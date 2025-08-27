Panticosa, el lugar donde se refugiaba Verónica Echegui y vive su familia: de su hermano monitor de esquí a su sobrina

Este pasado lunes, 25 de agosto, el mundo de la interpretación se teñía de negro tras conocer el fallecimiento de Verónica Echegui. La actriz, reconocida por su papel en Yo soy la Juani, perdía la vida a los 42 años tras un tiempo ingresada en el Hospital 12 de Octubre a causa de un cáncer.

Dolor y consternación. Dos palabras que definen a la perfección la difícil situación que encaran los familiares y amigos de Echegui tras su repentina pérdida. Una ardua realidad a la que nadie quiere hacer frente nunca.

Compañeros de profesión como Paco León (50 años), Dafne Fernández (40) o María Adánez (49) se han dejado ver en el Tanatorio de La Paz, en Madrid, para dar el último adiós a una de las actrices más emblemáticas de la historia de nuestro país.

Verónica Echegui a 12 de marzo de 2023, en Málaga. Alberto Ortega / Europa Press

Aunque discreta en lo personal, Echegui deja también sumida en la absoluta tristeza a su familia y última relación conocida, Álex García (43).

Quien fuera su pareja por más de una década encara este trance roto de dolor. "No se ha separado del féretro", han apuntado desde el programa TardeAr. El actor, de hecho, ha sido inmortalizado en el velatorio de Verónica este pasado día 26 completamente devastado y cabizbajo.

No ha ofrecido declaración alguna. Durante los años que la dupla de actores mantuvo una historia de amor, Echegui y García instalaron su residencia en una gran finca con chalé ubicada en la sierra de Madrid. Es en la capital española donde la actriz encontró su refugio en sus últimos años de vida.

Si bien la intérprete llevó por bandera su vínculo y amor por la ciudad, lo cierto es que siempre habló abiertamente acerca del valor que le daba a la tranquilidad alejada del característico bullicio de la capital.

Verónica Echegui posa para EL ESPAÑOL en una imagen de agosto de 2024. Esteban Palazuelos

Era en Panticosa, una localidad de menos de 1.000 habitantes ubicada en el norte de Huesca, donde Verónica Echegui disfrutaba de su discreta vida familiar.

Más de 500 kilómetros separan Madrid y el municipio aragonés. Una distancia que para Echegui no era sino una simple cifra numérica. Y es que la actriz era una habitual en Panticosa, pues es aquí donde reside buena parte de su familia.

Luis, hermano de la afamada actriz, tiene fija su residencia en la localidad de Panticosa desde hace un tiempo. El norte de Aragón, así, es testigo de la discreta vida familiar del hermano de Verónica Echegui junto a su pareja, Aitziber, y su hija.

De acuerdo a la información que maneja Diario de Alto Aragón, la protagonista de Yo soy la Juani solía "venir todos los veranos a Panticosa" a visitar a su hermano, que vive "desde hace años" en la población con "su pareja y su hija".

No hay fotografías públicas de la pareja de hermanos. Tampoco así con su sobrina. Sin embargo, el hecho de que Echegui se trasladara con frecuencia a la localidad aragonesa es la prueba de la sólida y férrea relación que mantenía con Luis.

Según conoce EL ESPAÑOL, el hermano de Verónica Echegui es un apasionado del esquí. De hecho, trabaja desde hace un tiempo como monitor de esta actividad en Formigal. Una faceta de la que la actriz se sentía más que orgullosa y sobre la que habló en televisión.

Verónica Echegui.

A comienzos del año 2021, la intérprete acudió como invitada al programa Pasapalabra. Aprovechando su altavoz, verbalizó en alto la crítica situación que atravesaba el Pirineo Aragonés, especialmente el sector de la nieve, al que su hermano Luis está plenamente vinculado.

"Lo están pasando muy mal porque las pistas de esquí no han abierto y la situación es muy dramática", apostilló Echegui en el formato de Antena 3. Además, aprovechó el momento para mandar un saludo a su hermano y su sobrina.

Unas palabras con las que pretendía Verónica alertar a los medios de comunicación de la delicada situación que atravesaba entonces Panticosa por las restricciones de movilidad a causa de la pandemia de la Covid-19.

Su carrera profesional también estuvo ligada con la la localidad aragonesa. En el año 2014, de hecho, tuvo la oportunidad de rodar la película Kamikaze junto a su entonces pareja, Álex García, en el valle de Benasque. Concretamente, en Llanos del Hospital.

Echegui pudo grabar la película en condiciones extremas. "Me gusta porque sacamos lo mejor y lo peor", declaró la reconocida actriz.

Verónica Echegui, en una escena de 'Kamikaze'.

No son su hermano, Luis, y su sobrina los únicos que lloran la muerte de Verónica Echegui. Olga, la madre de la protagonista de Yo soy la Juani, encara ahora la pérdida de una hija.

Aunque poco asidua de las redes sociales -su último post en Instagram data de 2018-, un simple vistazo a ellas sirve para comprobar la unión que existía entre ellas.

Apenas se pueden vislumbrar dos fotografías en su perfil. En una de ellas, de hecho, aparece junto a su hijo Luis. "Dos diamantes en bruto", escribió Verónica Echegui.