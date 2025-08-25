Lamine Yamal confirma su relación con Nicki Nicole en el día del 25º cumpleaños de ella: la foto de la que todos hablan

Era un secreto a voces, pero ya no hay lugar para las dudas. Este lunes, 25 de agosto, Lamine Yamal (18 años) ha dado la sorpresa y ha zanjado, de raíz, toda especulación en lo tocante a su estado sentimental.

La joven estrella del F.C. Barcelona, ha confirmado su relación sentimental con la cantante argentina Nicki Nicole. Y lo ha hecho en el día más especial para ella: en el aniversario de su 25º cumpleaños.

La confirmación ha llegado a través de una fotografía publicada por el propio futbolista en su perfil de Instagram, donde el romanticismo y la complicidad se funden en una escena que ha revolucionado las redes. No hay palabras: tan sólo una imagen.

En la fotografía, Lamine y Nicki aparecen sentados juntos, abrazados, frente a una gran tarta de cumpleaños decorada con velas, pétalos de rosa y globos con forma de corazón. Él la rodea con el brazo y apoya la cabeza sobre la suya en un gesto de ternura que no necesita palabras.

El entorno está cuidadosamente preparado: flores frescas, tonos cálidos y una atmósfera íntima que deja claro que la celebración fue pensada al detalle.

Lamime Yamal junto a Nicki Nicole, en la foto de la confirmación de su amor.

El futbolista ha acompañado la imagen con unos simples emojis -una tarta y varios corazones-, dejando que la foto hable por sí sola. Y lo ha conseguido: en cuestión de minutos, la publicación se ha llenado de comentarios, felicitaciones y reacciones de sorpresa y admiración.

La confirmación llega después de semanas de rumores y especulaciones. Hace apenas diez días, ambos fueron fotografiados en Mónaco durante una escapada que encendió todas las alarmas.

Las imágenes, captadas por paparazzi, mostraban a la pareja paseando por el puerto y compartiendo gestos cómplices, aunque ninguno de los dos quiso pronunciarse entonces.

Ahora, con esta publicación, Lamine Yamal da un paso al frente y oficializa una relación que ya era uno de los temas más comentados en la crónica social. La diferencia de edad -ella 25, él 18- no ha sido obstáculo para que ambos compartan una conexión que, a juzgar por la imagen, va más allá de lo anecdótico.

Nicki, amor y música

La cantante, que acaba de celebrar su cumpleaños rodeada de amigos y familia, atraviesa también un gran momento profesional. Su último álbum ha sido recibido con entusiasmo por crítica y público, y su gira internacional la ha consolidado como una de las voces más potentes del pop urbano latino.

La relación con Lamine Yamal añade un nuevo capítulo a su vida personal, que hasta ahora había mantenido con discreción tras su mediática ruptura con el cantante Peso Pluma. Con Lamine, todo parece más pausado, más íntimo, más cuidado.

Lamine Yamal y Nicki Nicole han dejado de ser rumor para convertirse en realidad. Y lo han hecho con una imagen que lo dice todo y de la que todos hablan este lunes, día 25. En tiempos de redes y titulares, a veces basta una foto para contar una historia. Y esta, sin duda, acaba de empezar.