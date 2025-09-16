Carla Goyanes se sincera tras la muerte de su padre y de su hermana: "Llega un punto que te hundes o tiras para adelante"

Tras un verano marcado por la tristeza, Carla Goyanes (42 años) retoma poco a poco su rutina profesional. La empresaria ha reaparecido este pasado lunes, 15 de septiembre, en un evento organizado por Uber en el Museo Thyssen-Bornemisza.

Así, Carla ha demostrado que, pese al dolor, continúa cumpliendo con sus compromisos. La pérdida de Carlos y Caritina Goyanes hace un año marcó un antes y un después en la vida de la siempre respetada familia Goyanes Lapique.

Esto ha llevado a Carla y a Cari Lapique (73), su madre, a atravesar uno de los momentos más duros de sus vidas. Este pasado lunes, Carla ha acudido al citado evento tras un pequeño percance de salud.

Carla Goyanes en un acto público. Europa Press

No en vano, la hija de Cari Lapique ha tenido que someterse a una pequeña intervención en el pie y se ha mostrado visiblemente dolorida. "Me tenían que quitar una cosita que parecía poca cosa y al final fue un poco más de lo esperado. Nada grave", ha dicho para la agencia Europa Press.

Cambiando de tercio, Carla, además, ha reconocido que ha necesitado ayuda psicológica en este aciago trance.

"Al principio sí, porque nos recomendaron ir y demás, y sí que es verdad que creo que yo he sido la única que he ido. Soy muy obediente, y la verdad es que sí, muy bien", ha relatado con sinceridad, mostrando que la salud mental ha sido clave para recomponerse.

A pesar de la tristeza, Carla encuentra en sus hijos la motivación para seguir adelante. "Cuando te pasan estas cosas, es un proceso, pero llega un punto en que te hundes o tiras para adelante. Hay muchas cosas bonitas por las que luchar, hay unos niños maravillosos que no se merecen ni que su madre ni que su tía se vengan abajo, o sea que hay que ir arriba totalmente", ha explicado.

Carla ha destacado la importancia de los lazos familiares ante la adversidad. Su cuñado, Antonio Matos (47), ha asumido la gestión de la empresa de catering que dirigía Caritina, demostrando compromiso y profesionalidad.

"Mi cuñado lo está haciendo fenomenal con el catering. Ahora han participado en la vuelta ciclista y, para el verano que viene, tienen como récord de bodas", ha afirmado.

Carla Goyanes en una de sus últimas apariciones públicas. GTRES

Y añade: "La gente se está volcando mucho y les están dando la oportunidad, y lo están haciendo muy bien".

En otro orden de cosas, Carla deja claro que su familia no tiene intención de participar en documentales ni libros sobre su historia, como es el caso de otros rostros de la talla de Isabel Preysler (74).

"No, no, no, además es que mi marido es súper discreto, o sea que no, nada de eso", ha asegurado, defendiendo la intimidad de su familia y mostrando su postura ante la exposición pública.

La empresaria, conocida por su carácter decidido y su personalidad discreta, ha demostrado que el duelo y la pérdida no la han derrotado. Su vuelta al trabajo y su actitud frente a la vida reflejan un proceso de recuperación que combina la ayuda profesional con el apoyo de su familia y el amor hacia sus hijos.

El evento en el Museo Thyssen-Bornemisza ha marcado el retorno de Carla Goyanes a la vida pública, tras un verano -ya dejado atrás- en el que el recuerdo de los que ya no están se ha convertido en protagonista. Eso sí, ha querido dejar claro que la recuperación es un proceso gradual.