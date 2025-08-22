La rotunda reacción de Fabiola Martínez tras la exclusiva de Bertín Osborne con Gabriela Guillén y el hijo de ambos

Jamás pudo imaginar Bertín Osborne (70 años) que decir 'sí' a realizar un reportaje fotográfico en una revista del corazón con Gabriela Guillén (33) y con Arian David, el hijo de ambos, iba a generarle tantas y feroces críticas. El cantante está mal, abrumado y, sobre todo, enfadado.

No entiende el cantante, cuentan a EL ESPAÑOL, por qué está recibiendo tanto odio y tanta animadversión, cuando lo único que ha hecho es procurarle un bien a su hijo pequeño a través de esa portada de ¡HOLA!, dándole la normalidad que requiere.

Ha negado, por activa y por pasiva, que haya cobrado ni un céntimo por este último reportaje. Ni siquiera ha hablado de dinero con la publicación. Él, no. Otra cosa es Gabriela Guillén, quien sí ha reconocido que ha habido una remuneración y que ésta va destinada "a beneficio del niño".

Fabiola Martínez en una fotografía tomada en Sevilla, en 2023. Gtres

En mitad de este delicado escenario, ha regresado a la primera línea mediática la siempre discreta y educada Fabiola Martínez (52), exmujer del cantante de rancheras. Desde que se divorciaron, Fabiola siempre ha luchado por mantenerse en un segundo plano.

Ha sorteado así las polémicas que han envuelto a Bertín, al padre de sus hijos: ellos, el exmatrimonio, están de acuerdo y en sintonía en lo esencial: el bienestar de sus hijos en común, Kike y Carlos. La empresaria lo ha tenido claro: fuera de los hijos, ella poco tiene que decir.

La vida amorosa de Bertín sólo le pertenece a él. En esa línea, la venezolana se ha instalado siempre en un discreto segundo plano, así como en un elegante silencio. Ahora, tras la controvertida exclusiva, no iba a ser menos.

Fabiola ha atendido este viernes, día 22 de agosto, telefónicamente, al programa Vamos a ver de Telecinco, y ha sido clara, rotunda y educada: "No tengo nada que decir. No voy a comentar nada porque no tiene nada que ver conmigo".

La venezolana en una imagen de archivo. Gtres

Con esas palabras, la venezolana se desmarca -de nuevo- del gesto público de Bertín. Lejos del ruido, Fabiola ha dejado entrever que vive un momento de paz. "Estoy muy bien, súper liada trabajando y fenomenal", asegura al programa.

Este verano lo ha dedicado a descansar, recargar energías y preparar el arranque del nuevo curso, en el que continúa volcada en sus proyectos solidarios y profesionales. Más allá de esta postura pública, la relación de Bertín y Fabiola es buena y afectuosa en la actualidad.

Así lo corrobora EL ESPAÑOL. De hecho, Bertín informa a Fabiola de la exclusiva días antes de producirse. "La llamo y se lo dice". En estos días, los hijos del matrimonio han estado en la finca de Sevilla propiedad del cantante. También ha estado Fabiola allí.

No han estado solos. Este verano la residencia del cantante en Sevilla ha sido visitada por sus hijas mayores, e incluso por la que fue su exsuegra, Francis Benavides, con la que mantiene una relación buena: "La abuela sólo quiere pasar tiempo con los niños".

Discreción

Desde que anunciaron su separación en 2021, Fabiola ha mantenido una postura firme: no entrar en los asuntos privados de su exmarido. Ni cuando se supo que Bertín iba a ser padre por sexta vez, ni cuando él mismo declaró públicamente que no deseaba ejercer como tal a su edad.

Tampoco cuando estallaron otras polémicas, como la deuda millonaria con Hacienda o los rumores sobre su vida sentimental.

Fabiola ha preferido mantenerse al margen, sin alimentar titulares ni entrar en guerras mediáticas. Su discreción ha sido constante, incluso cuando su nombre ha sido utilizado como contraste frente a otras figuras en la vida de Bertín.

"No me pertenece", ha dicho en más de una ocasión, refiriéndose a los escándalos que rodean al presentador. Su prioridad sigue siendo la misma: sus hijos, Kike y Carlos.

Especialmente el mayor, que nació con parálisis cerebral y a quien Fabiola ha dedicado años de lucha, visibilidad y compromiso. Su labor como madre, activista y comunicadora ha sido reconocida por instituciones y medios.