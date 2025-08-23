Quién es quién en el entorno que arropa a Makoke en su peor etapa: de sus cinco hermanas a sus 10 sobrinos y leales amigas

Makoke tiene cuatro hermanas y es hija de un noruego y una gallega. Instagram

En las últimas horas, la vida de Makoke (55 años) ha dado un giro radical. De la noche a la mañana, por motivos ajenos a su voluntad, ha tenido que cancelar su boda con Gonzalo Fernández Figares (52), con el que tenía previsto contraer matrimonio el próximo 12 de septiembre en Ibiza.

La colaboradora de Mediaset ha explicado que esta decisión de última hora la han tenido que tomar por un asunto relacionado con un ser querido. "Tengo que aclarar que el motivo de cancelar la boda es únicamente de salud de un familiar muy cercano", ha detallado.

Tras esta explicación, muchas miradas se centran ahora en el círculo más próximo de la pareja. ¿De quién se trata realmente? ¿Quién es ese pariente por el que piden "respeto" y por el que lo están pasando "muy mal"?

Makoke y su prometido, Gonzalo Fernández, en una imagen de sus redes sociales. Instagram

Sin crisis en su relación

Hasta la fecha, ni Makoke ni su novio han ofrecido detalles sobre la persona de su entorno que atraviesa un bache. Y por la que se han visto obligados a echar el freno en sus planes de casarse por lo civil.

Queda claro que la situación es absolutamente exógena. No hay crisis entre ellos. "Mi futuro marido y yo estamos más unidos que nunca. Y está a mi lado. Pido respeto, por favor. La boda no se cancela, se pospone", ha zanjado la malagueña.

A pesar de llevar décadas trabajando en televisión, lo cierto es que la familia de Makoke siempre ha quedado al margen de los medios. ¿Quién es quién en la saga familiar? Te lo contamos.

Orígenes escandinavos y gallegos

Makoke, -cuyo nombre real es María José Giaever Texeira-, nació en el seno de una familia numerosa. Nacida en Málaga el 23 de diciembre de 1969, es hija de Arne Giaever, un deportista de origen noruego que llegó a ser medallista olímpico de baloncesto y trabajó como práctico en el muelle de Málaga.

Su madre era Lourdes Teixeira Castillo. Una mujer de origen gallego que falleció en Málaga a los 90 años, durante la pandemia.

De ella publicó una fotografía en sus redes sociales -con el rostro cubierto por un emoticono- tras el fallecimiento de María Teresa Campos, en septiembre de 2023. "Momentos únicos, aquí con mi madre, Teresa. Gracias por tanto", decía entonces.

En mayo de 2020, poco después del fallecimiento de su progenitora, compartía una bonita imagen de su infancia: "Hoy era tu día, no cabe más dolor y amor. He sido tan afortunada de tenerte... Todo lo que nos has dado. Ese amor incondicional a tus 6 hijas y a tu marido te hicieron tan especial que nos has dejado un vacío imposible de recuperar"-

"Makoke es de origen escandinavo, concretamente noruego. El padre de Makoke era un hombre excepcional. Fue medallista olímpico de baloncesto con el equipo español porque él vivió la mayor parte de su vida en España y era un gran deportista. Lo cierto es que era un gran tipo y fue una gran pérdida", relató Kiko Matamoros (68) en televisión cuando aún estaba casado con ella.

María Teresa Campos, con la madre de Makoke, en una imagen de su cuenta de Instagram. Instagram

Una familia "muy unida"

"Mi familia siempre ha estado muy unida. A día de hoy seguimos. Mis padres en verano, en el día de su aniversario de bodas nos reunimos todos. Mi padre era marino", confesó la propia malagueña ante las cámaras.

Una vez la sorprendieron mostrándole imágenes de su progenitor. Y respondía emocionada: "Llevaba el timón, ya no solo porque era capitán, sino el timón de su vida... Ha sido un padre fantástico. Nunca he hablado de mi padre porque en mi casa no gusta, pero ha sido un ser excepcional. Nadie absolutamente nadie hablaba mal de él y su entrega a su mujer y a sus hijas".

Es la menor de seis hermanas

Tiene cinco hermanas y es la menor de todas. Sus nombres son: Ana María, Margarita, Esperanza, Alicia y María José. Todas mantienen una relación muy unida.

En alguna ocasión, Makoke ha hablado con cariño de sus hermanas. Estas mantienen un perfil muy discreto. No son figuras conocidas públicamente, ni están vinculadas al mundo del espectáculo o la televisión. Algunas de ellas residen en la provincia de Málaga. Viven centradas en sus respectivos trabajos y familias.

"Tengo cinco hermanas y diez sobrinos", destacó en 2022, en uno de sus escasos alardes de su familia numerosa y, al parecer, toda una piña.

Makoke, con sus hijos, Javier Tudela y Anita Matamoros. Instagram

Sus hijos y sus respectivas parejas

En la vida de Makoke hay otros dos grandes pilares. Dos personas que son sus grandes amores: sus hijos, Javier Tudela (31), nacido de su primer matrimonio con Javier Tudela (53), y Anita Matamoros (25), fruto de su unión con Kiko Matamoros (68).

Su hijo mayor mantiene una relación sentimental con Marina Romero, con la que tiene dos hijos: Javier Jr. y Marina. Los dos nietos de la andaluza son su debilidad.

Makoke también mantiene una relación cordial con la actual pareja de su hija, Johnny Garso (34), un músico y compositor de Zaragoza.

Arancha de Benito es una de las muchas amigas que tiene Makoke. Instagram

Una larga lista de amistades

Como se sabe, Makoke y Gonzalo Fernández Figares tenían previsto convertirse en marido y mujer en un enlace civil que iba a tener lugar dentro de tres semanas en la Hacienda Na Xamena, una exclusiva finca frente al mar en Ibiza.

Debido a un contratiempo de última hora van a tener que posponer sus planes. No es una situación fácil. Pero ambos siguen unidos. Y Makoke, por suerte, cuenta con el apoyo incondicional de su círculo de amistades.

Un círculo encabezado por íntimas bien conocidas, como Arancha de Benito (55), Mónica Estarreado (50) o Estefanía Luyk (49), en el que también hay mujeres desconocidas para el gran público.

Algunas de ellas: Susana Fernández o Lucía Hidalgo, a la que considera "una de las personas más importantes" de su vida. Una amiga "de las que siempre están, y con un alma especial" a la que cariñosamente llama Luchi.

Makoke, "amiga de las buenas"

También mantiene lazos muy especiales con Judith Atienza Cassoni, quien le dedicó un emotivo mensaje el pasado año, por su cumpleaños. "Mi amiga del alma cumple años. 35 añitos juntas ya", recordaba.

"Qué suerte tengo de tenerte cerca, amiga divertida, amiga confidente, amiga generosa, amiga en las buenas y cuando no han sido tan buena la vida con nosotras", añadía.

Y destacaba las cualidades de la tertuliana: "Siempre feliz, siempre contenta, pura energía, madre maravillosa, amiga de sus amigas, la mejor compañera de noche y de día, pocas cosas hay que no hayamos hecho juntas a lo largo de tantos años... Te quiero mucho rubia".

Makoke y Gonzalo, "más unidos que nunca"

Ante el inesperado panorama que se les ha puesto por delante, Makoke y Gonzalo intentan mantener la calma. Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, no existe crisis de pareja.

La malagueña ofrecerá una explicación pública sobre el revés que impide celebrar su boda en el plató de Fiesta. Mientras tanto, no le faltará el apoyo condicional de los suyos, quienes desde la sombra no han dejado de arroparla en estas adversas circunstancias.