Así es la casa que Shakira y Piqué han vendido por tres millones en Barcelona: piscina con cascada y campo de fútbol

La relación entre Shakira (48 años) y Gerard Piqué (38) comenzó en el año 2010 y no tardaron en irse a vivir juntos. En 2011 se confirmó su noviazgo, pero no fue hasta 2012 cuando comenzaron una vida juntos en Barcelona. Sin embargo, en 2022, tras casi 12 años de relación, decidieron tomar caminos separados debido a un sinfín de obstáculos que pusieron en jaque su relación.

Desde entonces, la pareja ha vivido muchos altibajos, no solo por la complicada relación que mantuvieron durante esos años, sino también porque el futbolista rehízo su vida junto a Clara Chía (26), mientras que la colombiana dedicaba canciones a su ex, incluso con sus hijos como protagonistas. Este mes de agosto, la pareja puso fin a uno de sus grandes problemas conjuntos: sus propiedades.

Shakira y Piqué han vendido una de sus propiedades en Barcelona, concretamente la vivienda de lujo ubicada en Esplugues de Llobregat, dentro de un exclusivo complejo residencial privado que la pareja diseñó y construyó en 2012, cuando decidieron vivir juntos en la ciudad condal y contar con esa casa como hogar familiar.

Shakira y Piqué en la final de la Copa Davis 2019. Raúl Terrel / Europa Press

La propiedad está situada en Ciudad Diagonal, una de las zonas más exclusivas de la ciudad y cerca del centro de Barcelona. Se trata de un complejo de tres casas interconectadas, de las cuales la expareja solo ha vendido una por tres millones de euros, aunque en un principio pedían 12 millones.

Aún se desconoce qué pasará con las otras dos casas interconectadas, ya que en la venta solo figura una de ellas. El complejo fue diseñado por la arquitecta Mireia Admetller y lo más destacable de la vivienda es su arquitectura moderna, de estilo minimalista, con grandes ventanales y decoración muy contemporánea.

El complejo cuenta con casi 4.000 metros de superficie total, distribuidos en seis dormitorios, cinco baños, tres plantas y dos subterráneos, donde se encuentran la bodega y el garaje. Aunque, al estar repartido en varias plantas, solo 700 metros han sido los que se han vendido.

Características de la casa

Según los datos publicados, la casa de Shakira y Piqué cuenta con características de lo más exclusivas. Con una decoración minimalista en tonos blancos y espacios amplios y luminosos, la pareja ha criado a sus hijos en Barcelona.

La vivienda dispone de jardines extensos con una gran piscina con cascada (interior y exterior), estudio de grabación privado -lugar favorito de la colombiana-, gimnasio totalmente equipado, biblioteca y sala de cine y juegos. Además, el complejo cuenta con un campo de fútbol y una pista de pádel, que se convirtió en uno de los lugares más visitados durante la estancia de la pareja.

Asimismo, la propiedad ofrece vistas panorámicas a la ciudad desde varias de sus dependencias y, algo a destacar, es una vivienda accesible, con fácil acceso y adaptada para personas en sillas de ruedas.

En cuanto al interior, dispone de cocina con isla central, terrazas con pavimento de madera y un salón elegante con gran luz natural, presente en todos los espacios de la vivienda gracias a la ubicación privilegiada del complejo desde el inicio de su construcción.

Acontecimientos vividos

Esta casa ha sido uno de los grandes problemas en la relación de Shakira y Gerard Piqué, sobre todo porque fue el lugar donde la cantante se dio cuenta de que su relación con el futbolista no prosperaría. Según se ha publicado, Shakira pensaba que Piqué le estaba siendo desleal, y la vivienda terminó convirtiéndose en un escenario cargado de recuerdos y tensiones.

Shakira desde la terraza de su casa de Barcelona. Gtres

No solo fue testigo de discusiones y decisiones importantes, sino también de los momentos familiares más íntimos, lo que le otorga un valor sentimental especial a la hora de su venta.

A lo largo de los años, la propiedad acogió a la familia en distintos momentos, siendo testigo del crecimiento de sus hijos y de la vida de la pareja. Los jardines, las terrazas, el estudio de grabación y los espacios de ocio se convirtieron en lugares donde se compartieron risas, celebraciones y recuerdos. Por todo ello, vender la casa no era solo una cuestión económica, sino también un paso simbólico en la separación definitiva de la expareja.

La operación de venta se ha cerrado finalmente en 2025, tres años después de su ruptura. La vivienda representa el lujo y la comodidad que caracterizan a una pareja de la talla de un futbolista y una cantante de renombre, con amplios espacios pensados para disfrutar del tiempo libre y la vida en familia. Además, destaca por su ubicación en una de las zonas más privadas de la geografía catalana, lo que la convierte en un inmueble muy codiciado y atractivo.