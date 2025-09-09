Los espléndidos 60 de Jesús Vázquez: del niño al que hacían bullying en el colegio a ser el más sexy de la televisión

Recién comenzada la década de los noventa, con el despegue de las cadenas privadas, una nueva constelación de estrellas estaba a punto de nacer. De todas ellas, una de las más exitosas, por no decir la que más, sigue siendo Jesús Vázquez, quien a finales de julio recibió el Guinness de los Récords al presentador en lengua española que más formatos ha presentado con un total de 46. Sensible como es, no pudo reprimir las lágrimas.

Lejos queda aquel niño con gafas, pluma, gordito y marcado acento gallego al que solían hacer bullying en la escuela. Probablemente, con el tiempo se apropió de la moraleja del cuento del patito feo hasta el fin de sus días porque, este martes, 9 de septiembre, Jesús llega a los 60 años como uno de los presentadores más sexy de la televisión.

Ha sido un camino largo no exento más que de espinas, de pedruscos que ha sorteado con la gracia de una gacela. Ferrolano de nacimiento, a principios de su adolescencia su familia se trasladó a Madrid debido al trabajo de su padre, que era militar.

Recientemente confesó a EL ESPAÑOL que "fui un niño que pasó de un colegio y de una infancia maravillosa a una adolescencia terrorífica en un colegio que se parecía, como yo lo recuerdo, casi como un campo de concentración".

Se refiere a la época en la que estudió en Galicia en la Escuela Infantil Inglesa del London Institute, laica, mixta, se llevaba muy bien con las niñas y donde aprendió inglés para pasar a hacerlo en el Colegio San Agustín, religioso, homófobo, diferenciado "donde nos hacían formar en el patio, cantar himnos, ir a misa, una disciplina muy férrea.

Sobre todo, se respiraba ese ambiente tóxico en el que, no sé si derivado de toda esta situación de tanta represión y tanta disciplina, se generan muchos episodios de bullying, de acoso, de violencia entre los chavales", asegura en nuestro medio.

Estaba encaminado a ser veterinario, pero con 20 años, a punto de empezar tercero de carrera, su novio le animó a que se sintiera realizado, que si quería ser actor, que pusiera toda la carne en el asador.

Aprobó las pruebas de ingreso en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid (RESAD) y llegó el momento de la verdad: confesar a sus progenitores su drástico cambio de vida: dejaba la universidad, era gay y se independizaba con su novio. Fueron momentos difíciles para la familia. "El silencio de mi padre fue terrible, pero lo primero que dijo mi madre fue: 'Lo sabía", ha revelado en alguna entrevista.

Jesús Vázquez junto a Paulina Rubio presenta el certamen de 'Miss España 2003'. Gtres

Su madre fue alguien muy especial. La conexión del vientre materno perduró hasta su fallecimiento en 1995. La mitad de la vida del presentador sin un faro, un referente. La triste noticia coincidió con el infame 'Caso Arny' en el que se dijo que Jesús estaría implicado en un caso de prostitución de menores en Sevilla junto a otros rostros conocidos como Jorge Cadaval (64) de Los Morancos y Javier Gurruchaga (67). En 1998, la Audiencia Provincial de Sevilla absolvió a los anteriormente mencionados de un delito de prostitución de menores.

Durante su intervención en Mi casa es la tuya en 2020, Vázquez se rompió ante Bertín Osborne (70): "Mi madre se puso enferma durante el juicio, es algo que tengo dentro y lo quiero sacar. Tenía cáncer y se puso peor porque estaba sufriendo tanto... Ella estaba enferma y por esto no ponía de su parte, no se cuidaba, estaba destrozada, lloraba, no se tomaba las medicinas y ya veíamos que se iba".

Y confesó: "Nunca lo he contado, pero ya nunca más lo voy a tener que decir. Hice una cosa muy chula con mis hermanos y una de las mentiras más bonitas que he dicho en mi vida. Hicimos un paripé los tres hermanos, un teatro. Le quitamos la televisión de hospital y le dijimos que se acabó todo y el juez había dicho que no tenía nada que ver... Al día siguiente se murió Bertín, esperaba que pasara eso, se fue más o menos bien, le hicieron sufrir mucho. Se le cambió la cara y se fue en paz".

Jesús aún recuerda a su mamá cantándole copla y, especialmente Te quiero más que a mis ojos para que se durmiera.

Jesús Vázquez recoge el Premio TP de Oro en 2005. Gtres

Durante la causa, nuestro querido presentador, vivió otro de los momentos más duros de su vida con el fallecimiento de su pareja, José, a causa de un cáncer linfático. "Soy viudo, perdí al amor de vida", confesó de forma inédita en Para toda la vida: The Bachelorette. Casi nadie conocía esta historia. A pesar del dolor, seguía relatando: "Entonces se me rompió tanto el corazón, que pensé que no me iba a enamorar nunca más porque no podía volver a pasar por el sufrimiento de perder el amor de tu vida”. Pero en 2001 apareció Roberto…

Recién estrenada Telecinco, Jesús encontró su hueco entre los adolescentes con La quinta marcha (1990-1991) -el debut también de Penélope Cruz (51), Hablando se entiende la vasca (1991-1993) y La ruleta de la fortuna (1993-1994). Tras un periplo por otras cadenas, regresó a la privada en 2002 donde se convirtió en uno de los reyes de los concursos y realites con ¡Allá, tú! (2004 – 2008; 2011; 2023 – presente), Operación Triunfo (2005-2009), Supervivientes (2006-2010), La voz (2012-2017) y Bailando con las estrellas desde 2024.

Aprovechando su estrellato televisivo, en 1993 dio el salto a la canción, donde lo petó con el disco A dos milímetros escasos de tu boca, con el que logró el disco de oro y que uno de sus temas se escuchara en cualquier momento del día, Y yo te besé.

Por fin, en 2001 Jesús encontró la felicidad largamente acariciada. Siempre se ha dicho que en los lugares de ambiente es prácticamente imposible buscar el amor, pero en el marco de las fiestas del orgullo gay en Madrid el presentador lo consiguió… y para siempre.

En una macrodiscoteca de la capital “vi a un chico rapado, a mí me ponen, y que bailaba al revés de todos. Una arritmia total. Y eso me pone un poco también”, relataría hace unos años. Le tocó el hombro, se giró y ya no se separaron. Tres años más tarde se inscribieron en el Registro Civil como pareja de hecho. Se trataba de Rodrigo Cortés, ingeniero y actual representante de Jesús.

Jesús Vázquez y su marido, Roberto Cortés, en Ibiza en el año 2022. Gtres

El gran día llegó el 3 de noviembre de 2005 -en breve celebrarán las bodas de porcelana- cuando Trinidad Jiménez, entonces concejala del Ayuntamiento de Madrid, ofició una ceremonia emotiva en las dependencias de la Junta Municipal de Centro en plena Plaza Mayor. Los novios iban vestidos de manera informal y prácticamente idéntica con tejanos, camisa blanca y chaquetas oscuras.

A su lado estaba Pedro Zerolo, a quien el matrimonio sigue echando mucho de menos y que fue el principal bastión para que en nuestro país se legalizaran las parejas del mismo sexo. Jesús no tiene inconveniente en expresar sus sentimientos en redes sociales, por lo que en su Instagram es frecuente leer frases tan románticas como “quién me iba a decir, mientras ligaba contigo en aquella pista de baile, que te ibas a convertir en el amor de mi vida”.

El feliz matrimonio reside en una de las urbanizaciones de Majadahonda (Madrid) en una casa de 300 metros construidos, sobre un terreno de 500 metros cuadrados con jardín y piscina y valorada en unos 1,4 millones de euros. En una parte del garaje, el gallego ha instalado su gimnasio. Jesús y Roberto cuidan su cuerpo a conciencia.

El presentador haciendo paddle surf en el mar. GTRES

El comunicador ha asegurado que tiene una dieta muy estricta para seguir luciendo el cuerpazo de un top model. Recientemente, en la revista Lecturas aseguraba que “en mi dieta a diario no hay fritos, no hay pan, no hay salsas y no hay repostería". Ese es el secreto. Si se quiere mantener el six pack hace falta un enorme sacrificio. En su visita a la última edición del FesTVal de Vitoria explicaba a la revista de corazón que “trabajo musculación, pero ahora casi que más cardio porque a los 60, madre mía... Un minuto en la boca y toda la vida en la lorza”.

Afortunadamente sigue conservando el sentido del humor del principio y, sobre todo, la autenticidad. Lo que se ve y se transmite es la más tierna realidad.

A lo largo de casi cuatro décadas de trabajo, Jesús Vázquez ha logrado tener una destacada fortuna que según datos manejados últimamente por Lecturas y Semana alcanzarían los 11 millones de euros en activos y un patrimonio cercano a los 7,5 millones de euros a través de sus empresas Bopreci SL, Bretufas SL y Sanset Madrid SL, administradas por la pareja. Se calcula que el sueldo de Jesús en Mediaset podría ser de 3 millones de euros anuales.

Jesús Vázquez.

Al no tener hijos, la pareja firmó un testamento solidario hace unos años para donar su legado a diferentes causas solidarias.