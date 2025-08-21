La discreta vida de Mercedes, exmujer de Joaquín Torres: gran unión con sus hijos y su último proyecto junto al arquitecto

La ruptura entre Joaquín Torres (55 años) y Raúl Prieto (48) tras dos años casados y 11 de noviazgo sigue dando que hablar. Desde que EL ESPAÑOL publicara en exclusiva la separación de la dupla el pasado lunes, 18 de agosto, nuevas informaciones han ido saliendo a la luz.

Si bien el que fuera director de Sálvame ha sido captado en Formentera junto a un hombre que, se dice, es su nueva "ilusión de verano", Torres, tal y como ha asegurado recientemente a este portal, encuentra refugio en su familia más cercana, especialmente en sus hijos y sus sobrinos.

La historia entre Joaquín y Raúl ya es cosa del pasado. No obstante, según publicó Beatriz Cortázar en su Instagram, será el próximo mes de septiembre cuando la dupla formalice su divorcio. Una situación que ya experimentó el respetado arquitecto hace un tiempo.

Joaquín Torres y Raúl Prieto, en Madrid, en 2023. GTRES

Una década atrás, en 2015, Joaquín Torres se divorció oficialmente de Mercedes Rodríguez Parrizas, la madre de sus dos únicos hijos, Manuel y Álvaro. Los rumores en torno a una posible separación, no obstante, comenzaron a resonar dos años antes, en 2013.

Más de 11 años estuvo casado Torres con la pintora. Su historia de amor estuvo marcada en buena parte por el rechazo de Joaquín a asumir su orientación sexual. De hecho, fue en 2017, dos años después de hacerse público su divorcio con Mercedes, cuando la relación entre el arquitecto y Raúl Prieto se hizo pública.

Durante los años que ha durado la relación entre Joaquín Torres y el que fuera director del exento Sálvame, varias han sido las ocasiones en las que el arquitecto se ha sincerado sobre la madre de sus hijos. El CEO de A-Cero, de hecho, ha llegado a señalar que Mercedes Rodríguez fue una de las primeras personas que le felicitó tras el anuncio de su boda con Raúl Prieto en 2023.

A diferencia de su exmarido, Mercedes ha optado en los últimos años por mantener un perfil público bajo. Sus redes sociales están centradas mayoritariamente en su trabajo como artista. De hecho, en su perfil de LinkedIn se define como freelance.

Poco más de un año ha transcurrido desde que la expareja de Joaquín Torres publicara en Instagram su último post. Se trata de un vídeo en el que se muestra junto a su hijo Álvaro realizando una llamativa y peculiar escultura. Un clip que data de julio de 2024. Desde entonces, el perfil de Mercedes se encuentra sin actualizarse.

No ha publicado nada Rodríguez Parrizas en Instagram desde hace más de 365 días. Sin embargo, un simple vistazo a sus publicaciones etiquetadas sirve para comprobar que sigue inmersa en una suerte de proyectos profesionales como artista. Una serie de trabajos en los que también está incluido Joaquín.

El pasado mes de octubre, el Instagram del showroom de A-Cero -el estudio de arquitectura que Joaquín Torres posee junto a Rafael Llamazares desde 1996- comunicó la apertura de una nueva tienda en Madrid. "Un espacio con nuestros cuadros, esculturas y más cosas. Un sitio muy especial, realizado con mimo y todo nuestro amor para vosotros", rezaba el post.

Las palabras vinieron acompañadas de un carrusel de fotografías de la nueva tienda. Unas en las que mostraban numerosas obras de arte. Además de Joaquín y Rafael, en el post aparecía etiquetada Mercedes. Así, podría llegarse a la conclusión de que la artista estaría detrás de este último proyecto.

El arte ha estado siempre presente en la vida de la exmujer del arquitecto. De hecho, Mercedes posee desde hace años una página web que lleva su propio nombre. "Me desarrollo profesionalmente en el mundo del diseño de exteriores, de la publicidad, en el mundo del calzado, escarceos con la escultura, preparación de eventos y decoración de interiores, y ahora centrada en la pintura y su proyección tridimensional", se lee en la plataforma online.

Pocos más detalles públicos se conocen sobre la vida actual de Mercedes Rodríguez Parrizas. Una de las últimas ocasiones en las que su nombre se escuchó fue en una entrevista que Joaquín Torres concedió en el programa Enamorados de Madrid en el año 2023. Allí, el arquitecto se sinceró sobre su historia de amor con la madre de sus hijos.

"Cometí un gran error al casarme e intentar una vida imposible y generé dolor. Yo conozco a muchísima gente que estaba como yo y qué pena vivir una mentira", relató Torres en la cadena autonómica. Aprovechó, además, para verbalizar cómo habían vivido sus hijos su revelación como persona homosexual.

Joaquín Torres.

"A día de hoy, mi relación con ellos es espectacular, me quieren y me admiran. Es maravilloso cómo me ven mis hijos Ahora soy libre y me da igual lo que piensen de mí", apostilló Joaquín Torres.