La casa de María Teresa Campos en Molino de la Hoz, dividida: sus nuevos inquilinos 'conviven' con una empresa de zapatos

María Teresa Campos en un fotomontaje junto al estado actual de la que fue su casa en Molino de la Hoz. Gtres y EL ESPAÑOL.

"Se ha ido tristísima. Ha sido muy duro", aseguró Carmen Borrego (58 años) el 4 de noviembre de 2021 en el extinto Sálvame sobre el momento en que María Teresa Campos abandonaba por última vez la que había sido su residencia durante 16 años, en Molino de la Hoz, en Madrid.

Lo que en un principio María Teresa interpretó como una alegría, el haber, por fin, vendido esa casa que tanto tiempo estuvo en el mercado inmobiliario, trocó en pena y nostalgia. La Campos se fue, aquel mes de noviembre, a vivir a un ático cercano a la casa de su hija Terelu (60).

Allí, en su nuevo hogar de Aravaca, la presentadora vivió sus últimos años de vida. Hoy, cuatro años después de aquella venta -Teresa se embolsó 2.500.000 euros-, EL ESPAÑOL se ha desplazado hasta Molino de la Hoz para saber en qué estado está la que fue la mansión de María Teresa.

Imagen actual de la que fue la casa de María Teresa Campos, tomada el pasado jueves, día 11 de septiembre. EL ESPAÑOL

El inmueble, situado en plena linde con Torrelodones y Galapagar, y que fue la joya de la corona de su patrimonio, pasó a manos de un empresario, de nombre José Gil, propietario de una empresa de zapatos, Alma en pena.

Ironías de la vida, teniendo en cuenta que Campos también fundó su propia marca de zapatos y era una verdadera apasionada de los tacones, y su colección era majestuosa. La intención del nuevo dueño fue instalar intramuros una ampliación de su empresa, como confirmó EL ESPAÑOL.

Fotografía del portón del inmueble de María Teresa durante 16 años. EL ESPAÑOL

Esto es, acondicionar la casa como una gran oficina donde acoger el centro digital y de la imagen de la marca. Puntualizar que el comprador estuvo interesado en la casa mucho tiempo antes, pero nunca se llegó a un entente económico por ambas partes.

Al final, se logró y los dueños de Alma en pena comenzaron a darle forma a su nueva sede empresarial. Hasta ahí se supo sobre esa operación de venta. La nueva vida de María Teresa Campos comenzaba a escribirse lejos de esa zona residencial.

Ahora bien, ¿cómo está en la actualidad la que fue la casa más conocida de la televisión gracias al reality Las Campos? EL ESPAÑOL tiene la respuesta, tras haberse desplazado a la zona. El inmueble, por fuera, desde el exterior, está prácticamente igual.

Nada se ha modificado a nivel estructural. EL ESPAÑOL tan sólo se ha percatado de que la puerta principal ha cambiado de color, pese a seguir siendo la misma. Estando Teresa habitando la casa, la puerta principal estaba con el color natural de la madera.

Y ahora luce de un color blanco impoluto. En el interior, ídem, a falta de una pequeña obra que se hizo a comienzos de 2022, pero que no afectó en nada a la estructura. Se le ha dado un aire más moderno y actual a la casa.

Uno de los grandes atractivos de la casa para el comprador fue la amplitud de las estancias y, sobre todo, la luminosidad que se respira en casi todos los rincones, habida cuenta de que se trata de una vivienda de 1.615 metros cuadrados construidos en una parcela de 6.365.

Dos imágenes actuales de la casa que Teresa Campos vendió en 2021. EL ESPAÑOL

Por tanto, la casa -en realidad, en plural pues se trata de dos inmuebles en uno: Teresa vivió colindante durante un tiempo con su hija menor, Carmen- está rodeada de jardín y de fabulosas vistas.

Según ha podido corroborar este periódico, actualmente la que fue la casa de María Teresa Campos está dividida. Por un lado, uno de los inmuebles se utiliza como oficina o sede de la mencionada empresa.

Y la novedad radica en que estos trabajadores deben 'convivir' y compartir espacio con unos inquilinos que ocupan la otra casa. Es decir, la otrora residencia de Campos hace las veces de vivienda privada y también funciona como negocio.

EL ESPAÑOL ha sido testigo del trasiego diario que se vive en la casa. Sea como fuere, cuatro años después, resulta inevitable no acordarse de aquellos maravillosos años en los que Teresa disfrutó de su casa, que decoró con desprendida generosidad de la mano del prestigioso Jaime Fierro.

La presentadora María Teresa Campos, en uno de los salones de su antigua casa en Las Rozas. Gtres

Cuando María Teresa se construyó su fabulosa casa de Molino de la Hoz, la decoró desde cero, y adquirió piezas con gran esfuerzo y desembolso.

El destino del ático de Teresa

Teresa Campos vivió sus últimos años en una casa de alquiler en la zona de Aravaca, muy próxima al domicilio de su hija mayor, Terelu. Se trataba de un ático dúplex de 250 metros y 140 metros de terraza por el que pagaba 2.400 euros al mes.

La casa de Campos disponía de cuatro habitaciones, una de ellas suite con el baño incorporado y un amplio vestidor, una cocina grande con office y dos salones.

Tras su fallecimiento, las hijas se encargaron de desalojarla y darle salida a los muebles y objetos que la habitaron a través de una empresa de subastas.

Carmen y Terelu se dieron especial prisa a la hora de vaciar el hogar de su madre porque, según detallaron a EL ESPAÑOL, ya había un interesado en el duplex y el dueño quería formalizar el contrato cuanto antes.