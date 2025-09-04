Así es Bernabé, la pareja de Carme Chaparro y apoyo en su peor trance: fue cámara de guerra y secuestrado dos veces

Carme Chaparro (52 años) no ha comenzado el mes de septiembre de la mejor de las maneras. Si bien a nivel profesional no tiene queja alguna -en breve lanza su nueva novela-, la salud lleva tiempo mostrándose renqueante para ella. Transita Carme por un período delicado.

La periodista atraviesa un proceso médico complejo que ha afectado su salud física y emocional, como ella misma ha relatado. Aunque no ha revelado públicamente el diagnóstico exacto, sí ha confesado que la medicación le ha obligado a reducir su actividad.

En esa línea, en su último post desliza que hay días en los que "no tengo fuerzas ni para levantarme de la cama". En una de sus últimas apariciones en sus redes se la ha visto con una faja abdominal. Así, la comunicadora vive este trance con discreción y bien arropada.

Carme y Bernabé, en una fotografía de archivo. Gtres

Por buenísimos amigos y familiares, sí. También la miman y cuidan sus dos hijas, Laia y Emma. Amén de esta esta red de apoyos, hay una persona clave en la vida de Carme: su pareja y razón de amor, Bernabé Domínguez.

Ambos viven una sólida historia de amor que comenzó en 1997. Este romance es un ejemplo de discreción, lealtad y fortaleza compartida. Se conocieron durante la cobertura del funeral de Lady Di en Londres, cuando ambos trabajaban como enviados especiales.

Ella, periodista en ascenso. Él, cámara de televisión con vocación de reportero de guerra. Desde entonces, han formado una pareja sólida, alejada del foco mediático, pero profundamente unida.

Hoy, más de dos décadas después, Bernabé se ha convertido en el gran apoyo de Carme en uno de los momentos más delicados de su vida.

La pareja en una fotografía tomada hace un tiempo. Gtres

Carme y Bernabé tienen dos hijas en común, Laia y Emma, que viven con ellos en Madrid. La familia reside en una vivienda tranquila, alejada del bullicio, donde priorizan la intimidad y el bienestar.

Carme ha hablado en varias ocasiones del papel de sus hijas como motor emocional, y de cómo Bernabé ha sido el pilar que sostiene la estructura familiar cuando ella necesita parar.

A pesar de no estar casados legalmente, su vínculo es firme. "No necesito un papel para saber que él es mi compañero de vida", ha dicho la periodista en más de una ocasión. Bernabé, por su parte, ha preferido mantenerse en segundo plano, aunque su trayectoria profesional es intensa.

En 1999, Bernabé Domínguez vivió uno de los episodios más traumáticos de su carrera: fue secuestrado en Kosovo junto al periodista Jon Sistiaga mientras cubrían el conflicto bélico.

El primer secuestro duró varias horas, pero el segundo, apenas unos días después, se prolongó durante más de una semana. Fueron retenidos por paramilitares serbios en condiciones extremas, sin garantías de supervivencia.

Aquella experiencia dejó una huella profunda en Bernabé, que desde entonces ha trabajado en proyectos más reflexivos, como documentales y reportajes de largo formato.

Carme ha contado que ese episodio fue clave en su relación. "Cuando volvió, no era el mismo. Pero tampoco yo. Aprendimos que la vida puede cambiar en un segundo, y que hay que vivirla con intensidad, pero también con calma", confesó en una entrevista.

Chaparro contó, hace unos años, en Lecturas, lo que sigue sobre los secuestros: "Al poco de conocernos lo secuestraron los serbios una semana. Lo único que sabíamos de él era un vídeo que nos mandaron con una persona apuntándole a la cabeza con una metralleta. Luego, en Iraq, también. Estuvo retenido".

La periodista reconoció entonces que es una mujer con bastantes subidas y bajones emocionales. Por el contrario, su pareja es más estable y positivo: "Me hace reír y me ancla a la felicidad. Yo soy más de subidas y bajadas emocionales y, cuando estoy abajo, él consigue sacarme del hoyo".

Venganza, su gran proyecto

A pesar de los desafíos personales, Carme Chaparro no ha dejado de crear. En breve, lanzará Venganza, su nuevo thriller literario, que promete ser uno de los títulos más impactantes del otoño editorial.

La novela, que mezcla intriga, psicología y crítica social, se suma a su exitosa trayectoria como escritora, que incluye títulos como No soy un monstruo y La química del odio.

Venganza llega en un momento en el que la periodista ha aprendido a dosificar su energía, a priorizar lo esencial y a rodearse de quienes realmente suman. Y en ese círculo íntimo, Bernabé Domínguez ocupa el lugar central. Porque más allá de las cámaras, los focos y los libros, hay historias de amor que se escriben en silencio. Y esta, sin duda, es una de ellas.