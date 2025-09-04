Belén Rodríguez, Michael Douglas y otros famosos que han sufrido cáncer de garganta como Antonia San Juan

María Teresa Campos, María Jiménez, Antonia San Juan o Michael Douglas son algunos rostros conocidos que han padecido cáncer de garganta.. Montaje de EL ESPAÑOL.

Este jueves, 4 de septiembre, Antonia San Juan (64 años) ha anunciado a través de sus redes sociales que padece cáncer de garganta.

"Siempre he tenido faringitis crónica, este año he suspendido funciones por esa causa, hasta que el otro día fui al médico de familia y me dijo que veía un problema en las cuerdas vocales", ha explicado.

Al igual que la actriz, otros muchos rostros conocidos han tenido que hacer frente a un cáncer similar. Desde María Jiménez a María Teresa Campos , Michael Douglas (80), o el batería de The Beatles, George Harrison (58) y Val Kilmer, quien falleció el pasado 1 de abril como consecuencia de esta dolencia a los 65 años.

1. Belén Rodríguez (59 años)

Belén Rodríguez, colaboradora de 'Tardear'. Mediaset España

La colaboradora televisiva, y rostro habitual de Telecinco, anunció públicamente su diagnóstico en noviembre de 2024 y se retiró temporalmente para recibir tratamiento.

Entonces, la periodista llevaba varios meses con molestias persistentes. Y, tras acudir al médico, recibió el diagnóstico de tumor maligno en la garganta.

Después de varios meses alejada del trabajo regresó a la pequeña pantalla el pasado mes de abril. A su regreso a Mediaset ofreció detalles de su proceso de recuperación. "Recibí 35 sesiones de radioterapia, me intoxiqué con morfina y fentanilo", confesó ante las cámaras.



2. Michael Douglas (80 años)

Michael Douglas cumple 80 años: una vida marcada por los excesos, la enfermedad y un retiro dorado en Mallorca

El actor estadounidense fue diagnosticado de cáncer de garganta en agosto de 2010. El tumor estaba localizado en la base de la lengua, y fue detectado tras meses con molestias. Cuando le dieron el diagnóstico se encontraba en estadio 4, aunque no había hecho metástasis.

El intérprete declaró públicamente que su cáncer fue causado por el virus del papiloma humano (VPH), relacionado con la práctica de sexo oral y no por el tabaco o el alcohol.

“El cáncer que yo tenía lo causó el virus del papiloma humano, que viene en realidad del cunnilingus”, confesó en una entrevista en televisión.

Sobre el tratamiento, definió su experiencia como un “infierno”. Su proceso de recuperación se prolongó durante 7 semanas de radioterapia y 3 ciclos de quimioterapia. Llegó a perder 20 kilos de peso y sufrió quemaduras en el paladar como consecuencia de la quimioterapia.

3. María Jiménez

María Jiménez en una imagen de archivo.

La cantante luchó públicamente contra la enfermedad durante varios años. En más de una ocasión tuvo que hacer frente a una dolencia que afectó de manera considerable a varias zonas.

Padeció cáncer de garganta en 2017, después de haber superado un cáncer de mama entre 2013 y 2016. Entonces fue tratada con quimioterapia y radioterapia. Anunció que estaba curada de su dolencia mamaria en 2016.

También afrontó un cáncer de pulmón, que llegó el último año de su vida. Discreta, mantuvo en privado el diagnóstico y tratamiento de este cáncer, que fue el que finalmente causó su fallecimiento en septiembre de 2023.

A lo largo de su vida tuvo que lidiar con otras complicaciones de salud: desde sus problemas digestivos y obstrucción intestinal a problemas respiratorios, de circulación y una rotura de peroné.

4. María Teresa Campos

María Teresa Campos, en una imagen de su etapa en Antena 3.

La periodista y presentadora de televisión fue diagnosticada y tratada de cáncer de garganta en 2008, cuando le detectaron y extirparon unos nódulos cancerígenos.

La madre de Terelu (60) y Carmen Borrego (58) se retiró temporalmente de la televisión para el tratamiento y explicó que, aunque nunca quiso pronunciar la palabra “cáncer”.

La malagueña confesó que vivió el proceso con "mucho miedo", aunque también con "agradecimiento" tras superar la enfermedad.

María Teresa Campos murió el 5 de septiembre de 2023 a los 82 años. La causa de su fallecimiento no fue el cáncer, sino una insuficiencia respiratoria aguda tras varios días ingresada con estado de salud muy delicado y un deterioro cognitivo avanzado.

5. Val Kilmer

Val Kilmer.

El actor estadounidense conocido por películas como Top Gun y Batman Forever, fue diagnosticado en 2014 de cáncer de garganta. Inicialmente optó por retrasar el tratamiento por razones "espirituales", lo que agravó su situación.

Fue sometido a tratamientos de quimioterapia, radioterapia. También se le realizó dos traqueotomías, lo que afectó su voz de forma permanente y mermó su capacidad para tragar.

Como consecuencia, necesitó una cánula en la tráquea para respirar y una sonda de alimentación, pues su garganta quedó extremadamente reseca y dañada.

Kilmer falleció el 1 de abril de 2025 a los 65 años en Los Ángeles, como consecuencia de una neumonía, tras una larga batalla contra la dolencia que afectó de manera grave a su calidad de vida. "No puedo hablar sin tapar este agujero [en mi garganta]. Tienes que elegir entre respirar o comer”, dijo.

6. Rod Stewart (80 años)

Rod Stewart cumple 80 años en plena forma: tres bodas, 8 hijos y tres nietos

El cantante británico fue diagnosticado con un tumor cancerígeno en la garganta (glándula tiroides) en el año 2000 durante un chequeo rutinario.

Fue operado en abril de 2000 en Los Ángeles para extirpar el tumor y necesitó varios meses para recuperar la voz.

Tras recuperarse declaró que su característica voz ronca volvió “con su anterior gloria” después de más de nueve meses sin poder cantar.

Desde que recibió el alta se ha convertido en un activista por la detección precoz del cáncer y es portavoz del hospital City of Hope en Los Ángeles.

7. Curro Romero (91 años)

Curro Romero saluda en un concierto de Sabina en la Maestranza de Sevilla. Europa Press

Al torero le diagnosticaron cáncer de garganta (más concretamente, cáncer de laringe) a principios de 2020, tras una revisión médica posterior a la Navidad de 2019.

El tumor era incipiente y superficial, permitiendo que se detectara a tiempo. Fue tratado con 38 sesiones de radioterapia, y evitó la cirugía debido al riesgo de perder la voz.

Recibió el alta médica en marzo de 2020 tras superar la enfermedad. “Ha sido muy duro, lo peor han sido los efectos secundarios de la radioterapia más que el tumor en sí; incluso llegó a perder la voz, pero está empezando a recuperarla”, confesó su mujer, Carmen Tello (69) tras su recuperación.

8. George Harrison

George Harrison, en un concierto en Londres en 1987

El célebre guitarrista de The Beatles, diagnosticado en 1997, luchó contra un cáncer de laringe relacionado principalmente con el consumo de tabaco, ya que era un fumador empedernido.

"Lo contraje por fumar. Había renunciado al cigarrillo hacía muchos años, después volví a fumar por un tiempo hasta que sucedió lo del año pasado y tuve que dejar,” admitió tras conocerse su enfermedad.

Fue operado y sometido a radioterapia. Tuvo una recuperación inicial. Sin embargo, el cáncer reapareció y posteriormente se extendió a otros órganos. Desarrolló cáncer de pulmón y metástasis cerebral.

Harrison murió el 29 de noviembre de 2001 a los 58 años, en Los Ángeles, después de un periodo recibiendo tratamientos paliativos en Suiza.

9. Bruce Dickinson y otras celebrities

Bruce Dickinson, vocalista de Iron Maiden, durante el concierto de la banda en Madrid el 5 de julio de 2025. Foto: Ricardo Rubio / Europa Press

Otras muchas celebridades a nivel internacional también han padecido cáncer de garganta. Bruce Dickinson, cantante de Iron Maiden, fue diagnosticado en 2015 con cáncer en lengua y garganta, atribuido al VPH.

A Charlie Watts, batería de The Rolling Stones, le fue diagnosticada esta dolencia en 2004. Se sometió a cirugía y radioterapia. El músico murió el 24 de agosto de 2021 en Londres, a los 80 años.

Rikki Rockett, batería de Poison, padeció cáncer de boca y garganta en 2015, y recibió quimioterapia y radiación. Por su parte, Jason White, guitarrista de Green Day, fue diagnosticado con cáncer de amígdalas en 2014.