Primera aparición pública de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo tras convertirse en padres de Lucas

El Palacio de Liria se ha vestido de gala este pasado jueves, 4 de septiembre, con motivo del desfile del quinto aniversario de IQ Collection, la firma de moda que regenta Inés Domecq (42 años) desde el año 2020.

Al filo de las 19:30 de la tarde, numerosos rostros reconocidos se han dado cita en las inmediaciones de Palacio. Isabel Preysler (74), Carolina Adriana Herrera (56), Victoria Federica (24) o Tana Rivera (25) han sido algunos de los famosos que han acudido al desfile.

También así José Luis Martínez-Almeida (50) y su mujer, Teresa Urquijo, (28) quienes han protagonizado su primera aparición pública tras convertirse en padres de su primer hijo, Lucas, el pasado mes de julio.

Ha sido el propio alcalde de Madrid quien ha compartido públicamente su asistencia al desfile de la diseñadora española a través de un story de Instagram. Almeida, así, ha sacado a la luz en su cuenta personal tres instantáneas del evento.

El 'story' que ha compartido José Luis Martínez-Almeida en el desfile de Inés Domecq.

En la última de estas fotografías se puede apreciar a José Luis y su esposa sentados en primera fila. Entre ellos se encuentra Carlos Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo (76), duque de Alba. A ambos lados del alcalde y Teresa, han tomado asiento Eugenia Martínez de Irujo (56) e Isabelle Junot (34), respectivamente.

Para la ocasión, Teresa Urquijo se ha decantado por uno de los diseños de la española. En concreto, la hermana de Juan Urquijo (26) ha apostado por un modelo camisero en color azul navy, falda de corte midi acampanada y manga ligeramente abullonada.

Martínez-Almeida, por su parte, ha asistido al acto de Inés Domecq ataviado con un clásico traje y una camisa de rayas.

Su asistencia al evento del Palacio de Liria supone la primera aparición social tras dar a luz a su primer hijo en común, Lucas, el 3 de julio. Sin embargo, no es la única ocasión en la que el matrimonio se ha dejado ver públicamente tras dar la bienvenida al pequeño.

13 días después del nacimiento del pequeño, la revista Diez Minutos publicó las primeras fotografías de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo junto a su bebé. El matrimonio, cabe recordar, era captado dando un paseo por las calles de Madrid, cerca de su domicilio.

Poco tiempo después de que trascendieran estas imágenes de la dupla paseando por la capital española, el alcalde y su esposa celebraron el bautizo de su hijo, Lucas. El 18 de julio, El Canto de la Cruz -la finca de la familia de ella- acogió el acto sacramental del pequeño en el marco de una ceremonia íntima y discreta.

Homenaje a Caritina Goyanes

El evento de Inés Domecq en el Palacio de Liria ha contado también con la presencia de Cari Lapique (73) y Carla Goyanes (42). Ataviadas con diseños de la española, madre e hija han acudido al evento de la prestigiosa empresaria.

"La vuelta siempre cuesta menos con noches como la de la presentación de la nueva colección de Inés Domecq, en un escenario imbatible y mejor catering", ha escrito Carla en un post de su perfil de Instagram.

Así, la empresaria ha revelado que el aspecto de la hostelería ha corrido a manos de SixSens Catering, el negocio de su hermana, Caritina, fallecida en agosto de 2024.