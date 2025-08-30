Jessica Bueno responde sobre la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales y la reacción de su hijo Fran al conocer la ruptura

La noticia más impactante de la semana en el ámbito de la prensa del corazón ha sido la separación de Kiko Rivera (41 años) e Irene Rosales (34). El hijo de Isabel Pantoja (69) y la que ha sido su compañera sentimental durante más de una década han decidido poner punto y final a su idilio, fruto del cual han tenido dos hijas: Ana (9) y Carlota (7).

Apenas unos días después de que trascendiera la decisión de ambos de tomar rumbos separados, las reacciones de su entorno no han tardado en llegar.

Ahora, Jessica Bueno (35), expareja del DJ, ha confesado ante las cámaras qué opinión tiene de la ruptura.

Jessica Bueno.

"No soy quién para comentar"

Prudente, la modelo ha desvelado que se trata de "algo muy delicado y no soy yo quién para comentar absolutamente nada" porque "es cosa de ellos".

La modelo se ha mostrado cauta a la hora de hablar. Entiende que es un asunto que solo atañe a su expareja y a Irene Rosales.

Asimismo, ha explicado en qué punto se encuentra su relación con el músico. El vínculo entre ellos se ciñe exclusivamente a Francisco (12), el hijo que tienen en común.

"La única relación y lo único que nos une es nuestro hijo, y es de lo único de lo que hablamos", ha zanjado.

Kiko Rivera e Irene Rosales, en una imagen de sus redes sociales. Instagram

En cuanto a cómo se ha tomado su hijo la triste noticia, Jessica ha preferido no hacer declaraciones. Insiste en que "es un tema muy delicado" y prefiere mantenerse al margen.

Jessica, concursante de 'Supervivientes All Stars'

Fue hace tres días cuando Kiko Rivera confirmó la noticia de su ruptura con Irene Rosales. "Después de 11 años de relación y dos hijas en común, mi mujer y yo hemos decidido separar nuestros caminos", decía en un comunicado.

"No es fácil. Nunca lo es. Tomar la decisión correcta a veces es lo más difícil, pero también lo más necesario. Y en este caso, lo hacemos con respeto, con gratitud y con la certeza de que lo más importante seguirá siendo lo mismo: nuestras niñas. Ellas son la mayor prueba del amor que hubo, y seguirán siendo el motor que nos una de por vida. Seremos padres siempre, y ese lazo no se rompe con una separación", destacaba.

Al margen de la vida sentimental de su expareja, Jessica Bueno está inmersa en su nueva aventura como concursante de Supervivientes All Stars y prefiere mantenerse al margen de la polémica que ha sacudido al clan Pantoja.

La modelo y el cantante estuvieron juntos aproximadamente dos años, desde el año 2011 hasta 2013, cuando rompieron. Desde entonces, la relación entre ellos es escasa y se ciñe exclusivamente a lo relacionado con el hijo que tienen en común.