La imparable hoja de ruta de Melody por México: del encuentro con las posibles Miss Universo a su hotel de lujo

Melody (34 años) se ha convertido en una de las protagonistas indiscutibles de 2025. Aunque conocida desde pequeña, la de Dos Hermanas ha roto barreras este año tras formar parte de la última edición de Eurovisión.

No alcanzó la andaluza la gloria en el certamen musical. De hecho, la intérprete de Esa diva tuvo que conformarse con un tercer puesto por la cola. Sin embargo, esto no ha supuesto impedimento alguno para que Melodía Ruiz Gutiérrez -nombre real de Melody- continúe expandiendo su carrera. Tanto en España como al otro lado del charco.

"Próxima parada, México", escribió Melody en un post de su Instagram unos días atrás. Así, la cantante compartía con su millón de seguidores en redes sociales el inicio de su escapada al país.

Cerca de cinco días ha permanecido la emblemática artista española en el país de los tacos. Un tiempo en el que ha dado paso a una incansable hoja de ruta, marcada, principalmente, por la promoción de su último sencillo, El apagón.

La artista ha aprovechado su paso por México para citarse en programas de renombre del país. Melody, así, ha acudido como entrevistada al plató de Los40. Allí ha interpretado el reconocido tema musical Bésame mucho, una canción escrita en 1932 y publicada en 1940 por la pianista y compositora patria Consuelito Velázquez.

Cierto es que la visita de la artista al otro lado del charco forma parte de su incansable agenda profesional. Sin embargo, también ha supuesto una especie de encuentro con sus acérrimos seguidores mexicanos.

"Gracias por tanto cariño y por abrirme las puertas con tanta energía y apoyo", ha señalado en una publicación de Instagram la andaluza. Unas tiernas palabras que ha acompañado de un carrusel de vídeos y fotografías que desvelan el apabullante recibimiento que ha recibido en el país mexicano.

Según la propia Melody ha sacado a la luz en su red social, un numeroso grupo de fans se daban cita en las inmediaciones del plató de Los40 para recibirla. Regalos y pancartas han sido algunos de los obsequios con los que la andaluza ha sido agasajada en su paso por México.

Uno de los eventos más destacados de su escapada al país latinoamericano ha sido su encuentro con las cuatro participantes del programa Miss Universo México 2025. Melody, cabe apuntar, será la encargada del número musical principal en la gala del programa, que se transmitirá el próximo 13 de septiembre. Entonces, interpretará su tema musical por antonomasia, Esa diva.

Entrevistas, obsequios de fanáticos y un encuentro de renombre han compuesto el paso de la cantante de Bandido por México. Una incansable hoja de ruta en la que Melody ha encontrado su refugio en una suerte de emplazamiento.

Tal y como EL ESPAÑOL ha descubierto, la de Dos Hermanas se ha hospedado durante sus días en México en el Ritz-Carlton, un hotel de lujo situado en el centro de Ciudad de México.

Con una altura de 58 pisos que se eleva sobre el parque de Chapultepec, este emplazamiento de cinco estrellas ofrece, entre otros aspectos, impresionantes vistas a toda la capital, desde el histórico bosque hasta el animado Paseo de la Reforma.

Un hotel de lujo de tales características, como no podía ser de otra forma, va acompañado de un alto desembolso económico. En esta línea, hospedarse en el Ritz-Carlton puede llegar a tener un precio de 13.000 pesos mexicanos -en torno a 600 euros- por noche.

Ya de regreso a España, la artista ha dado paso a su suerte de tour por el país patrio. En concreto, la andaluza ha realizado un concierto en Palencia. Momentos antes de su actuación, la cantante de Dos Hermanas recibió del Ayuntamiento de Palencia el obsequio homenaje a la Mujer Palentina en el que se narra el hito histórico acompañado de una pequeña Banda Dorada.

No es el ámbito profesional el único que hace sonreír a Melody recientemente. La cantante, cabe recordar, mantiene una sólida historia de amor desde el año 2021 con Ignacio Batallán, un entrenador personal que ha optado por mantenerse siempre en un discreto segundo plano.

Melody e Ignacio Batallán, en una fotografía de sus redes sociales. Instagram

El 15 de febrero de 2024, más de un año atrás, la dupla vivió uno de los momentos más importantes de sus vidas con motivo del nacimiento de su primer hijo en común, Cairo. Tras su nacimiento, Melody compartió su felicidad en las redes con una foto del retoño y un breve mensaje: "¡Y llegó el gran día! Me declaro completamente enamorada. Te amamos con todo el corazón".