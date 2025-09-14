Qué fue de Enrique Anaut, el concursante de 'OT 2' que se hizo viral por su tema 'María José'

Enrique Anaut participó en la segunda edición de 'Operación Triunfo', en 2002. Montaje de EL ESPAÑOL.

A lo largo de las ediciones españolas de Operación Triunfo han participado cerca de 200 concursantes. El destino de todos ellos ha corrido suertes bien distintas. Desde la muerte en un accidente de coche en 2021, de Álex Casademunt. al éxito internacional de artistas como David Bisbal (46 años) y Manuel Carrasco (44).

Este último, por cierto, se dio a conocer en la segunda edición de Operación Triunfo en 2002, donde coincidió con Enrique Anaut Meca, un artista navarro que se hizo popular por su simpatía y su carácter.

A su paso por el talent musical, el cantante interpretó temas como Color esperanza, de Diego Torres (54), Santa Lucía, de Miguel Ríos (81) o You’re the sunshine of my life, de Stevie Wonder (75). A pesar de sus ganas, no pasó de la quinta gala, en la que fue expulsado tras sufrir problemas de salud durante el programa.

Enrique Anaut fue expulsado de la segunda edición de 'Operación Triunfo' en 2002. GTRES

Su hit 'dedicado' a María José Campanario

Tras salir de la Academia, el cantante disfrutó de un periodo de gran popularidad. Formó parte de la agrupación musical Fórmula Abierta, con la que recorrió escenarios de toda España.

Y en 2003 le ofrecieron poner voz al sencillo María José, una canción que incialmente estaba dedicada a un antiguo amor y que acabó convirtiéndose en viral 18 años después.

Fue gracias a Sálvame cuando uno de los temas de su repertorio se convirtió en un fenómeno de masas. Corría el año 2021 cuando el espacio de Mediaset decidió poner banda sonora a la guerra entre Belén Esteban (51) y María José Campanario (46) con su single, aprovechando la coincidencia del título con el nombre de la mujer de Jesulín de Ubrique (51).

Paz Padilla (55) llegó a inventarse una coreografía que solo sirvió para dar más vidilla, si cabe, al pegadizo estribillo. De ese modo, su canción pasó a convertirse en un fugaz hit que, por un tiempo, volvió a ponerlo en el candelero.

Sin embargo, en su momento, a Enrique Anaut no le hizo gracia la finalidad con la que se utilizó en la pequeña pantalla su melodía. Una canción compuesta por los hermanos Ten (Toni y Xasqui), los autores dl célebre Europe's living a celebration, la canción con la que Rosa López (44) representó a España en Eurovisión.

Enrique Anaut se dio a conocer en 2002 en 'Operación triunfo', emitido entonces en TVE y presentado por Carlos Lozano. GTRES

Una canción polémica

"Hace 18 años que estuve en el programa ya, y me obligaron a cantar esta canción. Por contrato, tuve que hacerlo. Intenté no hacerlo", explicó en EL ESPAÑOL.

"Siempre me imaginé que algún día le harían esto en televisión a María José Campanario. Siempre. Me extrañaba que no lo hubieran hecho antes. Cosa que agradecía, porque la cuidaban a ella y, en parte, me cuidaban a mí porque no me gustaba. La melodía sí, pero la letra no. Como no nos entendíamos, me obligaron", añadía.

Indignado, manifestaba que "jamás" estuvo de acuerdo "con lo que pasó en torno a ese single", que se limitó a "ponerle corazón y amor, ya que estaba obligado a hacerlo", y que lamentaba el daño que pudiera estar ocasionando la reproducción de su canción a la odontóloga.

"No quiero que María José Campanario tenga que sufrir burla", lamentaba hace cuatro años. Ya entonces daba pistas de cómo era, y es, su particular estilo de vida. Con un fuerte carácter espiritual, deslizaba en su charla con este diario que llevaba meses sin ver la televisión "para tener un buen sistema inmune".

Creador del "método Anaut"

Lo cierto es que no le costó mucho alejarse de la fama para centrarse en su labor docente. Lleva años dedicándose a ofrecer "clases de canto con terapia", que es lo que más "me llena".

Tanto es así que ha llegado a crear un método propio. En su perfil de Instagram se define a sí mismo como el "creador del método Anaut para una enseñanza holística de la voz". Una técnica que combina el desarrollo de las capacidades vocales con las mentales o espirituales.

A lo largo de su carrera como artista también ha hecho doblaje. Ha puesto su voz a una serie en la que también hacia las veces de "doble musical".

De sus pinitos en televisión cabe destacar su participación en tres capítulos de Yo soy Bea (2008). En 2015 apareció de manera puntual en El Hormiguero, participando en una prueba musical con Rosario Flores (61).

También ha puesto su voz a las canciones de la serie infantil de Disney Channel Phineas y Ferb.

Sanador y terapeuta holístico

En los últimos años ha compaginado su labor como profesor de canto con sus facetas como sanador.

Es "terapeuta holístico", concretamente "terapeuta-Zahorí por C.V.M.", tal y como destaca en su cuenta de Instagram, donde suma 3.856 seguidores.

A pesar de llevar tiempoalejado de los focos, Enrique Anaut ha protagonizado algunos episodios de lo más mediáticos. Uno de ellos tuvo lugar en 2919, cuando publicó en sus redes sociales una foto junto a un hombre que figuraba como su pareja.

La imagen generó un sinfín de titulares sobre su posible homosexualidad. Algo que él no tardó en matizar.

Los cantantes Marey, Miguel Ángel Silva, Tessa, Enrique Anaut y Elena Gadel, exconcursantes de Operación Triunfo 2, en un acto de Los 40 Principales, en 2003. GTRES

"No soy homosexual"

"No estoy de acuerdo con las etiquetas y con que se me clasifique de homosexual, básicamente porque yo no he declarado nada. Creo que es un peligro etiquetarse como gay o hetero. Mi opción es otra, donde también se admiten puntos intermedios", puntualizó en una entrevista en Shangay.

"Así es como definiría mi sexualidad: un encuentro espiritual y emocional con una persona concreta", detalló en la citada revista.

Separado de Vanessa, con la que tiene una hija en común, Anaut ha explicado que, "tuve una relación con un chico. simplemente". Se aninmó a compartir una foto junto a él en su cuenta de Instagram porque "estaba muy contento".

Aquella relación, tal y como subrayó en EN Blau, "duró un pequeño tiempo y terminó". Y así zanjó el tema sobre su orientación: "No soy homosexual. No he salido del armario. No dejé a mi familia para tener un novio. Me había divorciado y experimenté por razones que solo yo sé".

Maquillador y médium

Otro sonado episodio en la vida de Arnaut fue cuando, en 2020, se manifestó a favor de los negacionistas que se manifestaron en plena pandemia contra el uso de la mascarilla como método para frenar la expansión del coronavirus.

De hecho, estuvo en la manifestación negacionista celebrada en Madrid en agosto de ese año. Aquello le valió un aluvión de crísticas. "A toda la gente en contra de esta manifestación, en la que he participado, que me quiten de sus vidas", se defendió entonces.

Resulta innegable que tiene una personalidad un tanto exótica, siempre dispuesto a probar con nuevas experiencias.

Quizás por ello ha probado suerte como "make up artist" (o lo que es lo mismo, maqulllador), haya hablado del día que tuvo un avistamiento OVNI o que relate sus vivencias como canalizador y médium y los mensajes que recibe de los espíritus o "las almas".

En la actualidad trabaja como masajista en Head Spa Japanese, un spa capilar especializado en el cuidado del cabello "y en crear experiencias multisensoriales".

También disfruta de su faceta como padre, sin prisa ni presión alguna por lanzar nuevos trabajos musicales. Tal y como explicó hace cuatro años en EL ESPAÑOL, "no tengo ningún interés especial en publicar ningún disco ni single".

De su paso por OT sigue mantiendo una gran amistad con Geno (43), con Verónica Romero (47) y con Nikka (53), con las que se ha dejado ver en las redes sociales en varias ocasiones.