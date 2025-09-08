Miguel Ángel Revilla debuta en el cine junto a Paz Padilla: todos los detalles del sorprendente proyecto del expolítico cántabro

Miguel Ángel Revilla en una de sus visitas al programa 'El Hormiguero', en Antena 3. Gtres

El expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla (82 años) ha dado la gran sorpresa este lunes, 8 de septiembre. Según EFE, Revilla ha debutado en el cine con un pequeño papel en Cuerpos Locos, una comedia familiar dirigida por Ana Mugarren y protagonizada por Paz Padilla (55).

El filme se estrena el próximo 31 de octubre, tal y como ha informado la distribuidora. Conviene puntualizar, como curiosidad, que fue durante el rodaje de esta película cuando Revilla recibió la noticia de que el emérito Juan Carlos (87) lo había demandado.

Fue su esposa quien se la transmitió discretamente en el set, alertada por la cascada de llamadas y mensajes de prensa y conocidos.

Miguel Ángel Revilla, en una imagen de archivo. Gtres

Un movimiento legal que el padre de Felipe VI (57) ejecutaba por "expresiones injuriosas y difamantes" vertidas por Miguel Ángel en medios de comunicación entre mayo de 2022 y enero de 2025.

La demanda, presentada por la abogada Guadalupe Sánchez, reclama una indemnización de 50.000 euros por daños morales, que serían donados a Cáritas.

La Casa Real ya aclaró que se trata de una iniciativa personal del Emérito, sin intervención institucional. Revilla, por su parte, ha manifestado tener "la conciencia tranquila" y no parece preocupado por el litigio

Volviendo al sorprendente proyecto, la película es una comedia familiar que llegará a los cines el 7 de noviembre de 2025. La historia gira en torno a Ana, una niña de diez años, y Sara, su futura madrastra, que intercambian sus cuerpos por un fenómeno mágico justo antes de una gran boda familiar.

El cartel de la película donde debuta Miguel Ángel Revilla.

El filme explora con humor y emoción los enredos y reconciliaciones, siguiendo la estela de clásicos del cambio de cuerpos, con sello español y moderno.

Producida por Joaquín Trincado para Blogmedia y distribuida por A Contracorriente, completan el reparto Antonio Resines (71), Ricardo Castella, Diego Arroba 'el Cejas', Raúl Fernández de Pablo, David Fernández 'el Chiquilicuatre' y Goizalde Núñez, entre otros.

Sea como fuere, el paso de Revilla por el cine en Cuerpos locos -y la anécdota de recibir una demanda de la Casa Real mientras interpretaba a un juez- sitúan la película como todo un guiño a la actualidad española y a los cruces entre política y cultura popular.

La actual vida de Miguel Ángel

A sus 82 años, Miguel Ángel Revilla sigue siendo una figura pública activa y querida, aunque ya no ocupa cargos institucionales. Tras dejar la presidencia de Cantabria en 2023, el fundador del Partido Regionalista de Cantabria (PRC) ha optado por una vida más relajada.

Su día a día transcurre entre tertulias televisivas, compromisos sociales y, sobre todo, el calor de su familia. Está casado con Aurora Díaz Abella, 18 años menor que él, a quien conoció en la sede del PRC cuando ella trabajaba como secretaria.

Su historia de amor comenzó con una ranchera que él le cantó en su pueblo natal, Salceda, y desde entonces han formado una pareja inseparable. Tiene tres hijas. Además, disfruta de su faceta como abuelo, que estrenó en 2014, y mantiene una relación cercana con sus nietos.

En varias entrevistas ha confesado que la familia es su refugio, especialmente en momentos difíciles como la reciente hospitalización de su esposa o el fallecimiento de su hermano Jaime, un golpe que aún le duele profundamente.