Bárbara Goenaga, pareja de Borja Sémper, consolida su firma de joyas en su verano más difícil: el reclamo de las 'celebs'

El pasado 14 de julio, el portavoz nacional del Partido Popular, Borja Sémper (49 años), comunicó que padece cáncer. Así, el también vicesecretario de Cultura del partido confesó que su actividad política se vería reducida con motivo de un "exigente tratamiento".

Un verano de lo más atípico el que atraviesa Sémper, marcado por su delicado estado de salud y su recuperación. No obstante, el dirigente del PP encuentra refugio en su familia, especialmente en su pareja, Bárbara Goenaga (42). De hecho, sus redes sociales son la férrea prueba del inmenso amor que existe entre ellos.

"Saber que cada momento de la vida es una suerte", escribió unos días atrás Goenaga en su perfil de Instagram. Unas palabras que acompañó de un carrusel de fotografías que revelaban los detalles de su escapada familiar a Andalucía.

Borja Sémper y Bárbara Goenaga, en una fotografía de sus redes sociales. Instagram

"Cádiz es siempre una buena idea", comentó Borja en su propia plataforma. Qué duda cabe que es un momento delicado en la vida de Borja Sémper. También así para su razón de amor, quien, por otro lado, atraviesa un grato momento profesional.

Bárbara, así, encuentra en su firma de joyas una especie de refugio profesional. Más de una década ha transcurrido desde que Goenaga lanzara al mercado una marca de accesorios y complementos hechos a mano por artesanos locales.

La firma, que data del año 2014, lleva su propio nombre y cuenta con sus propias redes sociales. Unos perfiles que la propia Bárbara promociona habitualmente en su Instagram personal.

Alrededor de 3.000 posts y poco más de 10.000 seguidores componen el Instagram de la firma de joyas que lleva el nombre de Bárbara Goenaga -antes Soulbask-. El perfil, además, cuenta con una serie de carpetas destacadas en las que la diseñadora recoge algunos de los pendientes, collares y anillos que ofrece la marca.

Uno de los aspectos más llamativos es que una de estas carpetas recibe el título de Celebs. Se trata de una serie de fotografías que muestran a numerosas famosas luciendo joyas de la firma de Bárbara Goenaga.

María León (41), Maribel Verdú (54), Claudia Schiffer (54) o Ana Milán (51) son algunos de los rostros reconocidos que han sido captadas en algún momento luciendo accesorios de la marca.

También así la reina Letizia (52), quien lució unos pendientes de Bárbara Goenaga en un acto institucional en abril de 2024. Una imagen que la diseñadora plasmó en sus redes, mostrando su absoluto orgullo y agradecimiento

La última en unirse al exquisito grupo de famosas que han lucido joyas de la firma de la pareja de Borja Sémper ha sido Dakota Johnson (35). La actriz ha lucido uno de los collares de la colección Big Bang Soul. Se trata del modelo Biarritz, un collar de plata de ley y hueco por dentro, cuyos precios van desde los 395 euros a los 610 euros dependiendo del largo.

Un absoluto lujo para Bárbara el hecho de que una actriz con la proyección de Dakota se enfunde una de sus joyas. Así lo confesó ella misma en un post de Instagram: "Para la rueda de prensa de #Splitsville, Dakota inundó la sala con un toque de serenidad y energía con el collar Biarritz".

Clicar en la página web de la firma de joyas de Goenaga desprende un halo de elegancia, sofisticación y personalidad. El hecho de que todos los accesorios que se ofrezcan estén fabricados por artesanos locales refuerza la sensación de exclusividad y cuidado por el detalle.

Pulseras, collares, pendientes, anillos y hasta alianzas de boda componen el catálogo de la firma de joyas de Bárbara. Una serie de accesorios y complementos que se encuentran en su mayoría rebajados y se presentan como un acierto de cara a cualquier compromiso de renombre sea la época del año que sea.

No es su firma de joyas lo único a destacar en lo que respecta a la carrera profesional de Bárbara Goenaga. En esta línea, numerosas son las series donde la actriz se ha dejado ver. Entre ellas se encuentran El grupo, A medias, Amar es para siempre y Cuéntame cómo pasó.

Bárbara Goenaga, en la 'red carpet' del Kursaal en 2024. Gtres

Actualmente, la actriz y diseñadora se encuentra inmersa en una suerte de pódcast que recibe el nombre de Señoras con Visón. Junto a Esti Gabilondo (48), Nata Moreno (46) y Celia Pastor, Goenaga saca a la luz relatos dignos de cuatro amigas en sus 40 años.

Su relación con Borja Sémper

Bárbara Goenaga y Borja Sémper se conocieron en el verano de 2014 en San Sebastián, gracias a unos amigos en común, y comenzaron su relación de forma discreta y alejada de los focos.

De aquella conexión surgió una familia ensamblada y sólida: Bárbara llegó con Aran, hijo de una relación anterior, y Borja con Pablo; juntos dieron la bienvenida a dos hijos: Telmo, nacido en 2016, y Eliot, en 2018.