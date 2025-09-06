Paloma Lago regresa al trabajo tres meses después de ver la luz su presunta agresión: estos son los dos eventos a los que acudirá

El 4 de junio de 2025 fue un día difícil para la presentadora Paloma Lago (58 años), siempre tan cuidadosa con su vida privada: se publicó que, meses atrás, había denunciado a Alfonso Villares (55), exconselleiro de Mar de la Junta de Galicia, por presunta agresión sexual.

Una denuncia que ocasionó una cascada de incesantes informaciones en los medios de comunicación, y el nombre de Paloma ocupó todos los titulares. La que fue mujer de Javier García Obregón, hermano éste de la actriz Ana García Obregón (70), ni lo dudó: abandonó Madrid.

Se instaló en su refugio, en su casa: Ferrol. EL ESPAÑOL pudo saber entonces que Lago se blindó: apenas si atendía llamadas y encontró consuelo en su madre, Chus, en sus hermanos, Ana y Federico, y en su único hijo, Javier García-Obregón Pérez-Lago (28).

La presentadora Paloma Lago en una fotografía en septiembre de 2024, en Sevilla. Gtres

A este diario se deslizó entonces que ella confiaba en la justicia, en sus abogados, y que sólo hablaría en un juzgado, que jamás frivolizaría con algo tan serio exponiéndolo en un photocall o convirtiéndolo en reclamo. Y así se ha mantenido estos meses: callada públicamente.

Deja Paloma Lago que la justicia actúe. Ha pasado un verano en paz, con su familia. Ya en junio canceló algunos asuntos de trabajo que tenía agendados. No era tiempo de volver a la vida pública. Ahora, tres meses después, EL ESPAÑOL puede confirmar que Paloma vuelve.

La excuñada de Ana García Obregón ha dejado pasar el verano y ahora, ante el nuevo curso, retorna a la primera línea mediática. En concreto, acudirá a dos eventos, uno en este mes de septiembre, y el otro, en octubre.

Detrás de ambos proyectos que han convencido a Paloma para salir de su retiro está Greenwalk Awards, un certamen de moda sostenible que impulsa el talento de jóvenes diseñadores en España y que premia la sostenibilidad.

La presentadora en un photocall en Madrid, en 2024. Gtres

En primer lugar, Lago ejercerá de presentadora este próximo 25 de septiembre, en Barcelona, en el marco de la cuarta edición de este certamen.

Este próximo día 25, dos centros comerciales de la capital, Sant Boi y Xperience Sant Boi, gestionados por Nhood, acogerán el desfile que inaugura la cuarta edición del certamen. Lago tomará las riendas del acto, lo conducirá y acompañará al jurado de expertos del sector en la elección de las propuestas ganadoras.

Tras este momento estelar, un mes después, el 25 de octubre, Paloma tiene agendado otro compromiso, en esta ocasión en Vigo. En esta ocasión, Lago hará de madrina en otro desfile, organizado también por Greenwalk Awards, presentado en esta ocasión por Luján Argüelles (48).

En otro renglón, EL ESPAÑOL ha podido conocer que en estos eventos habrá dispuesto un photocall y que Paloma Lago posará. Distinto es que vaya a hablar con la prensa o que responda a alguna cuestión, este último extremo, de momento, se desconoce.

Hace unas semanas, este diario pudo conocer que está "más animada y repuesta". Reconectar con sus raíces, con su gente, con su familia y sus amigos de siempre ha sido clave. También el tener la mente ocupada, pues Lago ha estado volcada en la empresa familiar.

Se trata de Equiocio, evento ecuestre promovido por la familia de Lago. Estos compromisos han sido medicina para ella y así ha estado pasando su verano: tranquila y alejada del ruido mediático.

"Un muro gigante"

Lago, en un acto en Madrid. Gtres

La fuente con la que charla EL ESPAÑOL insiste en que Paloma sólo habla de su realidad judicial con su abogado: "Ha puesto un muro gigante".

No quiere que, incluso desde la mejor de las intenciones, se filtre nada a la prensa con el enfoque de que ella ha hablado, o que se conozca su sentir o parecer. Hay que dejar claro, así insiste el entorno de Lago, que ésta no ha estado "encerrada" o "aislada" estos meses.

Los ha vivido en Ferrol, pero "haciendo vida". Poco a poco, está tomando el pulso de su realidad. Paloma sólo quiere volver a la vida, a lo que siempre ha sido su báculo: el trabajo.

Y la actividad social forma parte de su existencia. Paloma no lo ha pasado nada bien; en realidad, sigue sin estar bien. Cierto es que, con el paso de los días, todo se asienta, pero se describe que ha vivido un infierno. Cuando estalló todo, una fuente dijo que estaba "tocada y mal".

Lago ha estado, según los datos que ha ido recabando este periódico, "mal, tocada, porque este revuelo sólo hace que reviva el suceso. Una y otra vez. No es fácil".

Por otro lado, el otro protagonista, Alfonso, defendió su inocencia semanas atrás. En este tiempo, además, se ha analizado la naturaleza de la relación que habrían librado Paloma y Alfonso.

El político, divorciado y padre de un hijo, finalizó su matrimonio con una veterinaria gallega. Tal y como se ha publicado, fue en verano de 2024 cuando la presentadora y Villares se conocieron.

Se desliza que ambos habrían tenido una suerte de vínculo amoroso, que duraría varios meses, si bien se desconoce el grado de esa relación sentimental. Este medio, eso sí, no ha podido aclarar a través de personas cercanas a Lago qué tipo de relación la unía a Alfonso.

Otros medios aseveran que existía una historia amorosa que duró unos meses y comenzó en verano de 2024. El entorno del exconsejero del mar de la Junta de Galicia desconfía de los hechos; se considera que todo es "mentira" y un "montaje".