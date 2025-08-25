Verónica Echegui padecía cáncer y llevaba ingresada desde finales del mes de julio en el Hospital 12 de Octubre

Verónica Echegui, una de las actrices más queridas y respetadas de su generación, ha perdido la vida a la temprana edad de 42 años. El deceso aconteció este pasado domingo, día 24, y no ha sido hasta este lunes 25 cuando se ha hecho público.

La noticia, confirmada por la agencia EFE, ha sacudido al mundo del cine, generando una ola de reacciones que evidencian el profundo impacto de su pérdida. El mismo medio de comunicación, además, ha sido el encargado de revelar la causa de su fallecimiento.

Echegui padecía cáncer. "La actriz, fallecida ayer, llevaba ingresada desde finales del mes de julio en el Hospital 12 de Octubre a causa de un cáncer", son las palabras exactas que ha trasladado EFE este lunes, 25 de agosto, a modo de comunicado.

Echegui en una instantánea tomada en octubre de 2024, en Madrid. Gtres

La intérprete madrileña, que debutó en 2006 con Yo soy la Juani bajo la dirección de Bigas Luna, había construido una carrera sólida, versátil y profundamente comprometida con el arte.

Su talento fue reconocido con cuatro nominaciones a los Premios Goya y una estatuilla como directora por el cortometraje Tótem Loba en 2022. Desde primeras horas de la mañana, compañeros de profesión, instituciones culturales y figuras públicas han expresado su dolor y admiración por Echegui.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (53), ha lamentado su fallecimiento destacando su "talento y humildad enormes". Antonio Banderas (65), Maribel Verdú (54), Miguel Ángel Muñoz (42), Fernando Tejero (60) y Paco León (50) han compartido mensajes emotivos en redes sociales.

"Vuela alto, Vero. Lleva tu arte allá donde vayas", ha escrito María Castro (43). "No nos lo creemos", ha asegurado, roto de dolor, Paco León a su salida del Tanatorio de la Paz, donde se ha instalado la capilla ardiente.

La actriz posando en un 'photocall', en septiembre de 2024. Gtres

La ceremonia de incineración está prevista para este martes, 26 de agosto, en un acto íntimo que respeta el carácter reservado de la actriz.

La Academia de Cine, RTVE y el Festival de San Sebastián también han rendido homenaje a Echegui, destacando su contribución a la cultura española y su capacidad para habitar personajes con una naturalidad desarmante.

Su último gran proyecto

Entre los proyectos que Verónica Echegui dejó sin estrenar se encuentra Ciudad de sombras, una miniserie policíaca de Netflix dirigida por Jorge Torregrossa. La ficción, rodada en Barcelona, adapta la primera novela de la saga Milo Malart de Aro Sáinz de la Maza.

Echegui interpretaba a la subinspectora Rebeca Garrido, mano derecha del inspector Malart, encarnado por Isak Férriz.

La serie, de seis episodios, estaba prevista para estrenarse a finales de 2025 y prometía ser uno de los thrillers más potentes del año. Con un reparto que incluía a Ana Wagener, Manolo Solo y Jordi Rico, Ciudad de sombras se convierte ahora en un testimonio póstumo del talento de Verónica, que no pudo ver materializado este último trabajo.

Verónica Echegui se va demasiado pronto, pero deja una huella imborrable. En cada plano, en cada palabra, en cada gesto. Su legado no solo vive en sus películas, sino en el recuerdo de quienes la conocieron, la admiraron y la amaron.

Amante de su trabajo

Javier Herrero escribe lo que sigue en EFE, en una suerte de remembranza: "Aseguraba que nunca le había obsesionado el rumbo de su carrera, sino hacer bien su trabajo, y que más que paralizarla, los miedos la impulsaron".

"'Soy contrafóbica, desde siempre, es mi manera de funcionar, ante un miedo me vengo arriba, me activa'. Como balance, transcurridos muchos años de su debut con La Juani, afirmaba: 'Me sigue apasionando (esta profesión), me vuelvo loca y sigo pensando que es el gran amor de mi vida'".

"Precisamente en los últimos años decía haberse reenamorado del cine tras su salto a la dirección con Tótem Loba, por el que obtuvo el Goya al mejor cortometraje de ficción con un mensaje feminista que siempre la tuvo como correosa portavoz", añade Herrero.

En uno de sus últimos trabajos, la serie A muerte de Dani de la Orden, reflexionó en una entrevista profética para Fotogramas sobre el final de la vida.

"Esta sociedad se ha esforzado mucho en que tengamos miedo a la muerte. Yo, más que miedo, tengo miedo a la enfermedad y al sufrimiento", comentó la actriz, que ha fallecido víctima de un cáncer pero comprometida hasta el final con su oficio.