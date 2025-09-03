Joaquín Torres y Raúl Prieto aún no tienen fecha para firmar su divorcio: la razón, los detalles del trámite y una decisión clave

Joaquín Torres y Raúl Prieto el día de la celebración de su boda, en junio de 2023. Gtres

Fue el 18 de agosto cuando EL ESPAÑOL informó que Joaquín Torres (55 años) y Raúl Prieto (48) rompían su relación y comenzaban los trámites del divorcio, tras 11 años de relación y dos años después de su boda. La exdupla lleva tiempo viviendo por separado.

Esta separación ocasionó multitud de titulares y fue confirmada por el propio arquitecto a este medio. "Raúl me dejó hace cuatro meses y estoy muy triste", fue una de sus manifestaciones. "Hay que afrontar las cosas como vienen. El dolor es parte de la vida también", agregó Torres.

"Que te deje tu pareja, al que has querido tanto, no es nada fácil", apostilló. El entorno de Joaquín habló de dolor y decepción por parte de Torres, pero éste se instaló en el silencio. Igual que Raúl. Silencio por ambas partes. En realidad, Prieto ni siquiera ha hablado.

Joaquín Torres y Raúl Prieto contrajeron matrimonio el 19 de mayo de 2023. Gtres

En medio de este momento, en pleno mes de agosto, se conoció que el que fue director de Sálvame, Prieto, podría haber rehecho su vida tras ser fotografiado junto a un hombre en la playa con el que, incluso, se dio la mano. Lo han calificado de "ilusión de verano".

Raúl, nuevamente, ni confirma ni desmiente. Ahora, 17 días después de conocerse el quiebre amoroso, ¿en qué punto está la firma del divorcio? Este diario conoció que septiembre iba a ser un mes clave, pero, ¿hay fecha para la rúbrica? Los protagonistas callan.

De hecho, EL ESPAÑOL puede confirmar que Joaquín ha tomado la inamovidable decisión de no hablar más. Confirmó el desenlace del amor, pero no está dispuesto a seguir hablando de su vida privada. Una parcela, por otro lado, en la que nunca se ha sentido cómodo.

Una fuente de total solvencia, no obstante, despeja la duda. Aún no hay fecha, todavía no han decidido qué día oficializarán legalmente su separación. Sí se deja claro que será algo "inminente", cuestión de días, porque ya no hay ninguna duda de que se desea firmar ese documento.

Raúl Prieto y Joaquín Torres en las calles de Madrid. Agosto de 2023. Gtres

Si bien de Raúl este periódico conoce pocos datos, al respecto de su separación, el entorno de Torres sí reconoce que el arquitecto quiere cerrar esa etapa para siempre, que se efectúe el trámite del divorcio ya: por él, por sus hijos, por su trabajo.

En definitiva, para poder coger el timón de su nueva vida. Desde que EL ESPAÑOL adelantara la noticia de la ruptura entre Joaquín y Raúl, todas las miradas están puestas en la expareja.

El arquitecto, centrado en su familia y en su trabajo en Galicia, se pronunció en este medio sobre la nueva etapa que afronta.

La ilusión de Raúl

Aseguró Joaquín Torres a EL ESPAÑOL que fue su expareja quien tomó la decisión de dejarlo hace poco más de tres meses. Lo dejó "muy triste" y con una imperiosa necesidad de "procesarlo".

El director de televisión, por su parte, se mantiene en silencio. Todo parece indicar que está disfrutando de su soltería. Y en buena compañía. El pasado mes de agosto se le vio en Formentera de la mano de un misterioso acompañante.

Un hombre con el que parecía derrochar complicidad. Pero, ¿quién es él? Se trata de un doctor especializado en medicina estética y antiaging que regenta su propia clínica en Barcelona.

Su nombre es Juan Carlos Holguera. Es el fundador de una clínica que lleva su nombre: Dr. Holguera. Pasa consulta en la ciudad condal y en Madrid, cuenta con cerca de 90.000 seguidores en su perfil de Instagram.

El arquitecto posando con Raúl Prieto, hace un tiempo. Gtres

Su centro, ubicado en el número 224 de la calle Carrer Roselló de Barcelona, se ha convertido en uno de los referentes en técnicas de restauración y tratamiento de la piel de la ciudad.

Según avanzó Vanitatis, Raúl Prieto y el médico se conocieron a través de personas en común. Y entre ellos habría surgido "una conexión" a la que aún no se puede poner nombres ni etiquetas. Están bien juntos. Y el médico estaría "muy integrado en su círculo de amistades".

La noticia de esta nueva amistad de su expareja llegó a oídos de Joaquín Torres. Según pudo conocer EL ESPAÑOL a través de fuentes cercanas a la hoy expareja, el arquitecto le desea lo mejor al que todavía es su marido y entiende, en esa línea, que rehaga su vida.

Lo que es un hecho es que Raúl y este hombre no se esconden. Se bañan juntos en las aguas cristalinas de las Baleares, se secan al sol y, según ha podido saber el citado medio, terminaron la jornada con una cena en Beso Beach, uno de los locales más exclusivos de la isla.