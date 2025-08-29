Rocío, la hija de ocho años de Michu, será su heredera universal: colegio privado en Madrid y su nueva vida

La muerte de María Jesús Rodríguez Gamaza, conocida como Michu, el pasado 7 de julio, dejó una profunda conmoción en su entorno más cercano y abrió una serie de incógnitas sobre el futuro de su hija Rocío, fruto de su relación con José Fernando Ortega Mohedano (32 años).

Ahora, casi dos meses después, comienzan a esclarecerse los detalles sobre el destino legal, emocional y patrimonial de la pequeña, que inicia una nueva etapa en Madrid junto a la familia paterna.

Según ha revelado el periodista Jesús Manuel Ruiz en ESdiario, Rocío ha sido designada como heredera universal de Michu.

María Rodríguez Gamaza, más conocida como Michu, en una imagen de archivo. Gtres

"La heredera universal de Michu es su única hija. A ella le corresponden dos de los tercios de la masa patrimonial que pudiera dejar la que un día fuera nuera de José Ortega Cano (71). El tercio de legítima y el tercio de mejora", ha explicado.

El tercer tercio, el de libre disposición, podría haber sido asignado a otra persona en caso de existir testamento.

Ruiz también ha querido aclarar la confusión entre las últimas voluntades y el testamento ordinario: "Una cosa son las decisiones finales y otra muy distinta el testamento legal".

En este sentido, se ha confirmado que Michu dejó por escrito sus deseos, aunque aún se están revisando los documentos oficiales para determinar el reparto definitivo de sus bienes, que incluyen propiedades pero no grandes sumas de dinero.

La otra gran novedad es el traslado de Rocío a Madrid, donde vivirá con su abuelo José Ortega Cano y su tía Gloria Camila (29) en la exclusiva urbanización Fuente del Fresno, en San Sebastián de los Reyes.

Según ha informado el paparazzo Diego Arrabal (54), la niña ya tiene asignado su cuarto en la casa familiar y será matriculada en un colegio privado de la capital.

Michu y su hija, Rocío, en una imagen de sus redes sociales. Instagram

La decisión, aunque dolorosa para la familia materna, responde a los deseos expresados por Michu antes de fallecer. Inmaculada Rodríguez, madre de Michu, se ha mostrado emocionada pero respetuosa: "Si la voluntad de mi hija fue que Rocío viviese con su familia paterna, pues bendita sea".

Aunque José Fernando continúa ingresado en un centro de salud mental, su familia asegura que está volcado en el bienestar de su hija.

Gloria Camila, por su parte, ha declarado públicamente: "Siempre me he desvivido por esa niña. La prioridad es que no le falte cariño, no le falte absolutamente de nada y sea feliz".

La pequeña Rocío, de ocho años, deja atrás su vida en Arcos de la Frontera para comenzar una nueva etapa en Madrid, rodeada de un entorno que busca ofrecerle estabilidad. El legado de Michu, tanto emocional como patrimonial, empieza a tomar forma en esta nueva realidad.

Durante el último mes, los enfrentamientos entre Gloria Camila con la familia de la malograda Michu se convirtieron en un habitual de los platós de televisión. La incógnita sobre el futuro de la pequeña Rocío, por el momento, ya ha llegado a término.