincidido en sitios como la Feria de Sevilla o diversos eventos de la ciudad de Madrid. Es más, Adrián Lozano fue el encargado de poner la música en la fiesta de 25º cumpleaños, celebrado en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

Numerosos influencers como Tomás Páramo (29), María García de Jaime (29) o María Pombo son otros de los nombres que resuenan. Esta última, de hecho, tiene un especial vínculo con Lozano, pues fue quien puso la melodía al día en que Pombo sopló las velas por su tercera década de vida.

Formalizan este próximo sábado Adrián Lozano y Pati Cabetas su relación. Su historia de amor, sin embargo, se remonta años atrás. El anuncio de compromiso, así, tuvo lugar en abril de 2024.

Adrián Lozano y Pati Cabetas, en una fotografía de redes sociales. Instagram

"La felicidad compartida, es doble felicidad. Qué suerte teneros", escribieron ambos en un post conjunto de Instagram. Unas tiernas palabras que acompañaron de un vídeo en el que mostraban las reacciones de su entorno más cercano a su compromiso.

Sus redes sociales, así, se han convertido en el reflejo de su idílica historia de amor. Viajes de ensueño además de emplazamientos de lujo componen buena parte de los respectivos perfiles de Instagram de Adrián Lozano y Pati Cabetas.

Así son Adrián y Pati

La dupla es fuertemente conocida en el mundo de la jet set y las redes sociales. Sin embargo, Adrián Lozano y Pati Cabetas son aún unos desconocidos para buena parte de la población de a pie.

Adrián, más allá de haber llevado su música a lugares tan especiales como Nueva York o Suiza, también cuenta con su propia empresa, All Music Managament, donde tiene una cantera de Dj's y se encarga de gestionarles contratos y eventos.

Patricia, por su parte, estudió Administración y Dirección de Empresas en CUNEF. Además, desde el año 2021 desempeña el papel de project manager en la empresa de su futuro marido.